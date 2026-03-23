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24 de marzo: a 50 años del golpe, artistas santafesinos crean una playlist por la memoria, verdad y justicia

El Ministerio de Cultura convocó a 50 músicos de Santa Fe a elegir canciones vinculadas a la dictadura. El resultado es un recorrido sonoro diverso que cruza historias personales, clásicos y nuevas miradas sobre el Nunca Más

23 de marzo 2026 · 19:23hs
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A medio siglo del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el Ministerio de Cultura de Santa Fe impulsó una propuesta que combina arte, memoria y reflexión colectiva: convocó a cincuenta músicas y músicos de toda la provincia para que seleccionaran una obra significativa en relación con los ejes de Memoria, Verdad y Justicia. El resultado es una playlist amplia, heterogénea y profundamente emotiva, que recorre distintos géneros, épocas y experiencias.

La iniciativa reúne elecciones personales, propias o ajenas, que dialogan tanto con trayectorias artísticas como con historias de vida atravesadas por la dictadura. Hay canciones que remiten de forma directa al terrorismo de Estado, otras que lo hacen desde la metáfora o la sensibilidad poética, y también piezas instrumentales que evocan climas, tensiones y resistencias.

Entre las selecciones aparecen clásicos del cancionero argentino como “Sólo se trata de vivir” de Litto Nebbia, elegida por Adrián Abonizio como una síntesis del valor de la vida tras los años de horror, o “Canción de Alicia en el país” de Serú Girán, destacada por Andrés Abramowski y César Andino como una obra que, desde la metáfora, logró denunciar el clima opresivo de la época. También se incluyen himnos de la memoria colectiva como “La memoria” de León Gieco y “Como la cigarra” de María Elena Walsh, en la voz de Mercedes Sosa.

>> Leer más: A 50 años del golpe: todas las actividades que habrá esta semana por la Memoria, Verdad y Justicia

Mirada latinoamericana

La playlist no se limita a lo conocido. Muchas elecciones están atravesadas por experiencias personales. Es el caso de “Senegami”, de Alejandra Manzur, escrita en homenaje a su padre desaparecido en 1976, o de “Canción para Marité”, vinculada a la estudiante de la UNR María Teresa Vidal Valls, secuestrada y desaparecida durante la dictadura y cuyos restos fueron identificados décadas después. Estas historias aportan una dimensión íntima que refuerza el sentido de la propuesta.

También hay lugar para miradas latinoamericanas, con canciones como “Te recuerdo Amanda” de Víctor Jara o “Desapariciones” de Rubén Blades, que amplían el enfoque hacia una memoria regional atravesada por dictaduras y violaciones a los derechos humanos. En paralelo, algunas elecciones se apoyan en la música académica o instrumental, como el Cuarteto para cuerdas Nº 8 de Dmitri Shostakóvich, que el director de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, Javier Mas, asocia con la resistencia artística frente a regímenes autoritarios.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su dimensión generacional. Mientras artistas con trayectoria recuperan canciones emblemáticas del exilio, la censura o la transición democrática, músicos más jóvenes incorporan nuevas composiciones que dialogan con el presente. En ese cruce, la memoria deja de ser un hecho estático y se transforma en una construcción en permanente actualización.

Las nuevas canciones

En ese sentido, la inclusión de “Pañuelito blanco” de Canticuénticos subraya la necesidad de acercar estos temas a las infancias, promoviendo una memoria activa desde edades tempranas. La propuesta también recupera obras que reflexionan sobre la identidad, la ausencia y la resistencia cultural, entendiendo a la música como una herramienta clave para transmitir esas experiencias.

Desde el Ministerio de Cultura remarcaron que el objetivo es generar un “recorrido sensible” que permita pensar el pasado reciente desde el arte, en un contexto donde las discusiones sobre memoria y derechos humanos siguen vigentes. La playlist funciona así como un archivo sonoro colectivo que pone en diálogo distintas voces, épocas y lenguajes.

Disponible en plataformas como YouTube y Spotify, la selección forma parte de las actividades conmemorativas por los 50 años del golpe. Más que un simple listado de canciones, se trata de una intervención cultural que invita a escuchar, recordar y reflexionar, reafirmando el compromiso social con el Nunca Más.

24 de marzo: la playlist completa

Embed - Canciones con Memoria

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