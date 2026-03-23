Vóley: la Fábrica fue una fiesta, Sonder ganó, es finalista y de Primera

Venció a Citta 3-1, se quedó con la serie 2-0 y se enfrentará en la final a Ferro, el verdugo de Normal 3. Sonder va por todo a puro vóley

El Tricolor selló el ascenso a la máxima categoría con una victoria sobre el Tiburón por 3-1, con parciales de 23/25, 25/22, 25/23 y 25/23.

Finalmente no hubo tercer partido en ninguna de las dos semifinales. Sonder y Ferro Carril Oeste no le dieron chances a Citta y Normal 3 de ilusionarse y se quedaron con el segundo juego, por lo que jugarán la final de la Liga Nacional de Voleibol Masculina Copa Lüsqtoff.

Ambos equipos no sólo cerraron la serie 2-0 asegurando su lugar en el partido decisivo, sino que por añadidura lograron una plaza para la Liga Argentina A1 2027.

El Tricolor selló el ascenso a la máxima categoría con una victoria sobre el Tiburón por 3-1, con parciales de 23/25, 25/22, 25/23 y 25/23. El resultado refleja lo parejo del encuentro y el alto nivel de ambos equipos, para orgullo de la Asociación Rosarina de Vóley (ARV).

El equipo de Sebastián Brajkovic fue el mejor equipo de la Zona B en la fase clasificatoria y cuando entró en los playoffs siguió demostrando su supremacía en las siguientes instancias. En cuartos de final superó a Paraná Rowing 1-3 de visitante y 3-0 en La Fábrica. En el partido de ida de las semifinales, ante Citta, arrancó nuevamente de visitante, en Villa Constitución, y volvió a ser protagonista con un 3-0 inobjetable que le dejó la mesa servida para definir la serie de local. En la Fábrica, Sonder volvió a ser superior en el global, pero Citta vendió cara la derrota y en el trámite le costó un poco más.

El conjunto villense sorprendió llevándose el primer parcial 25-23. El local, acusó e recibo y, ayudado por un estadio repleto que lo empujó a responder el golpe, empezó a adueñarse del partido.

Con trabajo y por momentos sufriendo, el Trico ganó los siguientes tres sets, el primero por 25-22 y luego un doble 25-23 con los que liquidó el pleito y se quedó con todo, con el partido y también con la serie, para desatar un festejo inolvidable en su casa y ante su gente.

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Normal 3 no pudo

En el Arena Sports rosarino Normal 3, en tanto, no tuvo la misma suerte y quedó en la puerta de jugar la final. Los chicos de la Escuela no hicieron los deberes y Ferro Carril Oeste lo sorprendió para quedarse con la serie. El equipo de Caballito entró casi por la ventana a estos playoffs. Ocupó el cuarto lugar en la Zona B (que compartió con Sonder) y en el primer cruce de los playoffs necesitó de un tercer partido para eliminar a Villa Dora, el líder de la Zona A en la fase regular.

El equipo rosarino cayó en el primer partido 3-0 y estaba obligado a ganar. En ese cuadro de situación Normal 3 arrancó la revancha sembrando cierta expectativa con un parcial de 25-21 que invitaba a ilusionarse. Pero a partir del segundo chico todo se tiñó de color verde. Los del barrio Caballito porteño, se impusieron en los tres sets siguientes, por 22-25, 19-25 y 16-25 para quedarse con el pleito y quedarse con el lugar en la final.

Liga Argentina Femenina de Vóley

Si bien todavía no hay una fecha confirmada, los playoffs (cuartos de final, semifinales y final) se jugarán al mejor de tres encuentros. Por su parte, la Permanencia iniciará con un triangular y un cuadrangular: los últimos de cada grupo (el 3 del triangular, y el 3 y 4 del cuadrangular) definirán quiénes mantienen la categoría, donde habrá dos equipos descendidos a la Liga Nacional de Vóleibol Femenina.

El triangular se jugará en Bahía Blanca, mientras que, el cuadrangular, se llevará a cabo en Capital Federal, en las instalaciones del club River Plate.

Sonder, Gimnasia, Bell, San Isidro, Boca, Villa Dora, San Lorenzo y Ferro jugarán los playoffs, mientras que la permanencia la jugarán Bahiense, Náutico Sportivo Avellaneda, Banco Provincia, Vélez y Estudiantes.