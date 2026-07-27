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El árbitro Slavko Vincic se retiró apenas una semana después de la final del Mundial

Slavko Vincic tomó la decisión de finalizar su carrera profesional luego de impartir justicia en el duelo entre Argentina y España en la Copa del Mundo

27 de julio 2026 · 12:07hs
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El árbitro Slavko Vincic expulsó a Enzo Fernández en la final del Mundial 2026.

AP

El árbitro Slavko Vincic expulsó a Enzo Fernández en la final del Mundial 2026.

Una semana después de la final del Mundial 2026, en la que España venció por 1-0 a Argentina, el juez Slavko Vincic tomó la decisión de anunciar su retiro como árbitro profesional a sus 46 años. El esloveno fue uno de los más cuestionados por sus decisiones durante la definición de la Copa del Mundo.

La noticia fue informada a través de la Asociación de Fútbol de Eslovenia mediante un comunicado oficial en su página web. “Una semana después de la final del Mundial en Estados Unidos, Slavko Vincic concluyó oficialmente su histórica carrera arbitral en la cima del mundo”, señalaron.

Durante el reciente Mundial, el referí fue el encargado de impartir justicia en otros tres partidos: el empate 1-1 entre Brasil y Marruecos, el triunfo 2-1 de Argelia ante Jordania y la victoria 2-0 de México sobre Ecuador en los 16avos de final, encuentro en el que expulsó a Piero Hincapié por taparse la boca.

Una semana después de la final entre Argentina y España, Vincic confirmó su retiro.

Una semana después de la final entre Argentina y España, Vincic confirmó su retiro.

Reconocimiento para el árbitro esloveno

“Como primer árbitro esloveno, el de Maribor dirigió la gran final del Mundial de 2026 entre España y Argentina en East Rutherford, confirmando su estatus como uno de los mejores árbitros de la historia. Como broche de oro a su temporada de despedida, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) lo declaró el mejor árbitro del Mundial, y en Italia recibió el prestigioso Premio Giulio Campanati”, destacó la asociación eslovena.

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Por otro lado, Vincic se retira de su carrera como profesional tras haber sido árbitro internacional desde 2010, acumulando importantes experiencias en Europa, como la final de la Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

Su despedida en la final del Mundial

La gran final de la Copa del Mundo marcó su despedida del arbitraje profesional. Vincic protagonizó los 120 minutos de juego en los que España obtuvo su segunda estrella, pero luego del partido fue foco de las críticas por las controversias.

Si bien las organizaciones del arbitraje internacional valoraron su actuación, los hinchas de ambos países cargaron contra el esloveno. Los señalamientos de parte de los hinchas argentinos apuntaron contra la expulsión de Enzo Fernández, quien vio la primera tarjeta amarilla luego de un sutil gesto de protesta ante una infracción no cobrada. Además, no expulsó a Marc Cucurella por taparse la boca, a pesar de tener el antecedente de Hincapié.

Por su parte, los españoles reclamaron que Vincic toleró el juego duro de la Albiceleste, aunque las cuatro tarjetas amarillas que repartió fueron todas para la selección argentina (Leandro Paredes, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister), además de la doble amonestación y expulsión de Enzo Fernández.

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