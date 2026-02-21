La Capital | Ovación | Argentino

Argentino hizo todo bien menos el gol y un error que lo terminó arruinando el debut

Argentino tuvo la pelota y las mejores jugadas, pero al inicio del complemento en un breve descuido lo perdió con Juventud Unida. Mal debut en Primera C

21 de febrero 2026 · 17:08hs
El dolor en el gesto del jugador de Argentino simboliza el de la derrota ante Juventud Unida

Gustavo de los Ríos

El dolor en el gesto del jugador de Argentino simboliza el de la derrota ante Juventud Unida, en el debut de Primera C en el Olaeta. Injusta.
El impensado festejo de Juventud Unida en el Olaeta

El impensado festejo de Juventud Unida en el Olaeta, un golpe muy duro para Argentino en el debut de Primera C.
Juan Ignacio Braña la pisa delante de su marca. Argentino y el debut en Primera C ante Juventud Unida.

Gustavo de los Ríos

Juan Ignacio Braña la pisa delante de su marca. Argentino y el debut en Primera C ante Juventud Unida.
La masa salaíta

Gustavo de los Ríos

La masa salaíta, presente en el Olaeta desde muy temprano.
Los jugadores de Argentina

CAA

Los jugadores de Argentina, con camiseta gris, antes de arrancar ante Juventud Unida.

Argentino debutó en la Primera C 2026, con inmerecida derrota por 1 a 0 ante Juventud Unida en el José Martín Olaeta. Hizo todo bien en el juego, buscando asociaciones y contó con las mejores jugadas. Pero en un pequeño error, en la única del rival, lo perdió.

La síntesis en barrio Sarmiento

Argentino 0: Franco Puppo; Martín Báez (54’ Ignacio Valles), Luciano Cáceres, Luciano Cáceres, Bruno Cabrera (C) y Juan Ignacio Braña (54’ René González); Carlos Raga (83’ Rodrigo González), Manuel Correa, Julián Andrada y Milton Espíndola (54’ Wilfrán Orijuela); Dago Sánchez (74’ Juan Cisneros) y Facundo Aronna. DT: José Previtti.

Juventud Unida 1: Agustín Burlón; Lucio Ortiz (63’ Di Franco), Esteban Fernández, Maximiliano Paredes e Ian Escobar; Alan Vega (74’ Ayala), Rodrigo Lastra. Angel Luna (C) (89’ Daniel López)y Nahuel Aiuto (74’ Pedemonti); Mauro Peiro (89’ Bevilacqua)y Fernando Giménez. DT: Juan Alvarez.

Gol: 49’ Giménez (JU).

Amonestados: Sánchez, Braña,Báez y Correa (A); Lastra, Vega, Escobar y Giménez (JU)

Árbitro: Gonzalo Correa

Minuto a minuto del Salaíto y el Lobo

92' La tuvo Orijuela en la medialuna, pero el remate salió desviado.

85' Muy buena de René González para Andrada, derechazo que pedía gol pero en el medio rebotó en Orijuela.

83' Ultimo cambio en Argentino, Rodrigo González por Carlos Rada, que instantes antes definió mal después de una buena jugada.

74' Nuevo cabio en Argentino, Juan Cisneros por Dago Sánchez.

71' Buen remate de afuera del área de Sánchez, que Burlón sacó al córner.

59' Dos veces tuvo el empate Argentino. El ingresado Orijuela maniobró bárbaro por izquierda y su remate fue despejado por Paredes casi en la línea. La tomó Andrada afuera del área, entró decidido y su derechazo pasó a milímetros de la cabeza de Aronna.

56' Previtti busca reacción y metió tres cambios: Wilfrán Orijuela por Milton Espíndola; Ignacio Valles por Manuel Báez y René González por Juan Ignacio Braña-

49' GOL DE JUVENTUD UNIDA. Pase cruzado desde la izquierda, mal Andrada que se la dejó a Vega por el otro sector, y el 10 ni lerdo ni perezoso mandó el centro que entró a Giménez solo en el área, cabeceándola al gol.

41' Clarísima de Argentino. Raga asistió de zurda a ras del piso y le quedó a Aronna, quien solo la tiró increíblemente arriba.

23' La más clara. Tiro libre largo de Sánchez, al que le cometieron la falta, y cabezazo de Aronna al travesaño.

22' Facundo Aronna combinó bien con Dago Sánchez y le intentó pegar de volea. A las manos de Burlón.

9' Pareció claro penal para Juventud Unida de Manuel Báez sobre Ian Escobar, que le ganó en velocidad entrando por izquierda tras un pelotazo cruzado de Lucio Ortiz.

4d295aff-adc4-46a1-a951-913fa24668a9
La masa salaíta, presente en el Olaeta desde muy temprano.

La masa salaíta, presente en el Olaeta desde muy temprano.

Las formaciones en el Olaeta

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAArgentinoOK/status/2025289082385875163&partner=&hide_thread=false

Juventud Unida forma a su vez con Agustin Burlón; Lucio Ortiz, Esteban Fernández, Maximiliano Paredes e Ian Escobar; Alan Vega, Rodrigo Lastra. Angel Luna (C) y Nahuel Aiuto; Mauro Peiro y Fernando Giménez. Director técnico: Juan Alvarez.

El árbitro es Gonzalo Correa y los asistentes Diego Ortiz (1º), Fabricio Osorio (2º) y Lautaro Díaz (4º árbitro).

El vivo de Argentino ante Juventud Unida

Embed - EN VIVO | Argentino (R) vs Juventud Unida | FECHA 1 - PRIMERA C
Embed - ARGENTINO - JUVENTUD UNIDA | PRIMERA C | FECHA 1 ZONA A

Noticias relacionadas
Argentino. El Salaíto comandado por José Previti trabaja contra reloj en el armado del plantel que jugará en la Primera C.   

Primera C: Argentino y el DT Previti, en la cuenta atrás para Juventud Unida

Marco Ruben, otra vez con la ropa de Central, en su primer día de entrenamiento con el equipo de Almirón.

Las primeras palabras de Marco Ruben: "Acá estoy de vuelta, para disfrutar de este sueño hermoso"

El Colo Ramírez tuvo el gol tras la guapeada de Méndez, pero cabeceó afuera y Newells no pudo desnivelar ante Banfield.

En vivo: Newell's le juega de igual a igual a Banfield y se fue al vestuario empatando

Recién llegados al Florencio Sola, los jugadores de Newells pisaron el campo de juego.

Newell's vuelve a modificar el equipo para buscar una victoria en Banfield

Ver comentarios

Las más leídas

Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto a Ángel Di María

Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto a Ángel Di María

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 

De entrada, a Gastón Avila le hicieron una toma de catch pero no dieron penal para Central

De entrada, a Gastón Avila le hicieron una toma de catch pero no dieron penal para Central

El uno x uno de Central ante Talleres: Ángel Di María, otras vez el más incisivo

El uno x uno de Central ante Talleres: Ángel Di María, otras vez el más incisivo

Lo último

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios

El tiempo en Rosario: el domingo trae poco sol y no se descartan tormentas aisladas

El tiempo en Rosario: el domingo trae poco sol y no se descartan tormentas aisladas

Las primeras palabras de Marco Ruben: Acá estoy de vuelta, para disfrutar de este sueño hermoso

Las primeras palabras de Marco Ruben: "Acá estoy de vuelta, para disfrutar de este sueño hermoso"

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios

El registro parcial del primer bimestre de 2026 llegó al nivel más bajo desde que se sistematizaron las estadísticas. También disminuyeron robos y hurtos

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios
En vivo: Newells le juega de igual a igual a Banfield y se fue al vestuario empatando
Ovación

En vivo: Newell's le juega de igual a igual a Banfield y se fue al vestuario empatando

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente comprometida y apasionada
La Ciudad

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente "comprometida y apasionada"

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido en Rosario para matar a un juez
Policiales

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido en Rosario para matar a un juez

Lo criticaron por hacer skate en la plaza y el video se viralizó: Ojalá que te mates
La Ciudad

Lo criticaron por hacer skate en la plaza y el video se viralizó: "Ojalá que te mates"

El tiempo en Rosario: el domingo trae poco sol y no se descartan tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el domingo trae poco sol y no se descartan tormentas aisladas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto a Ángel Di María

Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto a Ángel Di María

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 

De entrada, a Gastón Avila le hicieron una toma de catch pero no dieron penal para Central

De entrada, a Gastón Avila le hicieron una toma de catch pero no dieron penal para Central

El uno x uno de Central ante Talleres: Ángel Di María, otras vez el más incisivo

El uno x uno de Central ante Talleres: Ángel Di María, otras vez el más incisivo

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente comprometida y apasionada

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente "comprometida y apasionada"

Ovación
En vivo: Newells le juega de igual a igual a Banfield y se fue al vestuario empatando
Ovación

En vivo: Newell's le juega de igual a igual a Banfield y se fue al vestuario empatando

En vivo: Newells le juega de igual a igual a Banfield y se fue al vestuario empatando

En vivo: Newell's le juega de igual a igual a Banfield y se fue al vestuario empatando

Newells vuelve a modificar el equipo para buscar una victoria en Banfield

Newell's vuelve a modificar el equipo para buscar una victoria en Banfield

Argentino hizo todo bien menos el gol y un error que lo terminó arruinando el debut

Argentino hizo todo bien menos el gol y un error que lo terminó arruinando el debut

Policiales
El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios
Policiales

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido en Rosario para matar a un juez

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido en Rosario para matar a un juez

Murió en un accidente con un móvil de Gendarmería y su familia lleva un año sin respuestas

Murió en un accidente con un móvil de Gendarmería y su familia lleva un año sin respuestas

Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps

Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps

La Ciudad
El tiempo en Rosario: el domingo trae poco sol y no se descartan tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el domingo trae poco sol y no se descartan tormentas aisladas

Lo criticaron por hacer skate en la plaza y el video se viralizó: Ojalá que te mates

Lo criticaron por hacer skate en la plaza y el video se viralizó: "Ojalá que te mates"

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente comprometida y apasionada

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente "comprometida y apasionada"

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720
La Ciudad

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones
La Ciudad

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones

Aranceles: fallo de la Corte de Estados Unidos pone en riesgo el beneficio argentino
Economía

Aranceles: fallo de la Corte de Estados Unidos pone en riesgo el beneficio argentino

Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga
La Ciudad

Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza
La Ciudad

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus
La Ciudad

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa
La Ciudad

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional
Policiales

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Se viene una semana intensa en el Senado: ley Penal Juvenil, de Glaciares y vuelve la reforma laboral
Política

Se viene una semana intensa en el Senado: ley Penal Juvenil, de Glaciares y vuelve la reforma laboral

Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba
LA CIUDAD

Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta
POLICIALES

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada
Policiales

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

La oposición de Funes acusa falta de transparencia en la licitación del centro de convenciones
La Región

La oposición de Funes acusa falta de transparencia en la licitación del centro de convenciones

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas
POLICIALES

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Murió un joven santafesino en Colombia tras intoxicarse en la selva amazónica
Información General

Murió un joven santafesino en Colombia tras intoxicarse en la selva amazónica

Romina Diez celebró la aprobación de la reforma laboral: Un país más libre y con menos informalidad
Política

Romina Diez celebró la aprobación de la reforma laboral: "Un país más libre y con menos informalidad"

La exvicegobernadora de Santa Fe votó a favor de la reforma laboral: Es urgente
Política

La exvicegobernadora de Santa Fe votó a favor de la reforma laboral: "Es urgente"

Germán Martínez: Armaron combos a medida de los diputados para que apoyen la reforma laboral
Política

Germán Martínez: "Armaron combos a medida de los diputados para que apoyen la reforma laboral"

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero
POLICIALES

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero

Un helado con forma de corazón para hablar de prevención y detección temprana del cáncer
La Ciudad

Un helado con forma de corazón para hablar de prevención y detección temprana del cáncer