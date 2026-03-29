Provincial, el número uno de la Liga Argentina de básquet y Central debutó de local en el Federal
La fase regular fue para Provincial, que ahora jugará los cuartos de final de la Liga Argentina de Básquet. Estreno canalla en el Cruce Alberdi en el Federal
29 de marzo 2026·20:37hs
Provincial es cosa sería y, en su tercera temporada seguida en la Liga Argentina, su sueño de volver a la primera división de la Liga Nacional de Básquet se agrandó. Es que acaba de terminar la fase regular y fue el mejor de todos, por lo que podrá definir en el Salvador Bonilla. La expectativa es enorme.
El Rojo del parque Independencia necesitaba de un triunfo más en el cierre para evitar que Central Entrerraino de Gualeguaychú pudiera quitarle el privilegio de ser el mejor. Y después de una derrota en Pergamino, logró una victoria resonante en Avellaneda ante Racing para quedarse con el “uno”, con 24 victorias y 8 derrotas.
El equipo de Esteban Gatti no dejó dudas ante Racing, al que venció por 77 a 63, mientras que Central Entrerriano también ganó, 95 a 79 con Ciclista con Junín. El equipo rosarino, además, les ganó al menos una vez a todos los rivales.
Ahora Provincial debe esperar los play offs
Ahora Provincial debe esperar rival en cuartos de final, ya que su posición en la tabla de la Conferencia Sur le da ese privilegio. Los play offs de octavos de final serán Pico FC v. El Talar, Gimnasia LP v. Racing, Deportivo Viedma v. Centenario de Venado Tuerto y Quilmes de Mar del Plata v. Villa Mitre de Bahía Blanca.
Además de Provin, los que esperan rival al mejor de cinco son Central Entrerriano, Lanús y La Unión de Colón. En la Conferencia Norte, los que obtuvieron ese privilegio fueron Amancay de La Rioja, San Isidro, Barrio Parque y Sportivo Suardi.
Y en el Torneo Federal de básquet
En tanto, el torneo Federal continuó su marcha para los representantes rosarinos y Central tuvo su estreno de local en el Cruce Alberdi. Tuvo la última bola para ganarlo o ir al suplementario, pero no pudo aprovecharlo y perdió 74 a 72 con Argentino de Marcos Juárez.
Argentino, uno de los dos representantes de la ciudad cordobesa, recibirá esta noche a Gimnasia, que cayó ante Central y San Martín de Marcos Juárez, y luego derrotó a Náutico.
Los canallas de Gustavo Sandrini habían debutado con un triunfo ante Gimnasia y una derrota ante Olimpia de Venado Tuerto, ambos como visitantes.
Ahora volverán a jugar en el Cruce Alberdi el martes a las 21.30, cuando reciban a Náutico. El líder Temperley, en tanto, visitará el jueves a Olimpia.
Los siguientes partidos de los cuatro rosarinos en la Conferencia Litoral zona B serán: San Martín de Marcos Juárez v. Central (4/4, 21 horas), Náutico v. Argentino de Marcos Juárez (5/5, 20.30), Gimnasia v. Olimpia (9/4, 21), Temperley v. Gimnasia (11/4), Olimpia v. Náutico (13/4), Central v. Temperley (17/4), Náutico v. Central (22/4), Gimnasia v. Argentino (25/4) y San Martín v. Náutico (25/4).
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