La Capital | Ovación | Argentina

Argentina vs. Suiza por los cuartos del Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

La Albiceleste buscará el boleto a semifinales ante los helvéticos este sábado en Kansas City. En esta nota, los detalles del partido

11 de julio 2026 · 09:41hs
Google Seguir a La Capital en Google
Argentina enfrentará a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026.

AP

Argentina enfrentará a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026.

La selección argentina enfrentará a Suiza en el Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium) por los cuartos de final del Mundial 2026. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Albiceleste y los helvéticos de este sábado por la noche.

A qué hora juegan Argentina vs. Suiza

El partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Mundo entre Argentina y Suiza se jugará este sábado 11 de julio, desde las 22 (horario en Argentina), en el Kansas City Stadium de Misuri, Estados Unidos.

El árbitro principal será el portugués Joao Pinheiro. En tanto, los asistentes serán sus compatriotas Bruno Jesús y Luciano Maia. El canadiense Drew Fischer completa el plantel como cuarto referí y su compatriota Micheal Barwegen será el juez de reserva.

Dónde ver Argentina vs. Suiza

La transmisión del encuentro entre Argentina y Suiza será a través de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Lionel Messi encabezó la histórica remontada de Argentina ante Egipto en octavos de final.

Lionel Messi encabezó la histórica remontada de Argentina ante Egipto en octavos de final.

>> Leer más: Mohamed Salah dejó solo al DT de Egipto y negó un robo ante Argentina: "El arbitraje no decidió el partido"

Posibles formaciones de Argentina y Suiza

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ddoye, Fabian Rieder o Djibril Sow, Rubén Vargas; y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

El siguiente cruce del ganador

El ganador del duelo entre Argentina y Suiza avanzará directamente a las semifinales del Mundial 2026 y seguirá en la carrera por el campeonato.

En dicha instancia, enfrentará al vencedor del cruce entre Inglaterra y Noruega. La semifinal se jugará el miércoles 15 de julio a las 16 (horario en Argentina) en el estadio Atlanta.

Noticias relacionadas
Lionel Scaloni habló antes de Argentina y Suiza, en Kansas.

Scaloni antes de Suiza: "Messi será el mejor hasta que quiera y con el VAR es difícil que te ayuden"

Lionel Scaloni y la última práctica de la selección argentina antes de Suiza.

Asoman dos dudas en la selección argentina, pero Scaloni repetiría el once por primera vez

En San Jerónimo Norte se desarrolla la fiesta del folclore suizo de Santa Fe

Un cantón en Santa Fe: la localidad con raíces suizas que alentará a la Scaloneta

Johan Manzambi, goleador de Suiza, se perderá el duelo ante Argentina por lesión.

El goleador no juega ante Argentina: se confirmó la baja de un jugador de Suiza

Ver comentarios

Las más leídas

Dos nuevos detalles adornan el renovado mural de Messi frente al Monumento a la Bandera

Dos nuevos detalles adornan el renovado mural de Messi frente al Monumento a la Bandera

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Un futbolista que disputó el Mundial 2026 falleció con apenas 25 años

Un futbolista que disputó el Mundial 2026 falleció con apenas 25 años

Un cantón en Santa Fe: la localidad con raíces suizas que alentará a la Scaloneta

Un cantón en Santa Fe: la localidad con raíces suizas que alentará a la Scaloneta

Lo último

Un narco en Puerto Madero: la Policía Federal capturó a un prófugo mexicano en un hotel

Un narco en Puerto Madero: la Policía Federal capturó a un prófugo mexicano en un hotel

El puerto de Rosario cerró el mejor semestre de su historia con una suba del 48%

El puerto de Rosario cerró el mejor semestre de su historia con una suba del 48%

Newells sufrió un traspié en el último amistoso de su paso por Buenos Aires

Newell's sufrió un traspié en el último amistoso de su paso por Buenos Aires

El puerto de Rosario cerró el mejor semestre de su historia con una suba del 48%

El gobierno de Santa Fe anunció que las operaciones entre enero y junio representan un movimiento total de más de 2 millones de toneladas

El puerto de Rosario cerró el mejor semestre de su historia con una suba del 48%
Las lluvias intensas generan pulsos tóxicos en afluentes del río Paraná

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Las lluvias intensas generan "pulsos tóxicos" en afluentes del río Paraná

Un futbolista que disputó el Mundial 2026 falleció con apenas 25 años
Ovación

Un futbolista que disputó el Mundial 2026 falleció con apenas 25 años

Un narco en Puerto Madero: la Policía Federal capturó a un prófugo mexicano en un hotel
Policiales

Un narco en Puerto Madero: la Policía Federal capturó a un prófugo mexicano en un hotel

Lo denunciaron por exhibir sus genitales en barrio Echesortu y tenía pedido de captura
Policiales

Lo denunciaron por exhibir sus genitales en barrio Echesortu y tenía pedido de captura

Antena TDA: cómo es el artefacto para ver el Mundial sin delay y evitar que te griten los goles
Ovación

Antena TDA: cómo es el artefacto para ver el Mundial sin delay y evitar que te griten los goles

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dos nuevos detalles adornan el renovado mural de Messi frente al Monumento a la Bandera

Dos nuevos detalles adornan el renovado mural de Messi frente al Monumento a la Bandera

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Un futbolista que disputó el Mundial 2026 falleció con apenas 25 años

Un futbolista que disputó el Mundial 2026 falleció con apenas 25 años

Un cantón en Santa Fe: la localidad con raíces suizas que alentará a la Scaloneta

Un cantón en Santa Fe: la localidad con raíces suizas que alentará a la Scaloneta

Newells juega su tercer amistoso en Buenos Aires y pega rápido la vuelta a casa

Newell's juega su tercer amistoso en Buenos Aires y pega rápido la vuelta a casa

Ovación
Dolor en Boca: murió Antonio Rattín, dueño de una leyenda de la selección argentina
Ovación

Dolor en Boca: murió Antonio Rattín, dueño de una leyenda de la selección argentina

Dolor en Boca: murió Antonio Rattín, dueño de una leyenda de la selección argentina

Dolor en Boca: murió Antonio Rattín, dueño de una leyenda de la selección argentina

Un futbolista que disputó el Mundial 2026 falleció con apenas 25 años

Un futbolista que disputó el Mundial 2026 falleció con apenas 25 años

River confirmó la salida de Franco Armani y se allana el camino de regreso a Colombia

River confirmó la salida de Franco Armani y se allana el camino de regreso a Colombia

Policiales
Lo denunciaron por exhibir sus genitales en barrio Echesortu y tenía pedido de captura
Policiales

Lo denunciaron por exhibir sus genitales en barrio Echesortu y tenía pedido de captura

Homicidios en Santa Fe: el detalle del semestre con menor cantidad de casos desde 2014

Homicidios en Santa Fe: el detalle del semestre con menor cantidad de casos desde 2014

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas

La Ciudad
El fin de semana seguirá nublado y la temperatura volverá a bajar
La Ciudad

El fin de semana seguirá nublado y la temperatura volverá a bajar

Temor en barrio Martin por el incendio de un auto dentro de la cochera de un edificio

Temor en barrio Martin por el incendio de un auto dentro de la cochera de un edificio

Dos nuevos detalles adornan el renovado mural de Messi frente al Monumento a la Bandera

Dos nuevos detalles adornan el renovado mural de Messi frente al Monumento a la Bandera

Argentina-Suiza en el Fontanarrosa: pantalla gigante, juegos, sorteos y figuritas del Mundial

Argentina-Suiza en el Fontanarrosa: pantalla gigante, juegos, sorteos y figuritas del Mundial

Rescataron a un camionero con lesiones graves tras un choque en la autopista
La Región

Rescataron a un camionero con lesiones graves tras un choque en la autopista

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo
Policiales

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Pullaro calificó como muy buena la relación que mantiene con el gobierno de Milei
Política

Pullaro calificó como "muy buena" la relación que mantiene con el gobierno de Milei

Donación de órganos: Santa Fe logra un semestre histórico en número de donantes
Salud

Donación de órganos: Santa Fe logra un semestre histórico en número de donantes

La venta de autos repuntó en Santa Fe y afirman que el segundo semestre será mejor
Motores

La venta de autos repuntó en Santa Fe y afirman que el segundo semestre será mejor

Cómo es el nuevo sistema de licencias médicas para empleados públicos en Santa Fe
La Ciudad

Cómo es el nuevo sistema de licencias médicas para empleados públicos en Santa Fe

Capturan en Villa Gobernador Gálvez a un presunto abusador sexual de Tandil
Policiales

Capturan en Villa Gobernador Gálvez a un presunto abusador sexual de Tandil

Liberaron a dos policías de Santa Fe tras la denuncia de tortura seguida de muerte
Policiales

Liberaron a dos policías de Santa Fe tras la denuncia de tortura seguida de muerte

Cementerio El Salvador: un viaje a través del tiempo para explorar la memoria de Rosario
La Ciudad

Cementerio El Salvador: un viaje a través del tiempo para explorar la memoria de Rosario

Balaceras en feriado: un joven herido en Vía Honda y dos viviendas atacadas a tiros
Policiales

Balaceras en feriado: un joven herido en Vía Honda y dos viviendas atacadas a tiros

La AFA emocionó a los hinchas con un video de René Favaloro: Con el corazón siempre
Ovación

La AFA emocionó a los hinchas con un video de René Favaloro: "Con el corazón siempre"

Vacaciones de invierno: viernes de gastronomía, hip hop y Topa
Zoom

Vacaciones de invierno: viernes de gastronomía, hip hop y Topa

Operativo epidemiológico en Ybarlucea: desalojaron un criadero por triquinosis
La Región

Operativo epidemiológico en Ybarlucea: desalojaron un criadero por triquinosis

Abren en Funes un restaurante a puertas cerradas inspirado en la gastronomía francesa
Negocios

Abren en Funes un restaurante a puertas cerradas inspirado en la gastronomía francesa

Las empresas que lideran la carrera en la licitación por los corredores viales clave
Economía

Las empresas que lideran la carrera en la licitación por los corredores viales clave