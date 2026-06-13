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Primera C: Central Córdoba jugó mal, perdió y cerró un balance en rojo en el semestre

El Charrúa tuvo una tarde para el olvido y sumó la segunda derrota al hilo. Deportivo Español con muy poco se llevó la victoria de Tablada por la Primera C

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

13 de junio 2026 · 20:21hs
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Primera C. El Pato Sánchez maniobra ante Mauricio Fernández e inicia el ataque del Matador. Córdoba se equivocó y el Gallego no lo perdonó.  

Primera C. El Pato Sánchez maniobra ante Mauricio Fernández e inicia el ataque del Matador. Córdoba se equivocó y el Gallego no lo perdonó.   

Central Córdoba cerró con derrota el primer semestre del torneo de la Primera C y su parcialidad se fue con mucha preocupación por el mal presente del equipo dirigido por Arnaldo Sialle. El elenco de Tablada tuvo una tarde para el olvido y Deportivo Español, con un juego práctico y ordenado, se llevó tres puntos importantes del Gabino Sosa.

Pese a la derrota, el arquero Matías Giroldi con sus atajadas fue la figura del encuentro. Los charrúas sumaron la segunda caída al hilo y quedaron fuera del Reducido. Ahora se viene un receso de 15 días, la dirigencia deberá trabajar para conseguir los 4 refuerzos y cambiar el flojo rendimiento que tuvo el plantel en la primera parte de la cuarta categoría.

Córdoba tomó la iniciativa

Desde el inicio, el Matador tomó la iniciativa, trató de armar juego vía Nery Domínguez y Cristian Sánchez para acercarse al arco del Gallego. La primera llegada fue a los 12’, con un remate de Joaquín Messi que salió muy cerca del palo izquierdo.

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Con el correr de los minutos, la visita se adelantó y en dos ocasiones llegó con peligro al arco del local con el remate de Mauricio Fernández y el cabezazo de Morales, aunque Matías Giroldi en forma magistral se quedó con los tiros complicados que pedían red.

Se jugó en el mediocampo

Después el trámite se disputó en el mediocampo, ambos equipos se prestaron el balón y no hubo situaciones de peligro sobre los arcos

Sobre los 26’, el local armó una buena jugada colectiva: la inició Emanuel Rodríguez, cedió para Sánchez, el Pato habilitó a Messi, el 10 mandó un centro al corazón del área y Rovetto de arremetida con un soberbio cabezazo hizo lucir al uno visitante.

Llegó el gol del Gallego

En los minutos finales de la etapa inicial llegó un grueso error defensivo en el área del charrúa y Matías David con un remate preciso estampó el 1 a 0 para el Gallego.

La visita se agrandó y fue por más. Y tres minutos después, Ríos habilitó a Matías David y el delantero con todo el arco a su disposición la tiró por arriba del travesaño en forma increíble.

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Córdoba realizó tres cambios

En el complemento, Sialle movió el banco y realizó tres cambios para cambiar la historia con los ingresos de Pizzio, Gallucci y Franco Fernández. Rápidamente tomó la iniciativa y buscó generar fútbol en la zona media pero careció de ideas en los metros finales.

La visita, con el resultado a su favor, jugó tranquilo, esperó al local y cuando se lo propuso trató de llegar con peligro al arco de Giroldi. A los 70’ , en una corajeada por la derecha, Duré ingreso al área, sacó un preciso centro y Galli de volea hizo lucir al guardavalla visitante.

El Charrúa lo buscó sin ideas

El Charrúa con mucho amor y con pocas ideas fue en busca de la igualdad pero se chocó la férrea defensa del Gallego. Sobre los 87’, Galli vio la roja y dejó al local con 10. En la contra, Barrios tuvo la posibilidad de definir el pleito pero apareció la gran tapada de Giroldi para darle otra vida al equipo

Central Córdoba tuvo una tarde gris en el Gabino Sosa, perdió ante Deportivo Español, sumó la segunda caída consecutiva y sus hinchas se fueron preocupados por el mal presente del equipo.

Córdoba y un balance negativo

Con esta derrota, el Matador quedó fuera del Reducido y desde el 27 de junio comenzará a disputar la segunda rueda y ahí no puede fallar sí quiere aspirar el primer puesto de la Zona B o meterse en el Reducido. El balance del primer semestre terminó en rojo.

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