Lionel Scaloni mete mano en el equipo: Paredes adentro y dos cambios más

El entrenador de la selección argentina movería piezas para los octavos de final del Mundial 2026. Además del volante, ingresarían Tagliafico y Julián Álvarez

La selección argentina haría tres cambios para enfrentar a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, en un partido clave para seguir defendiendo el título conseguido en Qatar 2022. Y como era previsible y después de un funcionamiento que no fue el ideal ante Cabo Verde, el entrenador Lionel Scaloni no quedó conforme y moverá algunas piezas para buscar la mejoría futbolística.

El DT oriundo de Pujato metería mano en el once principal con los ingresos de Nicolás Tagliafico , Leandro Paredes y Julián Álvarez , quienes reemplazarían a Cristian Medina, Thiago Almada y Lautaro Martínez, respectivamente.

La primera modificación sería en el lateral izquierdo, donde Tagliafico volvería a la titularidad en lugar de Medina , en una decisión pensada para darle mayor oficio defensivo al equipo en un cruce de eliminación directa.

Paredes es una fija

En el mediocampo, Paredes ingresará por Almada, lo que le permitiría a Argentina tener más control y primer pase ante un rival que podría apostar por un bloque compacto y salidas rápidas.

"FÍSICAMENTE ESTAMOS MUY BIEN, EL CANSANCIO ES NORMAL"



Leandro Paredes se refirió al estado físico de la Selección Argentina.@Nanisenra #FutbolTotal #FIFAWorldCup pic.twitter.com/DARf09YHkq — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026

La tercera variante estaría en el ataque: Julián Álvarez ocuparía el lugar de Lautaro Martínez y acompañaría a Lionel Messi en la ofensiva, con la misión de presionar alto y atacar los espacios.

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De esta manera, la probable formación de Argentina sería con Emiliano “Dibu” Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Argentina llega al cruce ante Egipto con la obligación de avanzar y meterse entre los ocho mejores del torneo, en una llave que empieza a exigir máxima concentración y margen de error mínimo. En caso de pasar, el próximo rival será ante el ganador de Colombia y Suiza.