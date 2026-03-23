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Lunes no laborable y martes Día de la Memoria: cómo funcionarán los servicios en Rosario

El municipio difundió el cronograma para tener en cuenta en estos dos días.

23 de marzo 2026 · 07:35hs
Recolección de residuos. La Municipalidad difundió el cronograma de funcionamiento para estos dos días 

Foto: La Capital / Archivo

Recolección de residuos. La Municipalidad difundió el cronograma de funcionamiento para estos dos días 

Este lunes 23 de marzo quedó establecido como día no laborable con fines turístico y mañana martes 24 se conmemorará el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Por ese motivo, la Municipalidad de Rosario difundió el cronograma de funcionamiento de distintos servicios públicos para estas dos jornadas. Cabe recordar que en estos dos días tampoco se dictarán clases en ninguno de los niveles, no habrá bancos abiertos ni tampoco actividades en los organismos públicos provinciales y nacionales.

Salud Pública

Se garantizan las guardias en hospitales municipales, Policlínico San Martín, la Maternidad Martin y el Área de Atención Integral de la Mujer del Hospital Roque Sáenz Peña.

Por su parte, el SIES (107) garantiza la atención de urgencias y emergencias, mientras que los centros de salud y el Cemar permanecerán cerrados.

Distritos municipales

Los centros municipales de Distrito no atenderán al público. De igual manera, trámites y gestiones pueden realizarse todos los días, las 24 horas, en rosario.gob.ar o mediante MuniBot.

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Recolección de residuos

Los servicios de recolección de residuos en la ciudad funcionarán con normalidad y habrá un refuerzo de las tareas de barrido. Asimismo, se solicita a vecinas y vecinos sacar los residuos de 19 a 21 con el fin de mantener la limpieza de contenedores, evitar malos olores y desbordes.

Para aquellos residuos grandes como, por ejemplo, escombros, restos de poda, pequeños muebles, electrodomésticos o chatarra, existe un servicio diferenciado y gratuito cuyo cronograma semanal se puede consultar llamando al 147 o ingresando en rosario.gob.ar.

Cementerios

Los cementerios La Piedad y El Salvador estarán abiertos en su horario habitual para visitas, de 7 a 18. Ambas necrópolis y el crematorio municipal realizarán inhumaciones correspondientes a situaciones inmediatas.

Transporte urbano de pasajeros

Los cuadros horarios del transporte urbano de pasajeros serán acordes a días medio festivos para el lunes 23 y a festivos el martes 24 de marzo.

Taxis

El cronograma de funcionamiento es acorde al pautado: el servicio de taxis será normal.

Carriles exclusivos

No estarán en funcionamiento.

Estacionamiento medido

El lunes 23 funcionará de manera normal, mientras que el martes 24 feriado no estará en funcionamiento.

Centro de Atención al Usuario y Unidad de Gestión SUBE

Permanecerá abierto el centro de la Terminal de Ómnibus (Cafferata 702) sábado, domingo, lunes y martes de 8:00 a 19:30.

Mi bici tu bici

El sistema de bicicletas públicas funcionará con normalidad y estará disponible para usuarias y usuarios todos los días durante las 24 horas.

Para más información se puede consultar en rosario.gob.ar, en la web del Ente de la Movilidad de Rosario y a través de las redes de Movilidad Rosario.

Balneario La Florida

El Balneario La Florida abrirá su puertas con normalidad, en el horario de 9 a 20, este lunes y mañana martes.

Teléfono Verde y Contacto Violeta

Tanto el Teléfono Verde (0800-444-0420) como el whatsapp del Contacto Violeta (3415781509) funcionarán con normalidad.

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