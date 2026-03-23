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Falleció la "Abuela Lalala", la recordada hincha viral en los festejos del Mundial 2022

Cristina Mariscotti se hizo conocida por sus celebraciones en la calle tras los triunfos de la selección argentina en Qatar

23 de marzo 2026 · 09:23hs
La Abuela Lalala tenía 79 años cuando sufrió una descompensación a principios de marzo

La "Abuela Lalala" tenía 79 años cuando sufrió una descompensación a principios de marzo

En las últimas horas, se confirmó el fallecimiento de Cristina Mariscotti, conocida como la "Abuela Lalala", la recordada hincha de la selección argentina. Su salto a la fama fue durante el Mundial de Qatar 2022, marco en el que salía a la calle a festejar luego de cada triunfo albiceleste.

La mujer murió a los 79 años luego de sufrir una descompensación debido a una insuficiencia cardíaca a principios de marzo. La noticia fue confirmada por el medio Liniers Cosas de Barrio, localidad donde Mariscotti emocionó a todos los vecinos de la zona con sus recordados festejos.

Un grupo de jóvenes del barrio bonaerense se acercó a la fanática y comenzaron a cantar "La Abuela Lalala" al ritmo de sus pasos de baile, lo que fue registrado en video. La popularidad fue tal que cada vez más residentes de Liniers se acercaban a las afueras de la casa de Cristina para celebrar junto a ella.

Tras hacerse público su fallecimiento, los vecinos de la localidad asistieron a la Parroquia San Enrique, donde recurrentemente asistía, para realizar una misa en su memoria.

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Quién era la "Abuela Lalala"

Cristina Mariscotti nació en 1949 en Almagro, Buenos Aires. Era fanática de boca y de la selección argentina, aunque no miraba los partidos por cábala.

Aunque no tenía hijos ni nietos, luego de cada triunfo de la Scaloneta se fue ganando el corazón de cada uno de los que hinchas que se acercaban a las inmediaciones de su vivienda. Tal fue su repercusión y el cariño que fue bautizada como "la abuela de todos".

En declaraciones tras su viralización, la mujer había confirmado que fue invitada a presenciar la final de la cita mundialista, aunque lo rechazó por cuestiones de salud y que quería estar cerca de su familia y seres queridos en este momento especial. "Soy una ciudadana común que hizo la locura de los festejos", se definía a sí misma.

Su historia fue una de las más recordadas en el camino a la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022, un símbolo de comunidad y felicidad entre los fanáticos argentinos.

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