Cómo está el vigilador que sufrió quemaduras mientras la policía intentaba reducirlo

Pablo Olivetti está internado en el Heca con quemaduras muy graves desde el 13 de marzo. El caso es investigado por Fiscalía

Pablo Olivetti en la oficina de la empresa en la cual trabaja.

Pablo Olivetti, el empleado de una empresa de seguridad que sufrió graves quemaduras mientras era reducido por policías mediante el uso de una pistola Taser, permanece en estado crítico y conectado a asistencia mecánica respiratoria en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Si bien por el momento no surgieron complicaciones desde el instante en que sufrió las lesiones, la directora del Heca, Andrea Becherucci, señaló a La Capital que el paciente “está en asistencia mecánica ventilatoria con altos parámetros, con gran inflamación pulmonar y con requerimiento de altos niveles de sedación y bloqueo, con drogas antihipertensivas y antibióticos”.

“Está mejor que los primeros días, pero cambian los riesgos . El shock inicial ya cedió, de hecho, paso a estar hipertenso. No es un paciente fuera de riesgo aún y no es un paciente que esté por ahora en plan de salida de respirador”, subrayó la facultativa, y agregó: “ Espero que en un par de días podamos ser más optimistas. Uno se pone más optimista cuando pasan los días pero no tenemos que perder el foco de lo concreto”.

Pablo Olivetti tiene 37 años y trabajaba como vigilador privado en una empresa de transporte de Provincias y Garay. El incidente en el que sufrió serias lesiones sucedió el viernes 13 de marzo cuando se presentó en el lugar para reclamar a sus empleadores (la firma Servicios del Sol) una deuda salarial bastante abultada y que lo tenía bajo presión.

La situación fue tensa desde el principio y lo que ocurrió está bajo investigación de la Fiscalía de Homicidios Culposos. La acción de Olivetti, quien tomó un teléfono y comenzó a reclamar a los gritos el pago de la deuda, derivó en la intervención de la Policía.

En un principio, se dijo que Olivetti se había rociado con combustible y que amenazaba con prenderse fuego si no atendían su reclamo. Todo terminó mal cuando uno de los uniformados disparó con su pistola Thaser contra Olivetti con la intención de reducirlo. Esa acción causó una explosión al provocar una descarga de electricidad sobre el cuerpo que habría estado rociado con combustible. El vigilador quedó envuelto en llamas y sufrió lesiones muy graves.

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La investigación a cargo de Fiscalía intenta establecer si el vigilador se había humedecido con nafta o si el material combustible estaba almacenado en bidón dentro de la misma garita. También se intenta determinar si el policía actuó siguiendo los protocolos que existen para la utilización de ese tipo de armas frente a material combustible.