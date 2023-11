Argentino visita a Centro Español en la continuidad del partido suspendido por lluvia

Argentino tiene una misión muy difícil, pero no imposible esta tarde cuando enfrente a Centro Español desde las 17 en la continuidad del partido que se suspendió a 35’ del primer tiempo por lluvia el pasado 7 de noviembre.

Aquella vez el árbitro del partido, Axel Pogge, le informó a la AFA: “detuve el encuentro luego de dos relámpagos y la caída de un rayo, en una zona muy cercana al estadio. Después de esperar 20 minutos y esperando que pase la tormenta, nos reunimos con ambos presidentes para aclararles que no podíamos jugar mientras haya pronóstico de tormenta eléctrica. Luego de fijarnos que el pronóstico advertía riesgo de tormenta eléctrica hasta las 19 hs, el comisario a cargo del operativo, nos informó que no podían esperar hasta las 19 hs a que se dispute el encuentro ya que se excedían del horario de trabajo y que ellos estaban en servicio hasta las 17:30 hs y que no podían esperar. Por tal motivo, siendo las 17:50 hs y en concordancia con ambos presidentes, el partido quedó suspendido”.