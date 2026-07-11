Argentina vs. Suiza por los cuartos del Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

La Albiceleste buscará el boleto a semifinales ante los helvéticos este sábado en Kansas City. En esta nota, los detalles del partido

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Argentina enfrentará a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026.

La selección argentina enfrentará a Suiza en el Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium) por los cuartos de final del Mundial 2026 . Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Albiceleste y los helvéticos de este sábado por la noche.

El partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Mundo entre Argentina y Suiza se jugará este sábado 11 de julio, desde las 22 (horario en Argentina), en el Kansas City Stadium de Misuri, Estados Unidos.

El árbitro principal será el portugués Joao Pinheiro . En tanto, los asistentes serán sus compatriotas Bruno Jesús y Luciano Maia . El canadiense Drew Fischer completa el plantel como cuarto referí y su compatriota Micheal Barwegen será el juez de reserva.

La transmisión del encuentro entre Argentina y Suiza será a través de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Lionel Messi encabezó la histórica remontada de Argentina ante Egipto en octavos de final. AP

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Posibles formaciones de Argentina y Suiza

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ddoye, Fabian Rieder o Djibril Sow, Rubén Vargas; y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

El siguiente cruce del ganador

El ganador del duelo entre Argentina y Suiza avanzará directamente a las semifinales del Mundial 2026 y seguirá en la carrera por el campeonato.

En dicha instancia, enfrentará al vencedor del cruce entre Inglaterra y Noruega. La semifinal se jugará el miércoles 15 de julio a las 16 (horario en Argentina) en el estadio Atlanta.