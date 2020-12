Aunque parezca imposible, este año no hubo clásico rosarino

El dato estadístico duele a todos los que aman el fútbol rosarino. O por lo menos a la gran mayoría de los que no tienen miedos ni prejuicios de que un resultado desestabilice la estructura de un club ni se vean afectados intereses particulares. Por primera vez en la historia, no se jugará el clásico de Rosario entre Central y Newell’s o entre Newell’s y Central dentro de un año calendario con los dos equipos jugando en la misma división. Hasta hoy, desde que Central y Newell’s practican el fútbol en forma oficial, esta situación se había dado en 18 años distintos pero siempre con la vida de leprosos y canallas yendo por distintos carriles. Y no como en este 2020 donde ambos están participando de la Copa Diego Maradona (ex Copa de la Liga Profesional).