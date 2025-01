Ariel Graziani deja el pueblo y la ferretería para convertirse en presidente de Delfín de Ecuador

>>Leer más: Ariel Graziani, del taxi que no llegó para volverse al pueblo a convertirse en ídolo en Ecuador

El Guasón (o Mono) arriba con la misión de llevar adelante un proyecto deportivo ambicioso -encabezado por el empresario Gustavo Lescovich- y ubicar al club en los primeros lugares del fútbol ecuatoriano. El dato positivo es, a priori, el fuerte respaldo que tiene por la imagen que dejó en su paso por Aucas, Emelec, Barcelona y Liga de Quito, además de la selección, donde se convirtió en uno de los máximos goleadores históricos.

"Cuando voy a Ecuador me siento como si fuese Maradona, ja. La vida que tuve allá fue algo hermosa. Siempre me trataron bien y cuando salía a algún lugar siempre me pedían fotos, autógrafos. Eso significaba que estaba haciendo bien las cosas. Todo eso era un mimo al alma", declaró Graziani en una entrevista con Ovación en septiembre de 2024.

Uno de los máximos logros de Delfín lo consiguió en 2019, cuando se convirtió en campeón nacional del fútbol ecuatoriano tras una gran campaña. A la vez, fue subcampeón en el campeonato de 2017, la Copa Ecuador 2018 y la Supercopa Ecuador 2020.