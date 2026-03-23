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Lumilagro dio marcha atrás: borró el tuit por los 100 despidos y la defensa de la producción en China

La empresa eliminó el mensaje que había generado críticas en redes tras justificar la reducción de personal

23 de marzo 2026 · 20:47hs
Lumilagro dio marcha atrás: borró el tuit por los 100 despidos y la defensa de la producción en China

La empresa de termos Lumilagro dio marcha atrás y eliminó el tuit que había generado una fuerte polémica en redes sociales, en el marco de su proceso de reconversión productiva que incluyó el traslado de parte de su fabricación a China y la reducción de su planta laboral.

El mensaje, publicado en la red social X, había despertado críticas por su tono frente a los cuestionamientos de usuarios que vinculaban la nueva estrategia comercial con la pérdida de puestos de trabajo. En esa respuesta, la firma planteaba el dilema entre precios más bajos y sostenimiento del empleo local, lo que derivó en un intenso debate público.

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La eliminación del contenido se produjo horas después de su difusión y viralización, aunque la controversia ya había escalado tanto en redes como en el ámbito político. Dirigentes opositores y usuarios cuestionaron la postura de la empresa.

Tras la polémica, Lumilagro había intentado bajar el tono con un nuevo mensaje en el que reconocía que “toda reconversión es dolorosa”, al tiempo que defendía la necesidad de adaptarse para “sobrevivir y volver a crecer”. En esa línea, planteó que el objetivo a futuro es generar más empleo a partir de un esquema productivo diferente.

Finalmente, optaron por eliminar completamente los mensajes.

Lumilagro y su apuesta

La histórica firma fabricante de termos Lumilagro se enfrentó a “la segunda gran reconversión de su historia”, según definió su director ejecutivo, Martín Nadler. Este proceso, marcado por un giro estratégico hacia la producción en China y un rediseño del modelo de negocios, tuvo un impacto directo en la estructura de la empresa: pasó de un promedio de 220 empleados antes de la pandemia a una plantilla actual de 100 trabajadores, entre directos e indirectos.

Sobre la situación actual, el directivo aclaró que la disminución en la nómina no se produjo mediante despidos, sino a través de "convenios voluntarios" en los que el personal saliente mantiene un ingreso temporal mientras busca una nueva inserción laboral.

Según explicó, este ajuste es parte de un cambio en la matriz productiva nacional: "Las fábricas que quizás no eran competitivas van a dejar de existir y quizás viremos a industrias que sean más competitivas y quizás más orientados a los servicios". Stuzernegger puro.

En términos operativos, Lumilagro dejó de fabricar localmente cerca del 50% de su producción total. La empresa optó por trasladar la fabricación de sus nuevas líneas de termos de acero y ciertas botellas de vidrio a China, aunque bajo diseños y patentes argentinas propias. No obstante, Nadler subrayó que la inyección de plástico para las carcasas exteriores de los termos se mantendrá en el país.

El repunte de la empresa hoy se apoya en el éxito del termo Luminox Pampa, fabricado en China con estándares superiores de retención térmica y materiales estancos. Este lanzamiento coincide con una fuerte campaña de concientización sobre los "termos tóxicos" de acero serie 200, que ingresan por contrabando y liberan metales pesados al contacto con el calor.

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