Últimos boletos al Mundial 2026: cómo se jugarán los repechajes de esta fecha Fifa de marzo

Esta semana, 22 selecciones buscarán quedarse con uno de los seis cupos disponibles a la Copa del Mundo, con un playoff de Uefa y otro intercontinental

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y en la próxima semana se disputarán los últimos seis cupos para definir los 48 clasificados que estarán en Estados Unidos, México y Canadá en junio. Con los grupos ya sorteados, mientras la selección argentina ya conoce a todos sus rivales , algunos equipos históricos se juegan su última oportunidad.

Esta fecha Fifa de finales de marzo tendrá dos formatos de repechaje distintos, uno exclusivo de la Uefa y otro para repartirse entre las demás confederaciones. Por el lo, 16 equipos europeos jugarán por cuatro plazas a la Copa del Mundo , mientras que seis combinados de diferentes continentes determinar los otros dos cupos disponibles .

Entre este jueves 26 y el próximo martes 31 de marzo se desarrollarán las llaves eliminatorias tanto de la Uefa como del repechaje internacional, que se llevará a cabo en México.

Los 16 participantes del Viejo Continente fueron divididos en cuatro bombos según su ranking y se sortearon las cuatro llaves de los playoffs eliminatorios que repartirán un cupo al Mundial cada una . Las localías fueron repartidas para los equipos de los primeros dos bombos para las semifinales, mientras que la localía de cada final fue sorteada previamente.

El Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio con el duelo entre México y Sudáfrica.

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Por ejemplo, en el caso de Italia que integró el bombo 1, será local ante Irlanda del Norte en la semifinal de la llave 1 del repechaje, pero en caso de avanzar a la final deberá visitar al ganador del duelo de Gales vs. Bosnia y Herzegovina. Todos los encuentros programados son a partido único con tiempo extra y penales en caso de igualdad.

Llave 1: Italia vs. Irlanda del Norte / Gales vs. Bosnia y Herzegovina

Llave 2: Ucrania vs. Suecia / Polonia vs. Albania

Llave 3: Turquía vs. Rumania / Eslovaquia vs. Kosovo

Llave 4: Dinamarca vs. Macedonia del Norte / República Checa vs. Irlanda

Las llaves del repechaje europeo

Repechaje Uefa Mundial 2026

Cómo se jugará el repechaje internacional

Seis selecciones de las diferentes confederaciones disputarán dos boletos al próximo Mundial en un repechaje intercontinental, que servirá de previa a los partidos de la máxima cita del fútbol, ya que se disputarán en Guadalajara y Monterrey.

Con formato de playoffs y dos llaves, las dos selecciones mejor rankeadas esperan directamente en la final de cada llave por un boleto a la Copa del Mundo, mientras que las otras cuatro conforman los dos cruces de la ronda de semifinales. Por eso, República Democrática del Congo e Irak disputarán solo un partido, mientras que Bolivia, Surinam, Jamaica y Nueva Caledonia deberán superar dos encuentros para clasificarse.

Los africanos y los asiáticos esperarán en la final de cada llave por sus rivales, que se definirán por el ganador de cada cruce (Bolivia vs. Surinam y Jamaica vs. Nueva Caledonia). Finalmente, los ganadores de cada final obtendrán las últimas clasificaciones a la cita mundialista.

Las llaves del repechaje internacional