La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos, en Texas

El argentino volverá a un circuito en el que brilló en 2024 y tendrá la primera carrera de la gira por América. En esta nota, días y horarios del fin de semana

13 de octubre 2025 · 10:29hs
Franco Colapinto correrá el GP de Estados Unidos este fin de semana.

Franco Colapinto correrá el GP de Estados Unidos este fin de semana.

Tras una semana de descanso, la Fórmula 1 regresa para encarar la primera carrera de la gira por América y Franco Colapinto tendrá la oportunidad de volver a un circuito en el que brilló en 2024. Antes de pasar por México y Brasil, el argentino correrá en Austin, Texas, mientras espera por el anuncio oficial de su continuidad en Alpine.

Si bien la escudería francesa afronta un crítico final de temporada y apunta de lleno al próximo año, con los cambios de reglamentación y la llegada del motor Mercedes, el pilarense no debe resignarse y mantiene la competencia con su compañero: Pierre Gasly.

Este Gran Premio de Estados Unidos será otra chance para pelear con el francés y demostrar que se ganó su lugar en el futuro del equipo. La tensión en Alpine bajó varias revoluciones en las últimas semanas y todo indica que Colapinto será ratificado, pero hasta no recibir el anuncio oficial deberá seguir evolucionando.

image
Franco Colapinto tuvo una buena actuación en Singapur a pesar del 16º puesto.

Franco Colapinto tuvo una buena actuación en Singapur a pesar del 16º puesto.

Un circuito que le cayó bien a Franco Colapinto

A pesar de los problemas que atraviesa Alpine y la resignación a competir con un monoplaza limitado, el argentino tendrá la chance de tener a su gente aún más cerca y volver al Circuito de las Américas de Austin, Texas, donde tuvo una de sus actuaciones más destacadas con Williams.

En 2024, el pilarense disputó su cuarta carrera con la escudería británica en la F1 en este trazado del sur estadounidense y su actuación sorprendió a propios y extraños, quienes comenzaron a verlo con otros ojos.

>> Leer más: El efecto Colapinto: más argentinos viajan a Brasil por la Fórmula 1

En primer lugar, cerró la carrera sprint en la 12º posición con una correcta performance, pero el domingo se destacó al ganar varios puestos en la carrera. Allí, Colapinto sumó un punto por llegar 10º posición y quedó a un paso de ganar otra unidad con la vuelta más rápida, hecho que le quitó Esteban Ocon con gomas blandas sobre el final para evitar que Williams obtenga el punto extra.

Si bien el monoplaza de Alpine no genera expectativas para lo que resta del año, el argentino mostró actitud y batalla en Singapur, la cual no fue traducida con resultados solo por un error estratégico del box en el inicio de la carrera.

Cuándo se disputa el GP de Estados Unidos y dónde verlo

El Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas, se disputará desde el viernes 17 al domingo 19 de octubre. La primera jornada contará con la única práctica libre, debido a que unas horas después se llevará a cabo la clasificación a la carrera sprint.

Al día siguiente, el sábado comenzará con la carrera sprint en el primer turno, para luego dar paso a la clasificiación de la carrera principal. Finalmente, el domingo será el gran evento del GP de Estados Unidos

>> Leer más: Señales para 2026: Franco Colapinto, "lo único positivo" de Alpine en Singapur

Toda la actividad del fin de semana en el circuito de Austin será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de Singapur

Viernes 17 de octubre

Prácticas Libres 1: 14.30

Clasificación Sprint: 18.30

Sábado 18 de octubre

Sprint: 14

Clasificación: 18

Domingo 19 de octubre

Carrera: 16

* Horario en Argentina

Los que resta de la temporada 2025 de la Fórmula 1

  • Sprint GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre, a las 14

  • GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre, a las 16

  • GP de México: domingo 26 de octubre, a las 17

  • Sprint GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre, a las 1

  • GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre, a las 14

  • GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre, a la 1

  • Sprint GP de Qatar: sábado 29 de noviembre, a las 11

  • GP de Qatar: domingo 30 de noviembre, a las 13

  • GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre, a las 10

Noticias relacionadas
Franco Colapinto a bordo de Alpine, en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Un rival culpó a Franco Colapinto de una mala maniobra: "Frenó 100 metros antes de lo normal"

Franco Colapinto comparte datos con su ingeniero de pista en Alpine. A las 10 será la hora de la verdad, la clasificación en Singapur.

Cuándo corre Franco Colapinto: días y horarios de la próxima carrera de Fórmula 1 en Texas

A pesar de llegar en el 16º puesto, Franco Colapinto superó a Pierre Gasly en Singapur.

Señales para 2026: Franco Colapinto, "lo único positivo" de Alpine en Singapur

Franco Colapinto tragó saliva. Se sintió frustrado en Singapur pese a que fue mucho mejor que Pierre Gasly.

Franco Colapinto humilló a Pierre Gasly todo el fin de semana pero no se conforma y quiere más

Ver comentarios

Las más leídas

Rosarina: el clásico tuvo un ganador y se definió con un gol de un pibe que fue al banco en primera

Rosarina: el clásico tuvo un ganador y se definió con un gol de un pibe que fue al banco en primera

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

Newells quedó a 6 puntos del descenso, con 12 en juego, por el triunfo de Aldosivi

Newell's quedó a 6 puntos del descenso, con 12 en juego, por el triunfo de Aldosivi

Lo último

Caliente disputa para el final del Clausura: las definiciones en los dos extremos de la tabla anual

Caliente disputa para el final del Clausura: las definiciones en los dos extremos de la tabla anual

Quién es Pablo Laurta, el antifeminista detenido por el doble femicidio y el secuestro de su hijo en Córdoba

Quién es Pablo Laurta, el antifeminista detenido por el doble femicidio y el secuestro de su hijo en Córdoba

Thiago Medina en plena recuperación: el emocionante video junto a sus hijas

Thiago Medina en plena recuperación: el emocionante video junto a sus hijas

Explota la adicción al juego online entre adolescente: 40.000 apuestas ilegales en tres meses en Santa Fe

Lotería de Santa Fe reveló un fuerte aumento del juego online entre menores de la provincia y denunció a una empresa que operaba sin control
Explota la adicción al juego online entre adolescente: 40.000 apuestas ilegales en tres meses en Santa Fe
Milei derrocha optimismo: Nos van a salir dólares por las orejas
Política

Milei derrocha optimismo: "Nos van a salir dólares por las orejas"

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu
POLICIALES

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

Investigan un robo como antesala del crimen de un adolescente cerca de barrio Ludueña
Policiales

Investigan un robo como antesala del crimen de un adolescente cerca de barrio Ludueña

Los docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes
La Ciudad

Los docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes

Crimen de Ivana Garcilazo: Reinfestuel tiene problemas de visión, dice su abogado
POLICIALES

Crimen de Ivana Garcilazo: "Reinfestuel tiene problemas de visión", dice su abogado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosarina: el clásico tuvo un ganador y se definió con un gol de un pibe que fue al banco en primera

Rosarina: el clásico tuvo un ganador y se definió con un gol de un pibe que fue al banco en primera

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

Newells quedó a 6 puntos del descenso, con 12 en juego, por el triunfo de Aldosivi

Newell's quedó a 6 puntos del descenso, con 12 en juego, por el triunfo de Aldosivi

Reapareció el gurú rosarino del blue y cantó retruco: El dólar va a bajar, hay que invertir en pesos

Reapareció el gurú rosarino del blue y cantó retruco: "El dólar va a bajar, hay que invertir en pesos"

Ovación
Gómez Mattar y el presente de Newells: Vamos a sacar esto adelante, por la gente y por nosotros

Por Hernán Cabrera
Ovación

Gómez Mattar y el presente de Newell's: "Vamos a sacar esto adelante, por la gente y por nosotros"

Gómez Mattar y el presente de Newells: Vamos a sacar esto adelante, por la gente y por nosotros

Gómez Mattar y el presente de Newell's: "Vamos a sacar esto adelante, por la gente y por nosotros"

La Fórmula 1 analizó el futuro incierto de Franco Colapinto con Alpine en 2026

La Fórmula 1 analizó el futuro incierto de Franco Colapinto con Alpine en 2026

Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos, en Texas

Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos, en Texas

Policiales
Investigan un robo como antesala del crimen de un adolescente cerca de barrio Ludueña
Policiales

Investigan un robo como antesala del crimen de un adolescente cerca de barrio Ludueña

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

Crimen de Ivana Garcilazo: Reinfestuel tiene problemas de visión, dice su abogado

Crimen de Ivana Garcilazo: "Reinfestuel tiene problemas de visión", dice su abogado

Con pedidos de hasta 33 años de prisión, llega una audiencia clave por el crimen de Ivana Garcilazo

Con pedidos de hasta 33 años de prisión, llega una audiencia clave por el crimen de Ivana Garcilazo

La Ciudad
Los docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes
La Ciudad

Los docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes

Turismo: Javkin dijo que Rosario lidera la oferta cultural en Argentina

Turismo: Javkin dijo que Rosario lidera la oferta cultural en Argentina

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Bicicletas públicas: Rosario implementa el abono por una hora

Bicicletas públicas: Rosario implementa el abono por una hora

Luis Caputo negó la dolarización y aseguró que Estados Unidos respalda al gobierno
Política

Luis Caputo negó la dolarización y aseguró que Estados Unidos respalda al gobierno

Récord de aspirantes al juzgado federal N° 4: 96 quieren reemplazar a Bailaque
La Ciudad

Récord de aspirantes al juzgado federal N° 4: 96 quieren reemplazar a Bailaque

Facundo Guch: Fue hermoso meter un gol en el Coloso y un desahogo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Facundo Guch: "Fue hermoso meter un gol en el Coloso y un desahogo"

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez
Ovación

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

La emotiva carta de Nacho Russo tras la muerte de su papá: Las palabras escasean por el nudo en la garganta
Ovación

La emotiva carta de Nacho Russo tras la muerte de su papá: "Las palabras escasean por el nudo en la garganta"

Tras la tormenta, vuelve el sol: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana
La Ciudad

Tras la tormenta, vuelve el sol: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana

Reapareció el gurú rosarino del blue y cantó retruco: El dólar va a bajar, hay que invertir en pesos
Economía

Reapareció el gurú rosarino del blue y cantó retruco: "El dólar va a bajar, hay que invertir en pesos"

El polémico video que compartió el gobierno nacional para conmemorar el 12 de octubre
Información General

El polémico video que compartió el gobierno nacional para conmemorar el 12 de octubre

Realizaron el primer operativo para garantizar trasplantes durante el cierre del aeropuerto de Rosario
La Región

Realizaron el primer operativo para garantizar trasplantes durante el cierre del aeropuerto de Rosario

Más de 60 mil personas en el Gran Rosario tienen más de un empleo para sortear la crisis

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Más de 60 mil personas en el Gran Rosario tienen más de un empleo para sortear la crisis

La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica
La Ciudad

La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto
Policiales

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto

Con la crisis, crece la reparación de bicicletas y la venta de usadas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Con la crisis, crece la reparación de bicicletas y la venta de usadas

Con viejos tambores de combustible fabricaron cocinas para un merendero del barrio
La Ciudad

Con viejos tambores de combustible fabricaron cocinas para un merendero del barrio

Santa Fe destina bienes del delito a la salud mental y abre un nuevo hostal asistido
La Ciudad

Santa Fe destina bienes del delito a la salud mental y abre un nuevo hostal asistido

Pullaro pidió usar todas las herramientas legales para derrotar al narcotráfico
Política

Pullaro pidió "usar todas las herramientas legales" para derrotar al narcotráfico

Elecciones: el peronismo nacional pone el ojo en los comicios en Santa Fe
Política

Elecciones: el peronismo nacional pone el ojo en los comicios en Santa Fe

Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas

San Lorenzo: con 30 disciplinas vuelve Jugarte, el evento deportivo estudiantil más grande de la región

San Lorenzo: con 30 disciplinas vuelve "Jugarte", el evento deportivo estudiantil más grande de la región

Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué pasa en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué pasa en Rosario