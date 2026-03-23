La Capital | Ovación | Mundial

Últimos boletos al Mundial 2026: cómo se jugarán los repechajes de esta fecha Fifa de marzo

Esta semana, 22 selecciones buscarán quedarse con uno de los seis cupos disponibles a la Copa del Mundo, con un playoff de Uefa y otro intercontinental

23 de marzo 2026 · 11:32hs
Argentina buscará retener la Copa del Mundo obtenida en el Mundial de Qatar 2022.

Argentina buscará retener la Copa del Mundo obtenida en el Mundial de Qatar 2022.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y en la próxima semana se disputarán los últimos seis cupos para definir los 48 clasificados que estarán en Estados Unidos, México y Canadá en junio. Con los grupos ya sorteados, mientras la selección argentina ya conoce a todos sus rivales, algunos equipos históricos se juegan su última oportunidad.

Esta fecha Fifa de finales de marzo tendrá dos formatos de repechaje distintos, uno exclusivo de la Uefa y otro para repartirse entre las demás confederaciones. Por ello, 16 equipos europeos jugarán por cuatro plazas a la Copa del Mundo, mientras que seis combinados de diferentes continentes determinar los otros dos cupos disponibles.

Entre este jueves 26 y el próximo martes 31 de marzo se desarrollarán las llaves eliminatorias tanto de la Uefa como del repechaje internacional, que se llevará a cabo en México.

Copa del Mundo 2026
El Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio con el duelo entre México y Sudáfrica.

El Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio con el duelo entre México y Sudáfrica.

Cómo se jugará el repechaje de la Uefa

Los 16 participantes del Viejo Continente fueron divididos en cuatro bombos según su ranking y se sortearon las cuatro llaves de los playoffs eliminatorios que repartirán un cupo al Mundial cada una. Las localías fueron repartidas para los equipos de los primeros dos bombos para las semifinales, mientras que la localía de cada final fue sorteada previamente.

>> Leer más: Argentina se medirá con dos rivales africanos antes del Mundial

Por ejemplo, en el caso de Italia que integró el bombo 1, será local ante Irlanda del Norte en la semifinal de la llave 1 del repechaje, pero en caso de avanzar a la final deberá visitar al ganador del duelo de Gales vs. Bosnia y Herzegovina. Todos los encuentros programados son a partido único con tiempo extra y penales en caso de igualdad.

  • Llave 1: Italia vs. Irlanda del Norte / Gales vs. Bosnia y Herzegovina
  • Llave 2: Ucrania vs. Suecia / Polonia vs. Albania
  • Llave 3: Turquía vs. Rumania / Eslovaquia vs. Kosovo
  • Llave 4: Dinamarca vs. Macedonia del Norte / República Checa vs. Irlanda

Las llaves del repechaje europeo

Repechaje Uefa Mundial 2026

Cómo se jugará el repechaje internacional

Seis selecciones de las diferentes confederaciones disputarán dos boletos al próximo Mundial en un repechaje intercontinental, que servirá de previa a los partidos de la máxima cita del fútbol, ya que se disputarán en Guadalajara y Monterrey.

Con formato de playoffs y dos llaves, las dos selecciones mejor rankeadas esperan directamente en la final de cada llave por un boleto a la Copa del Mundo, mientras que las otras cuatro conforman los dos cruces de la ronda de semifinales. Por eso, República Democrática del Congo e Irak disputarán solo un partido, mientras que Bolivia, Surinam, Jamaica y Nueva Caledonia deberán superar dos encuentros para clasificarse.

Los africanos y los asiáticos esperarán en la final de cada llave por sus rivales, que se definirán por el ganador de cada cruce (Bolivia vs. Surinam y Jamaica vs. Nueva Caledonia). Finalmente, los ganadores de cada final obtendrán las últimas clasificaciones a la cita mundialista.

Las llaves del repechaje internacional

Repechaje internacional Mundial 2026
Noticias relacionadas
Lionel Scaloni habló en MIami, donde este viernes la selección argentina enfrenta a Venezuela. Habló de Di María y de Russo.

La selección argentina busca otro rival para un amistoso en la previa al Mundial

La Bombonera es el escenario de la despedida de la selección con Messi antes del Mundial.

La selección argentina confirmó en qué estadio enfrentará a Guatemala antes del Mundial

Lionel Messi y la selección argentina tendrán un amistoso en el país antes del Mundial.

La selección argentina confirmó un amistoso tras la cancelación de la Finalissima

El vuelo de Jaminton Campaz está a punto de aterrizar en el piso del Gigante. Ya impactó de cabeza el centro genial de Di María y será el 2-1 de Central ante Banfield.

Jaminton Campaz volvió a brillar en Central justo para alimentar su sueño mundialista

Ver comentarios

Las más leídas

Otra empresa láctea santafesina está en crisis: preocupa el futuro de sus 80 trabajadores

Otra empresa láctea santafesina está en crisis: preocupa el futuro de sus 80 trabajadores

Lunes con chances de lluvias por la madrugada y mejoras hacia la tarde

Lunes con chances de lluvias por la madrugada y mejoras hacia la tarde

Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

Jorge Almirón: El rival aprovechó las situaciones que tuvo y ganó bien

Jorge Almirón: "El rival aprovechó las situaciones que tuvo y ganó bien"

Lo último

Una inédita peluquería anti piojos abrió en pleno centro de Rosario

Una inédita "peluquería anti piojos" abrió en pleno centro de Rosario

Aseguran que Colapinto está de novio con una actriz: Se mudó a Madrid para estar cerca de él

Aseguran que Colapinto está de novio con una actriz: "Se mudó a Madrid para estar cerca de él"

Detuvieron a un sospechoso por el homicidio de un chico en la zona oeste de Rosario

Detuvieron a un sospechoso por el homicidio de un chico en la zona oeste de Rosario

Tres muertos en siniestros viales en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Los incidentes se produjeron durante el domingo. Las víctimas fatales fueron un automovilista y dos motociclistas

Tres muertos en siniestros viales en Rosario y Villa Gobernador Gálvez
¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?
La Región

¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?

Una inédita peluquería anti piojos abrió en pleno centro de Rosario
Salud

Una inédita "peluquería anti piojos" abrió en pleno centro de Rosario

Bahco deja de fabricar herramientas: otro golpe a la producción y el empleo
LA REGION

Bahco deja de fabricar herramientas: otro golpe a la producción y el empleo

Cómo está el vigilador que sufrió quemaduras mientras la policía intentaba reducirlo
POLICIALES

Cómo está el vigilador que sufrió quemaduras mientras la policía intentaba reducirlo

Detuvieron a un sospechoso por el homicidio de un chico en la zona oeste de Rosario
POLICIALES

Detuvieron a un sospechoso por el homicidio de un chico en la zona oeste de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Otra empresa láctea santafesina está en crisis: preocupa el futuro de sus 80 trabajadores

Otra empresa láctea santafesina está en crisis: preocupa el futuro de sus 80 trabajadores

Lunes con chances de lluvias por la madrugada y mejoras hacia la tarde

Lunes con chances de lluvias por la madrugada y mejoras hacia la tarde

Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

Jorge Almirón: El rival aprovechó las situaciones que tuvo y ganó bien

Jorge Almirón: "El rival aprovechó las situaciones que tuvo y ganó bien"

El uno x uno de Central ante Independiente Rivadavia: Jaminton Campaz el que más obligó

El uno x uno de Central ante Independiente Rivadavia: Jaminton Campaz el que más obligó

Ovación
Newells afronta el debut por Copa Argentina ante Acassuso con algo de paz

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's afronta el debut por Copa Argentina ante Acassuso con algo de paz

Newells afronta el debut por Copa Argentina ante Acassuso con algo de paz

Newell's afronta el debut por Copa Argentina ante Acassuso con algo de paz

Entradas para Argentina-Mauritania: cuándo se juega, precios y dónde comprar

Entradas para Argentina-Mauritania: cuándo se juega, precios y dónde comprar

Scaloni pone en marcha la preparación de Argentina para los amistosos ante africanos

Scaloni pone en marcha la preparación de Argentina para los amistosos ante africanos

Policiales
Detuvieron a un sospechoso por el homicidio de un chico en la zona oeste de Rosario
POLICIALES

Detuvieron a un sospechoso por el homicidio de un chico en la zona oeste de Rosario

Cómo está el vigilador que sufrió quemaduras mientras la policía intentaba reducirlo

Cómo está el vigilador que sufrió quemaduras mientras la policía intentaba reducirlo

De los prófugos más buscados a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores

De los "prófugos más buscados" a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores

Villa Gobernador Gálvez: matan de un tiro en la cabeza a una mujer policía y demoran a su hijo de 15 años

Villa Gobernador Gálvez: matan de un tiro en la cabeza a una mujer policía y demoran a su hijo de 15 años

La Ciudad
Una inédita peluquería anti piojos abrió en pleno centro de Rosario
Salud

Una inédita "peluquería anti piojos" abrió en pleno centro de Rosario

Tres muertos en siniestros viales en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Tres muertos en siniestros viales en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Choque en zona oeste: por la lluvia, no pudo dominar la moto y colisionó contra un taxi

Choque en zona oeste: por la lluvia, no pudo dominar la moto y colisionó contra un taxi

Lunes no laborable y martes, feriado nacional: cómo funcionarán los servicios 

Lunes no laborable y martes, feriado nacional: cómo funcionarán los servicios 

Cuidacoches: se labraron unas 70 actas a lo largo del fin de semana

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Cuidacoches: se labraron unas 70 actas a lo largo del fin de semana

Tecnoteca ya reunió más de 2 mil anotados para sus cursos de oficios digitales
La Ciudad

Tecnoteca ya reunió más de 2 mil anotados para sus cursos de oficios digitales

Presentan un libro que busca acercar la nueva Carta Magna de Santa Fe a la ciudadanía
Política

Presentan un libro que busca acercar la nueva Carta Magna de Santa Fe a la ciudadanía

Bruno Nápoli: La rapiña y el pillaje formaban parte de la política de la dictadura

Por Alvaro Torriglia
Economía

Bruno Nápoli: "La rapiña y el pillaje formaban parte de la política de la dictadura"

De los prófugos más buscados a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores
Policiales

De los "prófugos más buscados" a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores

Nuevo aumento de la nafta en Rosario: por qué la súper trepa más que la premium
La Ciudad

Nuevo aumento de la nafta en Rosario: por qué la súper trepa más que la premium

Un tren embistió a un auto en un paso a nivel de San Lorenzo y murió un joven rosarino de 20 años
Policiales

Un tren embistió a un auto en un paso a nivel de San Lorenzo y murió un joven rosarino de 20 años

Mazzantti, el destacado de Newells: El hincha nos acompañó y se merecía gritar un gol así

Por Hernán Cabrera
Ovación

Mazzantti, el destacado de Newell's: "El hincha nos acompañó y se merecía gritar un gol así"

El poder terapéutico de la risa: un gesto que transforma la salud
Salud

El poder terapéutico de la risa: un gesto que transforma la salud

Qué dice el gurú rosarino del blue sobre el dólar y por qué ve posible que llegue a $1.500
Economía

Qué dice el "gurú" rosarino del blue sobre el dólar y por qué ve posible que llegue a $1.500

Discusión, puñaladas y muerte: asesinaron a un adolescente en el límite entre Rosario y Pérez
Policiales

Discusión, puñaladas y muerte: asesinaron a un adolescente en el límite entre Rosario y Pérez

Villa Gobernador Gálvez: matan de un tiro en la cabeza a una mujer policía y demoran a su hijo de 15 años
POLICIALES

Villa Gobernador Gálvez: matan de un tiro en la cabeza a una mujer policía y demoran a su hijo de 15 años

Secuestraron un arsenal y detuvieron a tres personas en la ciudad santafesina de Frontera
Policiales

Secuestraron un arsenal y detuvieron a tres personas en la ciudad santafesina de Frontera

Terror en puente Sorrento: ocho hombres abordaron un auto con cuatro mujeres para robarles

Por Claudio Berón
Policiales

Terror en puente Sorrento: ocho hombres abordaron un auto con cuatro mujeres para robarles

Juan Pappalardo, el verdulero ambulante de Acindar que une tres generaciones

Por Silvia Carafa
La Ciudad

Juan Pappalardo, el verdulero ambulante de Acindar que une tres generaciones

Hospital Italiano Rosario realizó el primer implante del país de válvula pulmonar autoexpandible
Salud

Hospital Italiano Rosario realizó el primer implante del país de válvula pulmonar autoexpandible

Santa Fe refuerza con fondos propios la cobertura de medicamentos para pacientes con cáncer
La Ciudad

Santa Fe refuerza con fondos propios la cobertura de medicamentos para pacientes con cáncer

Liberan a cinco policías en la causa por defraudación con combustible al Estado provincial
Policiales

Liberan a cinco policías en la causa por defraudación con combustible al Estado provincial

Rosario es la ciudad con más espacios verdes por habitante de Argentina

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Rosario es la ciudad con más espacios verdes por habitante de Argentina

La campaña de la vacuna antigripal 2026 en Santa Fe empezó con un salto exponencial
La Ciudad

La campaña de la vacuna antigripal 2026 en Santa Fe empezó con un salto exponencial