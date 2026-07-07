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Lionel Scaloni mete mano en el equipo: Paredes adentro y dos cambios más

El entrenador de la selección argentina movería piezas para los octavos de final del Mundial 2026. Además del volante, ingresarían Tagliafico y Julián Álvarez

7 de julio 2026 · 10:58hs
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Lionel Scaloni mete mano en el equipo: Paredes adentro y dos cambios más

La selección argentina haría tres cambios para enfrentar a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, en un partido clave para seguir defendiendo el título conseguido en Qatar 2022. Y como era previsible y después de un funcionamiento que no fue el ideal ante Cabo Verde, el entrenador Lionel Scaloni no quedó conforme y moverá algunas piezas para buscar la mejoría futbolística.

El DT oriundo de Pujato metería mano en el once principal con los ingresos de Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Julián Álvarez, quienes reemplazarían a Cristian Medina, Thiago Almada y Lautaro Martínez, respectivamente.

La primera modificación sería en el lateral izquierdo, donde Tagliafico volvería a la titularidad en lugar de Medina, en una decisión pensada para darle mayor oficio defensivo al equipo en un cruce de eliminación directa.

>>Leer más: ¿A qué hora juega hoy Argentina contra Egipto por los octavos del Mundial?

Paredes es una fija

En el mediocampo, Paredes ingresará por Almada, lo que le permitiría a Argentina tener más control y primer pase ante un rival que podría apostar por un bloque compacto y salidas rápidas.

La tercera variante estaría en el ataque: Julián Álvarez ocuparía el lugar de Lautaro Martínez y acompañaría a Lionel Messi en la ofensiva, con la misión de presionar alto y atacar los espacios.

>>Leer más: Bélgica derrotó a Estados Unidos y el Mundial se quedó sin anfitriones en carrera

De esta manera, la probable formación de Argentina sería con Emiliano “Dibu” Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Argentina llega al cruce ante Egipto con la obligación de avanzar y meterse entre los ocho mejores del torneo, en una llave que empieza a exigir máxima concentración y margen de error mínimo. En caso de pasar, el próximo rival será ante el ganador de Colombia y Suiza.

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