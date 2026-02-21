Argentino hizo todo bien menos el gol y un error que lo terminó arruinando el debut

Argentino tuvo la pelota y las mejores jugadas, pero al inicio del complemento en un breve descuido lo perdió con Juventud Unida. Mal debut en Primera C

Los jugadores de Argentina, con camiseta gris, antes de arrancar ante Juventud Unida.

La masa salaíta, presente en el Olaeta desde muy temprano.

Juan Ignacio Braña la pisa delante de su marca. Argentino y el debut en Primera C ante Juventud Unida.

El impensado festejo de Juventud Unida en el Olaeta, un golpe muy duro para Argentino en el debut de Primera C.

El dolor en el gesto del jugador de Argentino simboliza el de la derrota ante Juventud Unida, en el debut de Primera C en el Olaeta. Injusta.

Argentino debutó en la Primera C 2026, con inmerecida derrota por 1 a 0 ante Juventud Unida en el José Martín Olaeta. Hizo todo bien en el juego, buscando asociaciones y contó con las mejores jugadas. Pero en un pequeño error, en la única del rival, lo perdió.

Argentino 0: Franco Puppo; Martín Báez (54’ Ignacio Valles), Luciano Cáceres, Luciano Cáceres, Bruno Cabrera (C) y Juan Ignacio Braña (54’ René González); Carlos Raga (83’ Rodrigo González), Manuel Correa, Julián Andrada y Milton Espíndola (54’ Wilfrán Orijuela); Dago Sánchez (74’ Juan Cisneros) y Facundo Aronna. DT: José Previtti.

Amonestados: Sánchez, Braña,Báez y Correa (A); Lastra, Vega, Escobar y Giménez (JU)

Árbitro: Gonzalo Correa

Minuto a minuto del Salaíto y el Lobo

92' La tuvo Orijuela en la medialuna, pero el remate salió desviado.

85' Muy buena de René González para Andrada, derechazo que pedía gol pero en el medio rebotó en Orijuela.

83' Ultimo cambio en Argentino, Rodrigo González por Carlos Rada, que instantes antes definió mal después de una buena jugada.

74' Nuevo cabio en Argentino, Juan Cisneros por Dago Sánchez.

71' Buen remate de afuera del área de Sánchez, que Burlón sacó al córner.

59' Dos veces tuvo el empate Argentino. El ingresado Orijuela maniobró bárbaro por izquierda y su remate fue despejado por Paredes casi en la línea. La tomó Andrada afuera del área, entró decidido y su derechazo pasó a milímetros de la cabeza de Aronna.

56' Previtti busca reacción y metió tres cambios: Wilfrán Orijuela por Milton Espíndola; Ignacio Valles por Manuel Báez y René González por Juan Ignacio Braña-

49' GOL DE JUVENTUD UNIDA. Pase cruzado desde la izquierda, mal Andrada que se la dejó a Vega por el otro sector, y el 10 ni lerdo ni perezoso mandó el centro que entró a Giménez solo en el área, cabeceándola al gol.

41' Clarísima de Argentino. Raga asistió de zurda a ras del piso y le quedó a Aronna, quien solo la tiró increíblemente arriba.

23' La más clara. Tiro libre largo de Sánchez, al que le cometieron la falta, y cabezazo de Aronna al travesaño.

22' Facundo Aronna combinó bien con Dago Sánchez y le intentó pegar de volea. A las manos de Burlón.

9' Pareció claro penal para Juventud Unida de Manuel Báez sobre Ian Escobar, que le ganó en velocidad entrando por izquierda tras un pelotazo cruzado de Lucio Ortiz.

La masa salaíta, presente en el Olaeta desde muy temprano. Gustavo de los Ríos

Las formaciones en el Olaeta

11 inicial para recibir a Juventud Unida.Seguí el minuto a minuto en nuestro canal de WhatsApp y X.

Juventud Unida forma a su vez con Agustin Burlón; Lucio Ortiz, Esteban Fernández, Maximiliano Paredes e Ian Escobar; Alan Vega, Rodrigo Lastra. Angel Luna (C) y Nahuel Aiuto; Mauro Peiro y Fernando Giménez. Director técnico: Juan Alvarez.

El árbitro es Gonzalo Correa y los asistentes Diego Ortiz (1º), Fabricio Osorio (2º) y Lautaro Díaz (4º árbitro).

El vivo de Argentino ante Juventud Unida

