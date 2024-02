Argentino va por el primer triunfo ante Lamadrid

El salaíto jugará el primer partido de local este sábado a las 17, por la 2ª fecha de la Primera C, categoría en la que no juega desde el 2010

Argentino se presenta en barrio Sarmiento este sábado ante Lamadrid en el nuevo torneo de la Primera C, a partir de las 17 y con el arbitraje de Néstor Barrios. Los salaítos vienen de lograr un buen punto en su primera presentación ante Ituzaingó, en un empate sin goles que podrían haber sido tres puntos si el árbitro Jonathan Barrios hubiese sancionado el tanto de Néstor Avalos en el cierre del encuentro, tras una mala salida de Matías Giroldi (ex Central Córdoba), ya que el arquero salvó la pelota, aparentemente sobre la línea, cuando todo Argentino gritó el gol que el árbitro no lo dio por válido.