Asociación Rosarina de Fútbol: Defensores Unidos ganó y da pelea en la Primera B

Con dos goles de cabeza de Tomás Simili derrotó a Defensores de Funes y sueña con el ascenso. Pablo VI goleó y se afirma en la A. Y en la Primera C, Bancario está imparable

Defensores Unidos se ilusiona y da pelea en la Primera B. El equipo de barrio Ludueña consiguió una importante victoria por 2 a 0 ante Defensores de Funes y quedó a tres puntos de la cima en el torneo organizado por la Asociación Rosarina de Fútbol . Tomás Simili fue la figura del partido tras marcar los tantos de cabeza.

A cinco fechas de finalizar la temporada, la segunda división de la Rosarina está apasionante. Seis clubes luchan por lograr los dos boletos que hay para acceder al círculo superior. El elenco de Humberto Primo e Iguazú, con 10 unidades y con toda la necesidad, recibió al verde de Funes, que llegaba en la segunda posición con 15 puntos y a una unidad de los punteros 1º de Mayo y Río Negro.

El trámite fue parejo en los primeros minutos y se disputó en el mediocampo. En tres minutos, el dueño de casa contó con dos chances para anotar, pero el palo y el arquero Ezequiel Domer se lo privaron. A los 30', llegó el soberbio cabezazo de Simili tras un córner ejecutado por de La Cruz para poner el 1 a 0 merecido.

Después de la apertura, el Rojo manejó el partido y contó con dos oportunidades para aumentar, pero otra vez apareció el golero y el travesaño para salvar al elenco de Funes que estaba perdido en el campo de juego.

DEFENSORES Y Funes La previa en barrio Ludueña. Los capitanes y la terna arbitral posan para la foto.

Tomás Simili, figura y goleador

En el complemento llegó otro centro al área de Defensores de Funes y otra vez apareció Simili, quien con un espléndido cabezazo venció la estirada de Domer para clavar el 2 a 0. Después, el equipo dirigido por Fabián Belén se adelantó, buscó el descuento pero chocó con la férrea defensa de los rojos de Ludueña.

Defensores Unidos, comandado por el técnico Sergio Arrieta ganó bien y quedó a tres de la cima cuando restan disputarse cinco fechas. Dará pelea por los dos boletos a la Primera A.

Primera B, resultados de la 9ª fecha

Zona Campeonato: 1º de Mayo 1 - General Paz 2; Río Negro 1 - Mitre de Pérez 2; El Torito 2 - Alianza Sport 1. Posiciones: 1º de Mayo, Río Negro y El Torito 16; Defensores de Funes 15, Defensores Unidos y Mitre 13, Alianza Sport 5 y General Paz 4.

Zona Permanencia : Arijón 2 - Fisherton 1; 7 de Septiembre 0 - Leones 5; Unión Americana 2 - Renato Cesarini 0; Botafogo 0 - Social Lux 3. Posiciones : Leones 20, Renato Cesarini 15, Arijón 14, Fisherton 13, Botafogo y Social Lux 8 y Unión Americana 7.

Pablo VI 3-0 Golearon los papales. Pablo VI goleó a Newell's y sigue en la cima de la Primera A de la Asociación Rosarina de Fútbol.

Pablo VI goleó y se afirma en la Primera A

Con los goles de Claudio Escobar, Nicolás Moreyra y Santos Quinteros de penal, Pablo VI goleó a Newell's en su cancha y continúa en la cima de la Primera A con 20 puntos en la Zona Campeonato, disputada la 9ª fecha.

Por su parte, Coronel Aguirre, el escolta del puntero, derrotó a Adiur 1 a 0. Y en el predio de Central Córdoba, Morning Star se alzó con el triunfo por 2 a 0. Además, Rosario Central goleó a Unión de Álvarez 4 a 0.

Posiciones: Pablo VI 20, Coronel Aguirre 17, Rosario Central 15, Morning Star 14, Unión de Álvarez 13, Adiur 8, Central Córdoba 5 y Newell's 4 .

En tanto, en la Zona Permanencia estos fueron los resultados: Sportivo de Álvarez 0 - Oriental 1; Provincial 2 - Tiro Federal 4; Gálvez 4 - Banco 1; Tiro Suizo 0 - San Telmo 3. Posiciones: Tiro Federal 18, Gálvez y Provincial 15, San Telmo 14, Banco 12, Oriental 11, Sportivo de Álvarez 7 y Tiro Suizo 5.

Bancario Bancario imparable. El equipo Celeste vapuleó a San Roque y se acerca al ascenso a la Primera B de la Rosarina

Bancario está imparable en la Primera C

Bancario se despachó con una tremenda goleada por 5 a 1 ante San Roque, tercero en el torneo. Le sacó 13 puntos y se encamina derecho a lograr el ascenso a la Primera B. Con este triunfo, los celestes sumaron 64 unidades. Los autores de los goles del ganador fueron German Montiel, Lucas Olima, Gonzalo Giacosa, Pablo Grillo y Jonathan Fernández.

Resultados: Jorgito Jrs 0 - C. G. Rosario 10; María Reina 3 - Juan XXIII 1; Sparta 1 - Provincial B 4; Sarmiento 3- Olympia 1; San Cayetano 0 - Argentino 5. Posiciones: Bancario 64, C. G. Rosario 61, San Roque y Provincial B 51, María Reina y Estrella Azul de Pérez 50, San José 46, 14 de Junio 36, Olympia 35, Sportivo Silva 32, Argentino 29, Juan XXIII 28, Sarmiento 26, Sparta 25, San Cayetano 12, Jorgito Jrs 7 y San Martín (desafiliado).