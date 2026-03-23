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El uno x uno de Central ante Independiente Rivadavia: Jaminton Campaz el que más obligó

Jaminton Campaz fue el que más salvo la ropa de un flojo partido de Central en Mendoza, ante Independiente Rivadavia. El uno x uno del equipo de Almirón, según la óptica de Ovación

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

23 de marzo 2026 · 00:43hs
Los once de Central que Jorge Almirón puso desde el arranque en cancha de Independiente Rivadavia.

Gustavo de los Ríos / La Capital

Los once de Central que Jorge Almirón puso desde el arranque en cancha de Independiente Rivadavia.

Jaminton Campaz fue el más incisivo de Central ante Independiente Rivadavia, en la derrota por 2 a 0 en Mendoza en el Bautista Gargantini. Todos jugaron con mucha intermitencia, con picos buenos y otros muy bajos. Repaso completo del equipo de Jorge Almirón, en la óptica de Ovación:

Jeremías Ledesma 4,5: Es cierto que no tuvo responsabilidad en los goles y salvó uno, pero no dio una imagen de imbatibilidad, a tono con casi todo su equipo.

Ignacio Ovando 4: Cuando Villa le ganó la corrida por primera vez y casi llega el primero, perdió confianza. Fue un lateral derecho improvisado, que no defendió tan bien ni jamás pasó al ataque.

Facundo Mallo 3: venía siendo prolija la tarea del uruguayo en su vuelta, pero el yerro en el segundo gol de Independiente Rivadavia lo sacó de eje. A partir de ahí ya no mostró seguridad.

Gastón Avila 4: no se supo cuánto lo afectó esa primera vez que quedó en el piso del área rival, pero luego no pudo apuntalar a Mallo y ya ni siquiera contó con salida limpia.

>>Leer más: Central y una visita a Independiente Rivadavia que puede dejarlo on fire para el apretado abril

Agustín Sández 4: Improductivo cada vez que trepó por su lateral, que fueron muchas veces, y obligó muchas veces a Avila a cerrar detrás suyo.

Franco Ibarra 4,5: Empezó un relojito en la mitad de cancha y hasta el segundo gol local transmitió esa imagen. Después se perdió con el resto, pero siempre intentó recuperar la vertical ante un rival muy seguro de sí mismo. Rechazó mal al medio en el primer gol.

Vicente Pizarro 5: importante en los momentos qyue Central manejó la pelota, haciendo sociedad con Campaz. Después quedó atrapado en el peso del resultado en contra.

Enzo Giménez 3,5: uno de los más flojos partidos del paraguayo, que empezó con buenas sociedades con Pol Fernández pero desapareció rápido de escena. No tuvo influencia ofensiva y cuando fue a jugar de lateral Villa lo expuso.

Guillermo Fernández 4,5: de entrada pareció poder disimular la ausencia de Di María, pero dio un par de malos pases y entró en la intrascendencia. Un aporte que anmagó con ser valioso, se quedó ahí.

JAMINTON CAMPAZ 5.5: El colombiano fue sin dudas el más incisivo. Preocupó siempre a su marca y mandó centros picantes. Por supuesto, las lagunas en que entró todo el equipo lo alejaron por largos minutos de la producción, que recién recuperó con los cambios.

Alejo Veliz 4: Mucho esfuerzo, mucho fajarse con los grandotes y sólidos zagueros centrales de Independiente Rivdavia, pero flojas resoluciones cuando tuvo sus chances, una con el partido 0-0 y otra ya en el complemento.

Los que entraron en Central

Gaspar Duarte 4: Mu.cho ímpetu pero floja resolución. Tuvo un ingreso bárbaro por derecha, pero dio mal el centro al ras que pudo ser el descuento apenas entró. Luego se diluyó

Enzo Copetti 5: Le puso mucha garra y preocupó a la defensa rival. Se ganó una amarilla pero no le aflojó nunca. Al menos eso sirvió.

Alexis Soto -: entró unos minutos por Sández, no pudo incidir en nada.

>>Leer más: Central, ya en Mendoza con novedades: Di María de titular y Broun atendiendo a todo el mundo

El técnico canalla en Mendoza

Jorge Almirón 5: La propuesta fue buena, ganó dominio con el control de pelota, pero dos errores muy puntuales lo condenaron. Tendrá tarea para que su equipo sea más claro en la puntada final y ganar en respeto cuando Di María no está.

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