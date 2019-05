Barboza es la figurita difícil que busca Central

La contratación de refuerzos está aún en pañales en Central. Seguramente la reunión que los principales directivos mantengan con Christian Bragarnik servirá para aclarar un poco más el panorama, pero ello no es impedimento para poder avanzar sobre nombres que ya se conocen como posibles candidatos y que figuran en el radar de Diego Cocca. Uno de los apellidos que trascendió es el de Alexander Barboza, el defensor todavía hoy en Defensa y Justicia, pero cuyo pase pertenece a River. Y sin que haya ninguna negociación abierta ni nada por el estilo, lo que saben en Central es que se trata de un caso complejo, sobre todo por las pretensiones de River. Del lado del jugador también hay aspiraciones importantes en lo personal, pero gente muy allegada al futbolista le indicó a Ovación que el zaguero “no le cierra la puerta a nadie”.

Hay un primer y gran indicio en el tema Barboza que tiene que ver con que cuando vuelva a River (su vínculo con Defensa finaliza el próximo 30 de junio), el club millonario cambiará las fichas para lo que será una nueva negociación. Lo tienen muy claro en Núñez y lo sabe ya el propio Barboza.

“Alexander vuelve a River porque se le termina el préstamo, pero la idea de la dirigencia de River es justamente venderlo. A préstamo no se vuelve a ir”, le confió a este diario una fuente muy cercana al futbolista.

Planteada la situación de esta manera, Barboza “sólo podrá salir a través de una venta”, tal lo apuntado por esa voz que conoce el día a día del zaguero. Ese es un escenario que no le baja la persiana al canalla, aunque sí lo puede poner en una situación de mayor complejidad. Es que en ese contexto habrá que ver si en Arroyito están en condiciones de hacerle frente a una compra. Con cualquier otro nombre en el medio la cosa sería más compleja aún, pero el de Barboza es uno de los apuntados por Cocca y siempre habrá una contemplación especial.

Si hay algo que Barboza le dejó en claro a su círculo íntimo es que “no le cierra la puerta a nada ni a nadie”, según abundó la fuente consultada, pese a que hay un deseo “lógico” del zaguero, que no es otro que “tratar de ganarse una chance en el fútbol europeo”. Ese es de arranque el mayor anhelo que tiene Barboza, pero claro, todo dependerá de las ofertas que le aparezcan y de las puertas que se le abran.

De todas formas también indicaron que “si hay algo de acá de Argentina que le interese y que considere que le haga bien a su carrera lo evaluará. Si le sirve desde lo futbolístico podría terminar en cualquier club del país”.

El paso de Barboza por Defensa y Justicia lo puso en un lugar especial y con expectativas. Es que no sólo él hizo un buen torneo, sino que el equipo dirigido por Sebastián Beccacece peleó hasta el final con Racing. De igual forma este buen campeonato que tuvo el defensor no le haría cambiar la opinión a la dirigencia de River y especialmente a Marcelo Gallardo, respecto a la postura de desprenderse del futbolista por medio de una venta y no de un nuevo préstamo. Cuando volvió a Núñez de su primer paso por Defensa tuvo pocas chances y las veces que le tocó jugar mostró un nivel apenas discreto.

Ayer, una fuente muy cercana al presidente millonario Rodolfo D’Onofrio le confirmó a Ovación que la decisión de vender a Barboza ya está tomada, que “a préstamo no se va”.

Esa figura de la venta es justamente lo que pondría a Central en una situación compleja, amén de que se trate de un nombre solicitado por el propio Cocca. Por lo pronto, Barboza “está abierto a toda posibilidad que se le presente, escuchando ofertas para ver dónde irá después de junio”.

Sin negociaciones aún en marcha, en caso de que Central decida avanzar por Barboza, ya sabe que la empresa no será sencilla y que la cuestión económica será un factor a tener en cuenta.