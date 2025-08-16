La Capital | Ovación | Ariel Holan

Ariel Holan: "Lo de Juan Giménez requiere estudios, pero es una lesión importante"

A Ariel Holan se lo vio muy triste por la lesión del juvenil canalla, y dijo que no le gustó lo que hizo el equipo en el segundo tiempo,

16 de agosto 2025 · 21:23hs
Ariel Holan ya está pensando en el partido de Central contra Newells.

Ariel Holan ya está pensando en el partido de Central contra Newell's.

Ariel Holan enfrentó los micrófonos más preocupado por la lesión de Juan Giménez que por el resultado del partido. Dijo que podrían haber ampliado el marcador en el primer tiempo, pero que perdieron territorio en el segundo tiempo. Y que no estña mal anímicamente sino caliente.

En cuanto a la lesión del pibe Giménez manifestó: "Hay que corroborar el diagnóstico médico. Esto requiere estudios, pero creo que estamos en presencia de una lesión importante", dijo.

Respecto al empate comentó: "En el primer tiempo mejoramos, tuvimos más presencia en el área y marcar un gol más. Para que ante un equipo como Riestra poder estar más tranquilo. Pero en el segundo tiempo no encontramos la forma de mantener el resultado. No me gustó que ellos hayan tenido un dominio territorial a partir de tirar pelotas directas y hayan ganado la segunda jugada".

Si esto puede traer alguna consecuencia anímica expresó: "No estamos mal anímicamente. Estamos caliente. Teníamos otras expectativas. Sabíamos que iba a ser un partido duro contra un equipo que tiene una marca particular, coordinada y agresiva y cada vez que queríamos hacer correr el balón no podíamos. Es más calentura que bajón", añadió.

El DT auriazul amplió: "No pudimos ampliar la diferencia en el primer tiempo y en un partido de 1 a 0 que no tenés la pelota, te lleva a hacer un partido incómodo a pesar de que no nos patearon al arco. Tuvieron la del penal y la aprovecharon".

Finalmente comentó: "El aspecto ofensivo fue positivo en el juego y nos abre un abanico de posibilidades. Tenemos que mejor con esta alineación la generación del juego. El fútbol es equilibrio y esto es una plataforma para evolucionar".

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

