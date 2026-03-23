Scaloni pone en marcha la preparación de Argentina para los amistosos ante africanos

Este martes, el DT tendrá a todos los convocados para los partidos que jugará la selección argentina. El viernes ante Mauritania y el martes frente a Zambia

La selección argentina tendrá el calendario marcado durante esta semana , en la que jugará con el equipo de Mauritania en el marco de un amistoso internacional que será el primero de los dos que tiene programado el conjunto nacional en la anteúltima fecha Fifa previa al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

De acuerdo a lo que trascendió, la actividad comenzará este lunes, día en el que los representantes del campeón del Mundo y bicampeón de América estarán llegando al país, ya que la mayoría de los convocados juegan en el fútbol europeo y algunos, entre los que se destaca el astro Lionel Messi, lo hacen en Norteamérica.

Las prácticas del seleccionado comandado por Lionel Scaloni comenzarán este martes y las mismas serán hasta el jueves 26, todas en horario vespertino en el predio de Ezeiza Lionel Andrés Messi.

Además, el entrenador, de 47 años, dará una conferencia de prensa el jueves , mientras que el viernes será el primer amistoso entre Argentina con Mauritania, a las 20.15, en el estadio Alberto J. Armando, es decir La Bombonera.

>>Leer más: Se presentó la camiseta alternativa de la selección argentina para el Mundial 2026: cuánto cuesta

El segundo encuentro de la selección en la fecha Fifa será frente a Zambia (a las 20.15), otro rival africano que no accedió a la próxima Copa del Mundo y el mismo se llevará a cabo el próximo martes 31 de marzo.

Los precios de las entradas

El expendio comenzá este lunes, a las 10, a través de Deportick y los precios son los siguientes: general, $90.000 (hasta 10 años: $25.000); platea alta, $150.000 / $200.000; platea media, $330.000 / $350.000; platea baja, $350.000; platea preferencial, $490.000.