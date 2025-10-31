La Capital | Ovación | Central

"Es un gran equipo": Central visita a Instituto y un jugador de la Gloria elogió a los canallas y Di María

El partido se jugará este viernes a las 21.15 en Alta Córdoba, donde el equipo rosarino nunca pudo vencer a su anfitrión

31 de octubre 2025 · 15:44hs
Central e Instituto se enfrentarán este viernes en el estadio de La Gloria

Central e Instituto se enfrentarán este viernes en el estadio de La Gloria, donde los canallas nunca pudieron ganar.

Central visitará este viernes a la noche a Instituto en Alta Córdoba, donde nunca pudo vencer a la Gloria. El equipo de Ariel Holan busca asegurarse el primer lugar en la table anual y posicionarse lo más arriba posible en el torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, para poder definir de local en los partidos de playoffs.

El plantel auriazul viajó a Córdoba el jueves a la tarde y desde anoche está hospedado en un hotel de la capital mediterránea. El partido contra Instituto comenzará a las 21.15 y será dirigido por el árbitro Nicolás Ramírez.

En Instituto hay muchas expectativas de ver otra vez al equipo en los playoffs del torneo, como ya ocurrió en el torneo Apertura. Al equipo de Daniel Oldrá le quedan tres partidos para conseguir el objetivo: el de Central y luego Sarmiento (de visitante) y Talleres. Viene de perder contra Deportivo Riestra.

El que habló sobre el choque contra los canallas Manuel Roffo, quien acaba de jugar su partido número 100 para Instituto. El arquero dijo que Central es "un gran equipo" y destacó con especial énfasis la presencia de Ángel Di María.

Qué dijo el arquero de Instituto sobre Central

“Central es un gran equipo, con muy buenos jugadores", dijo Roffo. Y añadió: "La presencia de Di María es un condimento especial, pero nosotros nos jugamos tres finales y las tres serán importantes”.

El arquero dijo que Instituto también tiene un buen plantel y que su gran objetivo es estar entre los ocho primeros de la zona que integra en el Clausura. "Por eso queremos ganar los tres partidos que nos quedan", aseguró.

Sobre el equipo de Ariel Holan, sostuvo que el cuerpo técnico y los jugadores de Instituto lo estudiaron muy bien. "Igual, por más que lo hagas, pueden sorprenderte", dijo y destacó especialmente la presencia en el cuadro canalla de Di María. "Es lindo jugar contra jugadores como él, pero yo intento ganar siempre", aseguró.

