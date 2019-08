"Anímicamente estoy bárbaro, con muchas ganar de revertir toda esta situación compleja que está atravesando el club. Estoy disfrutando de todos los entrenamientos y los partidos. Cuando uno tiene ganas y pasión todo es mucho más fácil. Armamos un grupo muy lindo y el día a día es muy llevadero. Estoy disfrutando de esta profesión, que para mí es la más linda”, confió ayer el capitán rojinegro Maximiliano Rodríguez, evidenciando la satisfacción por seguir aportando talento dentro de la cancha en el equipo de sus amores, pero en especial por el óptimo arranque que tiene la lepra en la actual Superliga, con dos triunfos (ante Central Córdoba de Santiago del Estero y Unión) en igual cantidad de partidos. Sin dudas, Maxi está recargado y ya palpita el gran duelo del sábado ante el Vélez del Gringo Heinze.

La Fiera siempre dio la cara por su club, en las buenas y en las malas, y hoy disfruta del arranque auspicioso del equipo de Frank Kudelka, aunque también aclara que "aún no se consiguió nada” y que el objetivo excluyente es que "Newell’s mantenga la categoría”.

"Mientras el equipo gane me voy contento. Creo que el fin de semana ante Unión dimos una muestra de carácter. Cuando termina un partido y sumamos de a tres puntos es lo que más feliz me hace. Al final del torneo Newell’s tiene que seguir manteniendo la categoría, eso es lo principal. Estamos todos alineados en lo que queremos”, enfatizó.

Y continuó: "Cuando llegó el cuerpo técnico de Kudelka lo primero que les dije es que teníamos que mejorar en lo físico. Porque vos podés tener mucha calidad, pero si no estás bien físicamente es difícil sostener el ritmo del fútbol argentino”. Luego agregó: "Vamos a necesitar de todo el plantel y la competencia te la dan los jugadores que entran, que si están en un nivel muy bueno todos mejoran el rendimiento. Lo que se está logrando es muy lindo y hacía mucho que no se daba esta armonía, porque ahora hay chicos y gente de experiencia. Todos los que llegaron están aportando muchísimo”.

Maxi reconoció que "el buen arranque sirve para agarrar confianza, pero el camino por delante es largo. No nos tenemos que desviar, tenemos que seguir por el mismo camino, hay que estar tranquilos. Tenemos que ir partido a partido. Va a haber momentos en que te va a tocar salir de ahí abajo, hay momentos que no, pero el resultado lo vamos a ver dentro de un año. En ese sentido tenemos que seguir trabajando, no relajarnos, porque en sí no conseguimos nada, tenemos que seguir ganando para que el equipo se acostumbre a eso que es lo más lindo que hay”.

Para Newell’s además de los tres puntos en juego, el sábado será especial porque enfrente estará Gabriel Heinze, campeón en el Parque en 2013, y Maxi al respecto indicó que "esto es fútbol, nos toca enfrentarnos a Heinze, él defendiendo a otra institución, yo con la mía. Y cada uno va a querer ganar”.

Y prosiguió: "Ante Vélez será un partido diferente a los dos que nos tocaron jugar de local. Para empezar es un equipo que propone, sale jugando. En los otros partidos nosotros debimos salir a buscarlo y, por ejemplo, Unión se cerró y se nos hizo muy difícil entrar. El sábado será diferente, ellos tienen un juego aceitado y es difícil taparle la salida. Entrenamos para no dejarle espacios. Tomaremos recaudos, pero lo más importante es lo que hagamos nosotros con y sin la pelota, tenemos que estar convencidos primero de nuestra idea. Con Vélez puede ser un lindo espectáculo. Vamos a ir a buscar los tres puntos. Lo que hacemos de local queremos repetirlo afuera”.

En tanto, acerca del plantel leproso explicó que "hay una muy buena armonía. Uno lo que intenta es que el grupo esté bien, lo importante es estar convencidos de lo que queremos. El entrenador está inculcando el mensaje de la mejor manera, hay un plantel competitivo, pero todavía no se consiguió nada. Tenemos un lindo partido de visitante. Acá no te podés relajar nunca. Nos tenemos que hacer fuertes, sobre todo cuando los resultados a lo mejor no se den como nosotros queremos”.

Claro que para zafar de los promedios, Newell’s deberá hacer una campaña que lo acerque a las copas internacionales y en este sentido Maxi dijo que "una cosa te puede llevar a la otra. Lo vital es sacar muchos puntos y después cerca del final del campeonato ver para qué está el equipo. Pero el primer objetivo claro es salir de la zona de abajo. Pero no podemos estar pensando en qué puede pasar al final. Hay una idea de trabajo que se está plasmando en el campo de juego”.