El paso de León XIV por el país convulsionó a la Argentina. Su presencia, su palabra, su gestualidad, su convocatoria emotiva y multitudinaria, sumergió al país durante cuatro días a condiciones que hace tiempo no vivíamos. Atónitos, emocionados, quizás también necesitados de un respiro ante tanta desesperanza, nos conmovimos y abrazamos de a millones los distintos. Quienes creemos y quienes no, volvimos a encontrarnos y a hablar de los temas que verdaderamente importan pero sin ruido, desde lugares desconocidos para la tradición reciente de nuestra vida en comunidad.

La legitimidad de su liderazgo, que interpeló y convocó transversalmente con una autoridad moral que ningún dirigente argentino puede acreditar; la potencia de sus actos, la precisión quirúrgica de sus intervenciones, todos derivados de esa autoridad a nadie concedida por estos pagos, conmovió absolutamente todo. León dijo desde afuera pero con una sintonía fina extraordinaria, como si fuera uno más de todos nosotros. Y lo fue, mucho más que muchos de nosotros.

Dijo, además, cosas relevantes y profundas, con la elegancia y el respeto propio de su estatura, demostrando que no se impone el que grita o agravia más, sino el que inspira con su ejemplo y la palabra serena pero certera.

La pregunta es ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con este sacudón que por un rato nos permitió mirarnos en un espejo que parecía olvidado? Hay un legado de esos cuatro días inolvidables que imponen una responsabilidad. Y ese mandato interpela casi exclusivamente a la dirigencia política y social del país; a todos quienes tenemos algún tipo de responsabilidad institucional. La sociedad toda esta eximida, porque una vez más demostró estar por encima de los estándares de su dirigencia. León XIV y la gente cumplieron y con creces. Las sociedades suelen ser siempre más inteligentes que sus dirigencias. El problema, en verdad, abre interrogantes y desafíos para representantes de gobierno en todos sus niveles y poderes, para referentes del mundo académico, empresarial y sindical, para responsables de instituciones y organizaciones de todo tipo.

Puede que todo siga como si estos días no hubiese pasado nada. Las horas posteriores a la despedida de León XIV dan indicios en esa dirección. El problema central parecería ser la alquimia electoral o institucional que habilita tal o cual condición para la continuidad o el cambio de un determinado esquema de poder. No la dignidad del trabajo, ni cuánto pesa la economía sobre las personas, ni las consecuencias notables que producen en nuestras sociedades las redes y la inteligencia artificial, ni el griterío insoportable y precipitado que anula el debate informado de ideas, ni la desesperanza de los más necesitados, ni el impacto de las adicciones en los más jóvenes, ni lo que pasa con la salud mental, ni la indiferencia y la crueldad en el trato a nuestros mayores o discapacitados, ni el futuro de la educación, la Universidad y la ciencia. De todas esas cosas nos habló León XIV. Volvió a darle voz a quienes no tienen voz, volvió a darle centralidad a los temas que realmente importan y nos definen. Qué tipo de comunidad somos se determina en lo que hagamos con cada una de esas cosas.

Pero la primera reacción de la dirigencia es volver a hablar de los problemas de los dirigentes, como si no hubiese escuchado nada, como si de lo que se tratara es de “fingir demencia” confiados en que, finalmente, todo pasa. Lamento advertir que la historia demuestra lo contrario. Cada oportunidad perdida, cada fracaso, se acumula sobre otros anteriores, abonando silenciosamente el desánimo y la incredulidad que, de tan espeso, termina siendo indestructible. La historia demuestra –implacable- que lo que pasa deja huellas, a veces más o a veces menos perceptibles, pero ahí están, sumándose lentamente unas sobre otras, hasta que estallan. No hay otra forma de comprender este derrotero desafortunado que en su caída parece no tener fin.

No interpretar cabalmente lo que sucedió en estos días implica desaprovechar una extraordinaria oportunidad para construir un nuevo punto de partida. Una más. Y de nada vale la emoción, la reivindicación y el aplauso si el día después no pasa nada. Cuando la conmoción perturba sólo por un instante no es más que una pose que no transforma nada.

Si algo debiera suceder, casi como una respuesta automática ante un impacto genuino, es que las cosas empiecen al menos a funcionar de otra manera, construir nuevos parámetros de reconocimiento y convivencia y, sobre esa base, una convocatoria amplia, abierta y diversa que pueda ser capaz, desde una nueva perspectiva, de comenzar a abordar algunas de nuestras múltiples deudas pendientes.

No es esta una lectura ingenua del funcionamiento de nuestras sociedades, sus instituciones y poderes. Es una convocatoria a la acción quizás motivada por la esperanza que genera la imagen de un pueblo que a pesar de su angustia y sus dolores volvió a mostrarse entero o quizás derivada de la desesperación que genera saber que todo lo sucedido abre puertas a oportunidades que parecían perdidas. Es una invitación a la dirigencia política y social del país a reflexionar sobre lo que nos pasa y actuar para transformarlo. Nadie construye una Nación con mitades o pedazos. Más que en León XIV, que con su presencia ya hizo demasiado, hay que pensar en esa sociedad que nos demostró ser mejor que cada uno de nosotros y merece mejores respuestas.

O escuchamos atentamente el mensaje, transformamos nuestras prácticas, nos reconocemos en esa sociedad que necesita y espera y nos hacemos carne o todo quedará en un emotivo pero efímero recuerdo. Tan fugaz como casi todo, desafortunadamente, en estos tiempos.