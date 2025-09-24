El tiempo en Rosario: jueves con fuertes ráfagas que seguirían hasta el sábado

La temperatura máxima llegaría a 22º y estaría en aumento el viernes. Para el sábado se esperan tormentas y chaparrones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en Rosario una temperatura máxima de 22º, cielo algo nublado y ráfagas de viento de hasta 50 km/h, que continuarían durante todo el viernes y también el sábado, cuando además podría haber tormentas matutinas y chaparrones vespertinos.

La madrugada llega con vientos moderados del noreste, un registro de 11º y cielo algo nublado que se mantendría a la mañana, ya con los termómetros marcando 8º. Para la tarde se espera una máxima de 22º, bajando a 19º por la noche. Toda la jornada estaría atravesada por ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

El viernes seguirían las ráfagas de hasta 50 km/h, con una máxima subiendo a 25º, la mínima en 11º y cielo entre parcialmente nublado y mayormente nublado.

El sábado podría haber ráfagas aún más fuertes (entre 50 y 60 km/h), con una máxima que no superaría los 19º y una mínima de 16º. Para la mañana hay hasta un 70 por ciento de probabilidades de tormentas, y desde la tarde hay algunas chances de chaparrones.

El domingo mejorarían notablemente las condiciones: habría vientos leves sin ráfagas, cielo despejado, una máxima de 24º y una mínima de 8º.

El lunes estaría algo nublado, con registros entre 26º y 10º.

Para el martes anticipan cielo parcialmente nublado y registros entre 24º y 11º.