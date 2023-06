Astore bancó al Gringo: "Jamás echaría a Heinze por defender a los jugadores"

El presidente de Newell's Ignacio Astore salió a bancar al DT Gabriel Heinze, tras el picante empate 1 a 1 ante Huracán en Parque Patricios, ya que el Gringo había puesto a disposición de Nacho la renuncia, tras el escandaloso final en el Tomás Ducó. En cuanto a lo que dijo Heinze, Astore le confió a Ovación que “jamás lo echaría por defender a los jugadores. Es más, me enorgullece que lo haga”.

Además el presidente rojinegro manifestó tras el partido, donde hubo una muy floja actuación del juez Luis Lobo Medina, que expulsó a Angelo Martino y Juan Sforza (al final), que: "Siempre creo en la honestidad de los árbitros, entiendo además que pueden equivocarse. Pero cuando sucede de manera recurrente uno empieza a preocuparse y nos obliga a estar más atentos. Llevamos varios partidos en los cuales nos vimos perjudicados. Incluso me han pedido disculpas por algún error que cometieron. Necesitamos que estén más derechos y concentrados, y eficientes". Así dejó clara su postura el presidente leproso anoche tras el cotejo.

El entrenador ante del respaldo de Nacho había lanzado duras críticas al árbitro Lobo Medina. “Siempre quieren ser los protagonistas en los partidos y tienen que entender que juntos con los entrenadores somos los invitados de lujo en cada encuentro. No debe hacer las cosas que hizo en el partido, fue vergonzoso. Y voy hablar con el presidente y si me tiene que echar por mi actitud después del partido que lo haga, solo quise defender a mis jugadores y siempre lo voy a hacer. Estos chicos tienen una vida, una profesión y no le pueden cambiar la cabeza por esta situaciones”, apuntó.