Brasil inicia el juicio contra la turista argentina por injuria racial y este mismo martes podría haber sentencia

La abogada argentina está imputada por tres hechos de injuria racial en Río de Janeiro. La audiencia de instrucción y juzgamiento puede cerrar en una sola jornada con condena, absolución o el pase del caso a otra instancia.

La turista argentina señaló al mozo del bar, lo llamó "negro" de manera ofensiva e imitó a un mono reproduciendo sonidos de ese animal.

El proceso judicial contra la abogada argentina Agostina Páez, imputada por el delito de i njuria racial, alcanzará un momento determinante este martes 24 de marzo, fecha en la que dará comienzo la audiencia de instrucción y juzgamiento ante los tribunales de la República Federativa de Brasil.

Más que el comienzo de un juicio convencional, lo que se inicia es un proceso simplificado en la Justicia de Brasil. Existe la posibilidad de que este mismo martes se dicte sentencia, ya sea condena o absolución, o se determine si el caso debe tratarse en otra instancia.

La abogada fue imputada por injuria racial, un delito que en Brasil se castiga con penas severas de hasta 15 años de prisión. Fue denunciada por tres empleados del lugar. El caso ocurrió en enero de este año. En ese momento, se viralizó el video en el que registra la secuencia donde Páez realiza gestos racistas a la salida de un bar.

El inicio del juicio a Agostina Páez en Brasil

El Tribunal Penal N°37 de Río de Janeiro fijó la audiencia para este martes a las 15.30. Tras la declaración de testigos, el análisis de pruebas y los alegatos de ambas partes, el magistrado decidirá si dicta sentencia de inmediato o posterga su resolución.

“Se puede definir todo en esta jornada, en la audiencia conocida como de Instrucción y Juzgamiento. Si el juez no llega con los tiempos, se agenda otro día para seguir”, explicó la abogada de la defensa, Carla Junqueira.

imageabo

Páez está imputada por tres hechos de injuria racial. En Brasil, este delito prevé penas de entre dos y cinco años de prisión por cada episodio. De ese modo, el máximo teórico podría alcanzar los 15 años. No obstante, al no tener antecedentes, se espera que cualquier eventual condena parta de la escala mínima.

En la previa del juicio, la joven publicó un video, a través de sus redes sociales, en el que pidió disculpas públicas y reconoció la gravedad de lo que hizo. “Ahora sé que no he cometido un error pequeño, que no ha sido algo sin importancia, sino que he estado muy mal. Mi reacción ha sido muy grave y me he equivocado”, expresó allí.