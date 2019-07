Miguel Barbieri es uno de los jugadores que pareciera tener un lugar asegurado entre los once, pero la llegada de algunos refuerzos en esa posición hará que la pelea por el puesto sea más intensa. El zaguero central lo entiende de esa manera. Es más, ante la consulta de Ovación el futbolista se mostró contundente. "Con la competencia uno trata de exigirse”, tiró el jugador, segundos después de haber realizado algunas compras en el free shop, con las bolsas en la mano pero predispuesto para el diálogo con este diario.

La consulta tuvo que ver sobre todo porque Caruzzo hoy está en el plantel y llegaron para ocupar ese puesto Brítez y Novaretti, quien ayer se realizó la revisión médica. "Siempre es linda la competencia mientras sea sana. Es bueno para nosotros saber que el que mejor está es el que jugará. Eso hace que en esa competencia uno trate de exigirse al máximo porque sabe que el que está atrás tiene las mismas intenciones que uno. Los que estamos, más los que llegaron, vamos a dar pelea. Pero el técnico elegirá al que mejor esté”, dijo Barbieri.

Y agregó: "El jugador que no tiene competencia y sabe que jugará todos los partidos porque no tiene alguien por detrás que le pise los talones es contraproducente. Puede tener altibajos y saber que no va a salir. Pero cuando hay un compañero que se está rompiendo el lomo por jugar hace que todos nos potenciemos”.

Por supuesto, el defensor también hizo referencia a lo que esperan del partido de hoy ante Olimpia en Paraguay: "Lo que buscamos en este amistoso es seguir creciendo en el juego porque va a ser el primero de 90 minutos. Queremos seguir mejorando y afinando cosas en las que venimos trabajando desde hace casi un mes. Va a ser un lindo partido porque Olimpia es un gran equipo, que juega Copa Libertadores. Será prácticamente un partido oficial, sabiendo que se pueden cometer algunos errores por la época del año en la que estamos, pero trataremos de estar a la altura”, destacó.

Pero no se quedó sólo en eso, sino que apuntó que el equipo ya viene "notando una mejoría desde el final del semestre anterior y con una linda base de entrenamientos esas mejoras se potencian. Con eso uno se ilusiona para lo que viene. Todos estamos comprometidos con la idea y creemos que este es el camino correcto”.

"En lo particular conozco a Cocca y ya hice otras pretemporadas con este profe, por eso sabía lo que se venía, que son trabajos con mucha intensidad. Lo bueno acá es que el jugador está contento porque toca la pelota todo el tiempo”, apuntó el trabajo realizado hasta aquí.