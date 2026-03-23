La Capital | La Ciudad | Rosario

Rosario vuelve a gritar Nunca Más: marcha, acto y cierre musical por los 50 años del golpe de Estado

La movilización por el Día de la Memoria partirá este martes desde plaza San Martín y culminará en el Monumento. Se espera una masiva participación

23 de marzo 2026 · 21:01hs
Se espera una multitudinaria marcha en Rosario por el 24 de marzo 

Se espera una multitudinaria marcha en Rosario por el 24 de marzo 

Rosario se prepara para una nueva movilización por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, en el marco del 50º aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas, sindicatos y organizaciones sociales volverán a concentrarse este martes en el centro de la ciudad.

La convocatoria está prevista para las 15 en la plaza San Martín, desde donde a las 16 comenzará la marcha, en un recorrido que se repite año tras año y que se consolidó como una de las principales expresiones públicas de memoria colectiva en Rosario.

El trayecto incluirá el desplazamiento por calle Dorrego hasta San Lorenzo, luego San Lorenzo hasta Laprida y finalmente Laprida hasta Córdoba, para culminar en el Parque Nacional a la Bandera, donde se montará el escenario central y se realizará el acto principal.

Como es habitual, se espera una masiva participación, con columnas identificadas de distintos sectores y la presencia de familiares de desaparecidos, sobrevivientes del terrorismo de Estado y referentes de organismos históricos. En el cierre se leerá un documento consensuado que pondrá el foco en los reclamos actuales y la vigencia de las banderas de Memoria, Verdad y Justicia.

>> Leer más: A 50 años del golpe: todas las actividades que habrá esta semana por la Memoria, Verdad y Justicia

A 50 años del golpe

Este año, la movilización adquiere un carácter especial al cumplirse medio siglo del inicio de la última dictadura cívico-militar, un período que dejó miles de víctimas de desaparición forzada, apropiación de menores y persecución política en todo el país, con fuerte impacto también en Rosario y la región.

En ese contexto, la jornada no sólo busca recordar a las víctimas, sino también reafirmar el compromiso social frente a discursos que relativizan o niegan lo ocurrido durante el terrorismo de Estado.

Desde la organización recomendaron asistir con anticipación y prevén cortes de tránsito en el área céntrica durante la tarde. La movilización, como cada año, será uno de los principales actos públicos en la ciudad para mantener viva la memoria colectiva y sostener el reclamo de justicia.

Noticias relacionadas
Ábrió en Rosario un espacio dedicado especialmente a los piojos. O, mejor dicho, a deshacerse de ellos.

Una inédita "peluquería anti piojos" abrió en pleno centro de Rosario

Ca7riel y Paco Amoroso vuelven a Rosario en mayo con su nueva gira Free Spirits World Tour

Ca7riel y Paco Amoroso llegan a Rosario con su nuevo disco

Choque en ruta 34. El auto en el que iba la víctima fatal

Tres muertos en siniestros viales en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Recolección de residuos. La Municipalidad difundió el cronograma de funcionamiento para estos dos días 

Lunes no laborable y martes, feriado nacional: cómo funcionarán los servicios 

Ver comentarios

Las más leídas

Bahco deja de fabricar herramientas: otro golpe a la producción y el empleo

Bahco deja de fabricar herramientas: otro golpe a la producción y el empleo

¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?

¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?

Jorge Almirón: El rival aprovechó las situaciones que tuvo y ganó bien

Jorge Almirón: "El rival aprovechó las situaciones que tuvo y ganó bien"

El uno x uno de Central ante Independiente Rivadavia: Jaminton Campaz el que más obligó

El uno x uno de Central ante Independiente Rivadavia: Jaminton Campaz el que más obligó

Lo último

El video del padre del CEO de Lumilagro defendiendo la industria nacional en un spot de Cristina en 2011

El video del padre del CEO de Lumilagro defendiendo la industria nacional en un spot de Cristina en 2011

Rosario vuelve a gritar Nunca Más: marcha, acto y cierre musical por los 50 años del golpe de Estado

Rosario vuelve a gritar Nunca Más: marcha, acto y cierre musical por los 50 años del golpe de Estado

Lumilagro borró el tuit por los 100 despidos y la defensa de la producción en China

Lumilagro borró el tuit por los 100 despidos y la defensa de la producción en China

Rosario vuelve a gritar Nunca Más: marcha, acto y cierre musical por los 50 años del golpe de Estado

La movilización por el Día de la Memoria partirá este martes desde plaza San Martín y culminará en el Monumento. Se espera una masiva participación

Rosario vuelve a gritar Nunca Más: marcha, acto y cierre musical por los 50 años del golpe de Estado
El video del padre del CEO de Lumilagro defendiendo la industria nacional en un spot de Cristina en 2011
Economía

El video del padre del CEO de Lumilagro defendiendo la industria nacional en un spot de Cristina en 2011

Lumilagro borró el tuit por los 100 despidos y la defensa de la producción en China
Economía

Lumilagro borró el tuit por los 100 despidos y la defensa de la producción en China

Camión cayó al río Carcarañá en la autopista a Santa Fe: el chofer sobrevivió de milagro
La Región

Camión cayó al río Carcarañá en la autopista a Santa Fe: el chofer sobrevivió de milagro

Caso de las 161 vacas de un influencer santafesino: imputaron a un hombre por defraudación
La Región

Caso de las 161 vacas de un influencer santafesino: imputaron a un hombre por defraudación

Comienza en Brasil el juicio por injuria racial contra la turista argentina: este mismo martes podría haber sentencia
Información General

Comienza en Brasil el juicio por injuria racial contra la turista argentina: este mismo martes podría haber sentencia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Bahco deja de fabricar herramientas: otro golpe a la producción y el empleo

Bahco deja de fabricar herramientas: otro golpe a la producción y el empleo

¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?

¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?

Jorge Almirón: El rival aprovechó las situaciones que tuvo y ganó bien

Jorge Almirón: "El rival aprovechó las situaciones que tuvo y ganó bien"

El uno x uno de Central ante Independiente Rivadavia: Jaminton Campaz el que más obligó

El uno x uno de Central ante Independiente Rivadavia: Jaminton Campaz el que más obligó

Newells afronta el debut por Copa Argentina ante Acassuso con algo de paz

Newell's afronta el debut por Copa Argentina ante Acassuso con algo de paz

Ovación
Newells dejó sin técnico a Gimnasia de Mendoza, que ahora apunta a un DT rosarino
Ovación

Newell's dejó sin técnico a Gimnasia de Mendoza, que ahora apunta a un DT rosarino

Newells dejó sin técnico a Gimnasia de Mendoza, que ahora apunta a un DT rosarino

Newell's dejó sin técnico a Gimnasia de Mendoza, que ahora apunta a un DT rosarino

Argentino perdió dos puntos ante Yupanqui en la última jugada y sigue sin poder ganar

Argentino perdió dos puntos ante Yupanqui en la última jugada y sigue sin poder ganar

Leones FC sufrió su primer cachetazo en la Primera C y sin merecerlo terminó siendo goleado

Leones FC sufrió su primer cachetazo en la Primera C y sin merecerlo terminó siendo goleado

Policiales
Detuvieron a un sospechoso por el homicidio de un chico en la zona oeste de Rosario
POLICIALES

Detuvieron a un sospechoso por el homicidio de un chico en la zona oeste de Rosario

Cómo está el vigilador que sufrió quemaduras mientras la policía intentaba reducirlo

Cómo está el vigilador que sufrió quemaduras mientras la policía intentaba reducirlo

De los prófugos más buscados a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores

De los "prófugos más buscados" a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores

Villa Gobernador Gálvez: matan de un tiro en la cabeza a una mujer policía y demoran a su hijo de 15 años

Villa Gobernador Gálvez: matan de un tiro en la cabeza a una mujer policía y demoran a su hijo de 15 años

La Ciudad
Rosario vuelve a gritar Nunca Más: marcha, acto y cierre musical por los 50 años del golpe de Estado
La Ciudad

Rosario vuelve a gritar Nunca Más: marcha, acto y cierre musical por los 50 años del golpe de Estado

El tiempo en Rosario: el 24 de marzo llega con sol pleno y temperatura agradable

El tiempo en Rosario: el 24 de marzo llega con sol pleno y temperatura agradable

24 de marzo: a 50 años del golpe, artistas santafesinos crean una playlist por la memoria, verdad y justicia

24 de marzo: a 50 años del golpe, artistas santafesinos crean una playlist por la memoria, verdad y justicia

Motosierra en salud: Nación recortó 55% los medicamentos que envía a Santa Fe

Motosierra en salud: Nación recortó 55% los medicamentos que envía a Santa Fe

Una inédita peluquería anti piojos abrió en pleno centro de Rosario
Salud

Una inédita "peluquería anti piojos" abrió en pleno centro de Rosario

La crisis en discapacidad pone a las instituciones en una situación límite

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

La crisis en discapacidad pone a las instituciones en una situación límite

Lunes no laborable y martes, feriado nacional: cómo funcionarán los servicios 
LA CIUDAD

Lunes no laborable y martes, feriado nacional: cómo funcionarán los servicios 

Scaloni pone en marcha la preparación de Argentina para los amistosos ante africanos
Ovación

Scaloni pone en marcha la preparación de Argentina para los amistosos ante africanos

Un avión chocó contra un camión cuando aterrizaba en Nueva York
Información General

Un avión chocó contra un camión cuando aterrizaba en Nueva York

Otra empresa láctea santafesina está en crisis: preocupa el futuro de sus 80 trabajadores
Economía

Otra empresa láctea santafesina está en crisis: preocupa el futuro de sus 80 trabajadores

Entradas para Argentina-Mauritania: cuándo se juega, precios y dónde comprar
Ovación

Entradas para Argentina-Mauritania: cuándo se juega, precios y dónde comprar

Últimos boletos al Mundial 2026: cómo se jugarán los repechajes de esta fecha Fifa de marzo
Ovación

Últimos boletos al Mundial 2026: cómo se jugarán los repechajes de esta fecha Fifa de marzo

Aseguran que Colapinto está de novio con una actriz: Se mudó a Madrid para estar cerca de él
Zoom

Aseguran que Colapinto está de novio con una actriz: "Se mudó a Madrid para estar cerca de él"

Falleció la Abuela Lalala, la recordada hincha viral en los festejos del Mundial 2022
Ovación

Falleció la "Abuela Lalala", la recordada hincha viral en los festejos del Mundial 2022

Un eclipse total de sol dejará el mundo a oscuras: cuándo y dónde se verá
Información General

Un eclipse total de sol dejará el mundo a oscuras: cuándo y dónde se verá

Cuándo vuelve a correr Colapinto y cómo sigue el calendario 2026 de la Fórmula 1
Ovación

Cuándo vuelve a correr Colapinto y cómo sigue el calendario 2026 de la Fórmula 1

Cuidacoches: se labraron unas 70 actas a lo largo del fin de semana

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Cuidacoches: se labraron unas 70 actas a lo largo del fin de semana

Tecnoteca ya reunió más de 2 mil anotados para sus cursos de oficios digitales
La Ciudad

Tecnoteca ya reunió más de 2 mil anotados para sus cursos de oficios digitales

Presentan un libro que busca acercar la nueva Carta Magna de Santa Fe a la ciudadanía
Política

Presentan un libro que busca acercar la nueva Carta Magna de Santa Fe a la ciudadanía

Bruno Nápoli: La rapiña y el pillaje formaban parte de la política de la dictadura

Por Alvaro Torriglia
Economía

Bruno Nápoli: "La rapiña y el pillaje formaban parte de la política de la dictadura"

De los prófugos más buscados a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores
Policiales

De los "prófugos más buscados" a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores

Nuevo aumento de la nafta en Rosario: por qué la súper trepa más que la premium
La Ciudad

Nuevo aumento de la nafta en Rosario: por qué la súper trepa más que la premium

El poder terapéutico de la risa: un gesto que transforma la salud
Salud

El poder terapéutico de la risa: un gesto que transforma la salud

Qué dice el gurú rosarino del blue sobre el dólar y por qué ve posible que llegue a $1.500
Economía

Qué dice el "gurú" rosarino del blue sobre el dólar y por qué ve posible que llegue a $1.500