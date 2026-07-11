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Inglaterra vs. Noruega por los cuartos del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

El conjunto británico enfrentará a los Vikingos, que dieron la sorpresa ante Brasil, por un lugar en las semifinales. En esta nota, los detalles del partido

11 de julio 2026 · 08:04hs
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Inglaterra y Noruega se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial 2026.

AP

Inglaterra y Noruega se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial 2026.

Inglaterra y Noruega se enfrentarán este sábado en el Miami Stadium (Hard Rock Stadium) por los cuartos de final del Mundial 2026. Conocé el horario y dónde ver el partido de eliminación directa entre los Tres Leones y los Vikingos en la Copa del Mundo.

A qué hora juegan Inglaterra vs. Noruega

El partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial entre Inglaterra y Noruega se jugará este sábado de julio, desde las 18 (horario en Argentina), en el Miami Stadium de Miami Gardens, Florida, Estados Unidos.

El árbitro principal será el francés Clement Turpin. En tanto, los asistentes serán sus compatriotas Nicolas Danos y Benjamin Pages. El español Alejandro Hernández completa el plantel como cuarto referí y su compatriota José Enrique Naranjo será el juez de reserva.

Dónde ver Inglaterra vs. Noruega

La transmisión del encuentro entre Inglaterra y Noruega será a través de DSports. Además, podés ver el comentario post partido en lacapital.com.ar

>> Leer más: Mohamed Salah dejó solo al DT de Egipto y negó un robo ante Argentina: "El arbitraje no decidió el partido"

El siguiente cruce del ganador

El ganador del duelo entre Inglaterra y Noruega avanzará directamente a las semifinales del Mundial 2026 y seguirá en la carrera por el campeonato.

En dicha instancia, enfrentará al vencedor del cruce entre Argentina y Suiza. La semifinal se jugará el miércoles 15 de julio a las 16 (horario en Argentina) en el Atlanta Stadium.

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