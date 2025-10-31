Uno x uno de Central ante Instituto: Di María, otra vez determinante para un nuevo triunfo canalla

Arrancó flojo, pero cuando se encendió fue vital. Participó en los tres goles de la victoria ante Instituto. Bien Malcorra y buenos ingresos de Navarro y Ovando

Ángel Di María, de nuevo la gran figura de Central en el triunfo ante Instituto.

Ángel Di María fue otra vez determinante en Central . Participó en los tres goles con los que el equipo de Holan venció 3 a 1 a Instituto . Otra vez marcó de penal que, otra vez, le cometieron a él. Y además participó en los otros dos goles canallas. Un retorno bárbaro al equipo de Arroyito.

Jorge Broun 6,5: Buenas intervenciones en el primer tiempo, incluso en la del gol, en la que el balón le terminó quedando a Córdoba. Seguro siempre.

Emanuel Coronel 5,5: Un partido correcto. Se proyectó cuando pudo pero fue medido. En la marca fue de menos a más. Cumplió.

Facundo Mallo 6: Le costó demasiado el primer tiempo, en el que junto a Komar no pudo hacer pie. En el segundo creció, se afianzó en la marca y mejoró con la pelota.

Juan Cruz Komar 4: Desatento y con varias intervenciones fallidas. Malos cruces y cierres en varias, al punto que uno de ellos costó un gol. En el inicio del complemento se fue lesionado.

Agustín Sández 4,5: No la pasó nada bien en el primer tiempo en la marca de Córdoba. Instituto fue casi siempre por ese sector en la primera mitad.

Franco Ibarra 3,5: Jugó poco hasta que se lesionó, pero hasta ahí no le salió una. Todas las que tomó las perdió y en la marca jamás pudo hacer pie. Salió en el primer tiempo.

Ignacio Malcorra 7: En medio del deconcierto del primer tiempo fue el que mejor entendió el partido. Al menos fue el más prolijo con la pelota. Anotó con mucha categoría el gol del empate. Se asentó más aún en el complemento.

Santiago López 3,5: Livianito, sin poder de fuego. Le costó muchísimo desequilibrar. No le salió casi nada y lo pagó con su salida en el entretiempo.

Di María, el mejor de todos

Ángel Di María 8: Arrancó flojo, imprecisó, pero cuando se enchufó fue letal. Participó en el primer gol. Le cometieron el penal que él mismo marcó y asisió a Ovando en el tercero.

Jaminton Campaz 5,5: Tuvo momentos en los que se enchufó y otros en los que pasó inadvertido. Creció en el segundo tiempo, con algunos centros venenosos.

Alejo Veliz 5,5: Gran intervención en el gol de Malcorra, a quien se la sirvió dentro del área. Se esforzó mucho y peleó más de lo que jugó. Convirtió un gol, pero se lo anularon.

Ingresaron en Central

Federico Navarro 6,5: Su ingreso le dio mucho más equilibrio al equipo. Un gran retorno. Tuvo presencia y jamás dudó cuando tuvo que jugar. Muy buen partido.

Gaspar Duarte 5: Ingresó en el entretiempo y arrancó incisivo, pero después se quedó. Trató de complicar con su velocidad cada vez que pudo.

Ignacio Ovando 6: Gra aporte cuando le tocó ingresar. En su segundo partido, lo hizo con una suficiencia increíble. Bien en los duelos y seguro con la pelota.

Enzo Copetti -: Ingresó faltando nada y aportó todo lo que pudo, aunque más del despliegue y las ganas que con fútbol.

Enzo Giménez -: Fue a la cancha en el final, para darle un poco más de contención al equipo en los últimos minutos.

Ariel Holan, el DT 6,5: Central logró su sexta victoria consecutiva y esta vez también lo ganó con suficiencia. Lo malo fue ese mal primer tiempo que tuvo el equipo, pero en el complemento lo resolvió con altura. Falló en la apuesta de Santi López por Duarte, que tuvo que corregir en el entretiempo.