Asociación Rosarina de Fútbol: una rica historia de 118 años

En el medio del festejo, Giammaría instó a los clubes a seguir trabajando por el futuro del fútbol rosarino. “Hay un esfuerzo notable de las instituciones porque a veces la infraestructura no es la ideal, por eso hay clubes que tienen que compartir canchas, no solamente en terrenos de once, sino también el futsal. Ultimamente todo ha crecido, mucho más con nuevas disciplinas. Por ejemplo el fútbol femenino no para de expandirse. En los próximos días vamos a lanzar un campeonato con una categoría intermedia a la primera división para chicas entre 16 a 19 años. Todo esto son horas y horas de trabajo continuo de muchas personas que trabajan en pos del fútbol local (delegados, directivos y empleados de la liga)”, confió el alto directivo.