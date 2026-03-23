Argentino perdió dos puntos ante Yupanqui en la última jugada y sigue sin poder ganar

Argentino le ganaba 1 a 0 a Yupanqui, pero no pudo sostener la ventaja y en el sexto minuto adicional la visita terminó empatando el partido.

El once de Argentino que no pudo festejar su primer triunfo en la Primera C

Argentino no pudo cosechar su primera victoria del año, ya que empató 1 a 1 ante Yupanqui en el José Martín Olaeta. La visita se llevó la igualdad en la última jugada del partido y el Salaíto todavía no conoce la victoria en 2026.

El partido comenzó con mucha vehemencia. De hecho, antes de los 5’ el árbitro Iñaki Iparraguirre sacó dos tarjetas amarillas, una para cada equipo. El equipo local, el más obligado por la situación, fue a buscar el arco rival y tuvo a los 10’ en los pies de Manuel Correa la chance de abrir el partido. Yupanqui esperaba agazapado y a los 13’, en una contra, Juan Cruz La Scaleia exigió a Franco Puppo quien respondió en forma muy segura.

Hasta que a los 27’ tras un centro de Wilfrán Orejuela, llegó la exquisita definición de Julián Andrada para poner el 1 a 0 a favor de los Salaítos. El local no se conformó con esa ventaja. Fue en busca del segundo, pero la ansiedad le jugó una mala pasada a la hora de definir.

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En la segunda mitad, con el paso de los minutos, el Sala se fue enamorando del 1 a 0. A los 59’ Orejuela definió muy débil a las manos del arquero. Yupanqui metió cinco variantes para jugar el último tramo del partido en busca del empate. A los 73’ el ingresado Meriodione se fue expulsado en la visita.

En el minuto 81’ Aronna casi hace un gol de antología para liquidar el partido. Pero a los 82’ se fue expulsado Joaquín Cejas y a los 85’ Juan Cisneros. Por lo que el Sala se quedó con nueve. La visita aprovechó esta ventaja y a los 90’+6 Galeano, de cabeza puso el 1 a 1 definitivo.

Formación de Argentino

Los de José Previti formaron con: Franco Puppo; Joaquín Cejas, Bruno Cabrera, Diego Ramírez y Juan Ignacio Braña; Juan Cisneros, Manuel Correa, Julián Andrada (84’ Joaquín Galimberti) y Wilfrán Orejuela (70’ Bismark Gómez); Dago Sánchez y Facundo Aronna (89’ Rodrigo González).

Foto: Lorenzo Perego - Prensa oficial Argentino de Rosario