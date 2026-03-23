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Tecnoteca ya reunió más de 2 mil anotados para sus cursos de oficios digitales

Gestión de redes, tiendas online y automatización con inteligencia artificial (IA) fueron los talleres más elegidos

23 de marzo 2026 · 06:10hs
La convocatoria a los cursos de oficios digitales tuvo una fuerte impronta de mujeres interesadas en capacitarse.

La convocatoria a los cursos de oficios digitales tuvo una fuerte impronta de mujeres interesadas en capacitarse.

La convocatoria a los cursos de oficios digitales de Tecnoteca (Estevez Boero 774, galpón 13) cerró con 2005 personas inscriptas, con una mayoría de mujeres, lo que marca una creciente participación del género femenino en espacios de formación tecnológica. Tras el cierre de la inscripción, ahora comienza el proceso de selección para cubrir los cupos disponibles para el mes de junio.

Entre las propuestas más elegidas se destacan Gestión de redes, Diseño y montaje de tiendas online y Automatización con inteligencia artificial, lo que refleja una fuerte orientación hacia herramientas digitales aplicadas al trabajo y al emprendedurismo.

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Rosario junto a la Universidad Nacional de Rosario (UNR), ofrece ocho trayectos formativos gratuitos orientados a jóvenes de entre 18 y 30 años, con contenidos vinculados a inteligencia artificial, desarrollo digital, redes sociales, e-commerce y producción audiovisual.

Los cursos tienen una duración de aproximadamente tres meses y están diseñados bajo una modalidad práctica, con proyectos reales orientados a facilitar la inserción laboral.

>>Leer más: La UNR y la Municipalidad lanzaron cursos de oficios digitales para jóvenes en Rosario

El alto nivel de inscriptos refuerza una tendencia que se viene consolidando: cada vez más jóvenes buscan capacitaciones cortas, gratuitas y vinculadas al mundo del trabajo, especialmente en áreas tecnológicas donde la demanda laboral continúa en crecimiento.

La propuesta forma parte de la política pública de formación en oficios que el municipio desarrolla junto a la UNR, con el objetivo de generar oportunidades concretas de empleo y acompañar la transformación del mercado laboral.

tecnoteca

¿Qué es Tecnoteca?

La Tecnoteca es un espacio público de innovación, inclusión y formación tecnológica impulsado por la Municipalidad. Su objetivo es acercar a las juventudes al mundo de la tecnología, el trabajo y la creatividad digital, promoviendo nuevas oportunidades de desarrollo.

Los jóvenes participan de trayectos formativos y proyectos colaborativos donde aprenden a crear, compartir y construir soluciones que transforman la dinámica del emprendedurismo. Se trata de conformar una comunidad que conecte jóvenes, empresas, ciencia y territorio, impulsando el crecimiento del ecosistema tecnológico y social de Rosario.

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