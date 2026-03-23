Rosario vuelve a gritar Nunca Más: marcha, acto y cierre musical por los 50 años del golpe de Estado

La movilización por el Día de la Memoria partirá este martes desde plaza San Martín y culminará en el Monumento. Se espera una masiva participación

Se espera una multitudinaria marcha en Rosario por el 24 de marzo

Rosario se prepara para una nueva movilización por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia , en el marco del 50º aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 . Organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas, sindicatos y organizaciones sociales volverán a concentrarse este martes en el centro de la ciudad.

La convocatoria está prevista para las 15 en la plaza San Martín, desde donde a las 16 comenzará la marcha, en un recorrido que se repite año tras año y que se consolidó como una de las principales expresiones públicas de memoria colectiva en Rosario.

El trayecto incluirá el desplazamiento por calle Dorrego hasta San Lorenzo, luego San Lorenzo hasta Laprida y finalmente Laprida hasta Córdoba, para culminar en el Parque Nacional a la Bandera, donde se montará el escenario central y se realizará el acto principal.

Como es habitual, se espera una masiva participación, con columnas identificadas de distintos sectores y la presencia de familiares de desaparecidos, sobrevivientes del terrorismo de Estado y referentes de organismos históricos. En el cierre se leerá un documento consensuado que pondrá el foco en los reclamos actuales y la vigencia de las banderas de Memoria, Verdad y Justicia.

>> Leer más: A 50 años del golpe: todas las actividades que habrá esta semana por la Memoria, Verdad y Justicia

A 50 años del golpe

Este año, la movilización adquiere un carácter especial al cumplirse medio siglo del inicio de la última dictadura cívico-militar, un período que dejó miles de víctimas de desaparición forzada, apropiación de menores y persecución política en todo el país, con fuerte impacto también en Rosario y la región.

En ese contexto, la jornada no sólo busca recordar a las víctimas, sino también reafirmar el compromiso social frente a discursos que relativizan o niegan lo ocurrido durante el terrorismo de Estado.

Desde la organización recomendaron asistir con anticipación y prevén cortes de tránsito en el área céntrica durante la tarde. La movilización, como cada año, será uno de los principales actos públicos en la ciudad para mantener viva la memoria colectiva y sostener el reclamo de justicia.