Conmoción en el Gigante de Arroyito: el pibe Juan Giménez se lesionó y salió llorando ante Riestra

En el primer tiempo frente a Deportivo Riestra, el juvenil auriazul hizo un mal movimiento con la rodilla y preocupó a todos. Fue reemplazado.

El zaguero de Central Juan Giménez salió de la cancha en el carrito sanitario.

Iban 36 minutos del primer tiempo y se conmovió la noche del Gigante de Arroyito. Porque el juvenil de Central , Juan Giménez, fue a cerrar al delantero de Riestra, Jonathan Herrera, entrando al área canalla y pisó mal, la pierna le quedó enganchada en el pasto con un movimiento antinatural y cayó al piso.

Enseguida el pibe auriazul se quebró en llanto del dolor, intuyendo la gravedad de la lesión que había sufrido. Si bien habrá que aguardar los resultados de los estudios por imágenes, Giménez sintió que sufrió una grave dolencia en la rodilla derecha.

Por ello los compañeros enseguida lo rodearon tras la desafortunada jugada de la primera etapa y lo consolaron. El primero en llegar fue su socio de zaga, Carlos Quintana, y luego el arquero Jorge Broun, quienes lo abrazaron y contuvieron mientras estaba tendido en el césped del Gigante.

Luego llegaron el resto de los compañeros hasta que el juvenil auriazul dejó la cancha con el carrito sanitario.

Giménez sufrió una dura lesión y Quintana lo abrazó mientras lloraba de dolor



Juan Giménez: El Mundial sub-20 y los clubes europeos

Giménez tiene muchas chances de jugar el próximo Mundial Sub-20 a fines de septiembre con la selección argentina en Chile. Y además clubes poderosos de Europa lo tienen en el radar por su gran proyección. Uno de ellos es Borussia Dortmund de Alemania y otro el Arsenal inglés.

Habrá que esperar los estudios por imágenes y luego el parte médico para saber el grado de la lesión y los tiempos de la recuperación. Ya parece muy difícil que esté disponible para el clásico del próximo sábado.