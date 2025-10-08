La Capital | Fórmula 1 | Ferrari

La tensión entre Ferrari y Leclerc pone en duda su futuro en la Fórmula 1

El piloto monegasco "está nervioso" por el "año de terror" que atraviesa la Scuderia y los rumores sobre su futuro captan la atención de todos

8 de octubre 2025 · 16:17hs
Charles Leclerc siempre mostró su fidelidad a Ferrari

AP

Charles Leclerc siempre mostró su "fidelidad" a Ferrari, pero el rendimiento actual plantea dudas sobre su futuro.

Ferrari transita una temporada para el olvido, siendo la gran decepción de la Fórmula 1 en este 2025, después de haber finalizado en el 2º puesto el año pasado y de haber contratado a Lewis Hamilton para acompañar a Charles Leclerc. El equipo de Maranello no obtiene resultados y las tensiones internas crecen.

Desde el diario italiano La Gazzetta dello Sport señalaron que la Scuderia atraviesa “un año de terror” y remarcaron que “la tensión es muy alta” entre las distintas partes del equipo, incluso que Leclerc “está nervioso” por la mala performance, por lo que distintos medios sostienen que analiza su futuro.

Los conflictos internos agrandan el problema que se originó con un auto que no estuvo a la altura de las exigencias este año y podría quedar relegado al 4º puesto del Campeonato de Constructores al finalizar la temporada.

Fred Vasseur Ferrari (1)
Fred Vasseur, director de Ferrari, no logra estabilizar la tensión interna del equipo.

Fred Vasseur, director de Ferrari, no logra estabilizar la tensión interna del equipo.

Al respecto, el medio italiano indicó que el monegasco está decepcionado por la actualidad del equipo, viendo que Red Bull y Mercedes lograron igualar el rendimiento de los McLaren en este tramo final de la temporada, pero Ferrari sufre cada vez más las carreras.

“Las relaciones dentro del equipo son tensas entre los distintos departamentos de la gestión deportiva. La paciencia del soñador Leclerc podría agotarse pronto, al igual que la de Hamilton, cuyo tiempo en la Fórmula 1, a sus 40 años, no puede ser infinito”, aseveró la periodista Giulia Toninelli en dicho artículo del diario italiano.

El tenso momento de Leclerc con Ferrari

Lo que empezó como un sueño de pelear nuevamente el campeonato con la formación Leclerc-Hamilton se convirtió en una pesadilla. Ambos pilotos luchan por sacarle jugo a las piedras y pelean entre ellos por posiciones lejanas al podio, en un juego que trae tensión pero también malos resultados.

El riesgo de caer a la cuarta posición es concreto, ya que Red Bull está apenas 8 puntos por detrás mientras Max Verstappen sueña con pelear el Campeonato de Pilotos, dejando atrás a los McLaren en carreras consecutivas. A su vez, George Russell le dio una importante victoria a Mercedes y Kimi Antonelli se consolida, por lo que se aleja en el 2º puesto de los Constructores.

>> Leer más: Un rival culpó a Franco Colapinto de una mala maniobra: "Frenó 100 metros antes de lo normal"

“Red Bull ha dado un paso adelante y se ha puesto al mismo nivel que McLaren. Ahora Mercedes también está al mismo nivel que McLaren y Red Bull, y luego estamos nosotros. Casi parece que somos pasajeros del coche y no podemos sacarle mucho más provecho”, expresó Leclerc tras las últimas carreras sobre el “panorama desalentador” de Ferrari.

El objetivo de Ferrari se derrumba

Al comenzar la temporada, la abrumadora supremacía de McLaren marcó los objetivos de los demás rivales, pelear por el 2º lugar. Si bien se había consolidado detrás de los coches ingleses, después del receso por el verano europeo su rendimiento cayó considerablemente, mientras que sus rivales crecieron.

Actualmente, figura en la 3º posición con 298 puntos, 27 unidades por detrás de Mercedes (325) y apenas 8 por delante de Red Bull (290), que acecha con quitarle su lugar en el podio. En tanto, Leclerc cosechó 173 puntos y Hamilton 125, ambos muy alejados del 4º puesto de Russell entre los pilotos.

Lewis Hamilton Ferrari (1)
Lewis Hamilton también manifestó su frustración por los malos resultados de Ferrari.

Lewis Hamilton también manifestó su frustración por los malos resultados de Ferrari.

Ganar en 2026 es la única cura posible para una crisis aparentemente interminable. Primero, sin embargo, tendremos que intentar no terminar la temporada como el cuarto equipo más fuerte en una temporada que comenzó con sueños de éxito en el campeonato mundial”, sentenció la periodista.

George Russell no cierra su acuerdo con Mercedes

Por otro lado, el futuro contractual de Russell también mantiene a toda la F1 a la expectativa, mientras continúan las negociaciones para su permanencia en Mercedes. El inglés busca mejorar sus condiciones con el nuevo acuerdo, según consignó el portal RacingNews365.

>> Leer más: Fórmula 1: la "heroica reacción" de un mecánico que evitó una tragedia en Singapur

Las diferencias entre ambas partes provienen de áreas clave como la duración del contrato, el salario y las obligaciones de marketing, por lo que demoran una extensión que hasta hace un mes se daba por descontada. No obstante, el mercado no ofrece opciones más sólidas para ninguna de las partes, por lo que todo indica que tarde o temprano se cerraría.

“Creo que para cualquier piloto, cuando llegas a cierto punto de tu carrera, las cosas deben hacerse correctamente. Cada vez que renuevas un contrato, es el más importante de tu vida, y hay que hacerlo con cuidado. No hay nada de qué preocuparse, se hará cuando se tenga que hacer”, afirmó Russell según citó el medio especializado Motorsport.

Noticias relacionadas
Tras Singapur, Franco Colapinto viajará a Estados Unidos para correr en Austin, Texas.

Cuándo corre Franco Colapinto: días y horarios de la próxima carrera de Fórmula 1 en Texas

A pesar de llegar en el 16º puesto, Franco Colapinto superó a Pierre Gasly en Singapur.

Señales para 2026: Franco Colapinto, "lo único positivo" de Alpine en Singapur

Franco Colapinto tragó saliva. Se sintió frustrado en Singapur pese a que fue mucho mejor que Pierre Gasly.

Franco Colapinto humilló a Pierre Gasly todo el fin de semana pero no se conforma y quiere más

Franco Colapinto y sus particulares gustos musicales

Franco Colapinto sorprendió con su playlist: qué escucha el piloto argentino

Ver comentarios

Las más leídas

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newells

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newell's

Nicki Nicole celebró el tricentenario: Ustedes son mi lugar, son mi casa

Nicki Nicole celebró el tricentenario: "Ustedes son mi lugar, son mi casa"

Nicki Nicole homenajeó a Los Palmeras en el Monumento a la Bandera

Nicki Nicole homenajeó a Los Palmeras en el Monumento a la Bandera

Lo último

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei

Licitan el puente a Victoria: siete empresas interesadas, pero al final las obras las financiará el Estado

Se abrieron los sobres de la licitación para la concesión de la conexión a Victoria y de las rutas nacionales 12 y 14. Pese a las promesas de Milei, la firma ganadora se financiará con un crédito millonario del banco estatal de Inversión y Comercio Exterior (Bice)
Licitan el puente a Victoria: siete empresas interesadas, pero al final las obras las financiará el Estado
Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio
Policiales

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

Una cárcel de Rosario se convierte en museo por una noche: así será la muestra en Zeballos y Riccheri

Por Matías Loja
La Ciudad

Una cárcel de Rosario se convierte en museo por una noche: así será la muestra en Zeballos y Riccheri

Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario
Información General

Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo
Policiales

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert
Política

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newells

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newell's

Nicki Nicole celebró el tricentenario: Ustedes son mi lugar, son mi casa

Nicki Nicole celebró el tricentenario: "Ustedes son mi lugar, son mi casa"

Nicki Nicole homenajeó a Los Palmeras en el Monumento a la Bandera

Nicki Nicole homenajeó a Los Palmeras en el Monumento a la Bandera

Ningún jugador de Newells será separado del plantel, al menos por el momento

Ningún jugador de Newell's será separado del plantel, al menos por el momento

Ovación
La tensión entre Ferrari y Leclerc pone en duda su futuro en la Fórmula 1
Ovación

La tensión entre Ferrari y Leclerc pone en duda su futuro en la Fórmula 1

La tensión entre Ferrari y Leclerc pone en duda su futuro en la Fórmula 1

La tensión entre Ferrari y Leclerc pone en duda su futuro en la Fórmula 1

La prensa porteña instala sospechas sobre Central y busca condicionar los próximos arbitrajes

La prensa porteña instala sospechas sobre Central y busca condicionar los próximos arbitrajes

El dato curioso de une a los últimos tres marcadores centrales que debutaron en la primera canalla

El dato curioso de une a los últimos tres marcadores centrales que debutaron en la primera canalla

Policiales
Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio
Policiales

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

Barrio Molino Blanco: piden 12 años de prisión por balear a una vecina y su hija embarazada

Barrio Molino Blanco: piden 12 años de prisión por balear a una vecina y su hija embarazada

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

La Ciudad
Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos
La Ciudad

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Una cárcel de Rosario se convierte en museo por una noche: así será la muestra en Zeballos y Riccheri

Una cárcel de Rosario se convierte en museo por una noche: así será la muestra en Zeballos y Riccheri

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres

Quieren convertir el cementerio El Salvador en un museo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Quieren convertir el cementerio El Salvador en un museo

Nobel de Medicina: ¿qué líneas de investigación sobre inmunología se siguen en Rosario?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Nobel de Medicina: ¿qué líneas de investigación sobre inmunología se siguen en Rosario?

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente
La Ciudad

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente

Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado
La Ciudad

Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado

Premio Nobel de Química 2025 a tres científicos por desarrollar una nueva estructura molecular
Información General

Premio Nobel de Química 2025 a tres científicos por desarrollar una nueva estructura molecular

Investigadores del Conicet hallaron un huevo de dinosaurio en buen estado de conservación
Información General

Investigadores del Conicet hallaron un huevo de dinosaurio en buen estado de conservación

La hazaña de pescadores entrerrianos: capturaron un surubí albino de 50 kilos y lo devolvieron al río
La Región

La hazaña de pescadores entrerrianos: capturaron un surubí albino de 50 kilos y lo devolvieron al río

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura
La Ciudad

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario
La Ciudad

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario

Rosario se prepara para una nueva edición de la Noche de Museos Abiertos
La Ciudad

Rosario se prepara para una nueva edición de la Noche de Museos Abiertos

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura
La Ciudad

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Básquet femenino: Náutico coronó en la Rosarina y ahora comenzó su andar en la Liga Argentina

Por Carlos Durhand
Ovación

Básquet femenino: Náutico coronó en la Rosarina y ahora comenzó su andar en la Liga Argentina

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla
Ovación

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Newells: Cocoliso González evoluciona según lo esperado y podría llegar al partido contra Tigre

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: Cocoliso González evoluciona según lo esperado y podría llegar al partido contra Tigre

Ovando tras su debut en Central: La que viví el domingo fue una noche de 10

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ovando tras su debut en Central: "La que viví el domingo fue una noche de 10"

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 25 grados
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 25 grados

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado
Policiales

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Conciliación obligatoria: se levantó la huelga de los aceiteros
Economía

Conciliación obligatoria: se levantó la huelga de los aceiteros

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes
Policiales

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte
Política

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte