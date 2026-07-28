Central, frente a la necesidad de despejar rápido las dudas en el debut en el Gigante ante Racing

El equipo de Almirón no arrancó bien el semestre, el DT no puede enamorar al hincha de Central y precisa ganar después de tres derrotas ante un duro Racing

Angel Di María, Ledesma, Campaz, Sandez, todo Central necesita encaminar rápido hacia la buena senda, esta noche en el debut en el Gigante ante Racing.

Parece mentira que el presente de Central esté envuelto en cierta neblina, que le impide ver claro hacia adelante. Así finalizó el primer semestre, así empezó el segundo con la derrota en Córdoba. Por eso ahora, en el debut en el Gigante ante Racing , precisa el equipo de Almirón , y el DT mismo, dar buenas señales.

La alegría por ver de nuevo en acción a un equipo que le dio satisfacciones al hincha está sin embargo envuelta en cierta desconfianza. Esa misma que llevó al presidente Gonzalo Belloso a tener que salir a defender al entrenador, al que la propia mamá quería que lo eche, según confesó.

Y para colmo, o siguiendo en la misma sintonía con la que finalizó de mala manera el semestre pasado, Central empezó torcido el Clausura ante Belgrano en Córdoba. No sería dramático si se piensa que visitó al campeón, pero lo cierto es que tuvo su momento para llevarse un punto o más y Almirón hizo un cambio que todo el mundo interpretó en sentido contrario a lo que la circunstancia ameritaba.

Almirón ya viene siendo reprobado en el Gigante y, posiblemente, esa valoración no cambie este martes a la noche. Puede ser que se profundice. Hay molestias. Pese a que su equipo viene peleando todo, que alcanzó las semifinales del Apertura, clasificó a octavos de final en la Copa Libertadores y hasta ganó el clásico, no prendió.

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Concretamente, se le atribuye mezquindad a la hora de las variantes, lo cual no fue una constante y varias veces mandó al equipo para adelante. Pero en otras claramente lo puso a la defensiva. Ante Belgrano la interpretación del cambio de Elías Verón por Ángel Di María, con el partido recién igualado y en los mejores pasajes canallas, no podía ser otra que la imperante y para colmo no pasó ni un minuto que llegó el segundo pirata.

Por eso, y porque en definitiva Central acumula la preocupante racha de tres derrotas al hilo, es que se hace menester cambiar ya la seguidilla antes que marque tendencias. Más porque en el horizonte inmediato está el sueño que todo canalla persigue, el de la Copa Libertadores, en definitiva la razón principal por la que Almirón fue el elegido.

Derrotas de las importantes

Lo dicho, las caídas canallas fueron de las importantes más allá de que todas duelan. Cuando debió subir un peldaño y clasificar primero en la altura de Quito, perdió con Independiente del Valle, lo cual lo privará de definir de local en las llaves de la Copa.

Luego volvió de ese viaje cansador y Estudiantes lo sometió en el Kempes como ningún rival antes, para dejarlo sin atenuantes fuera de la Copa Argentina prematuramente. Belloso diría después que pudo suspender el partido, como la lógica ameritaba, pero quería evitar las malas lenguas que lo acusan a Central de favoritismos de la AFA.

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Poco antes de eso, además, perdió ante River en el Monumental por 1 a 0 con un planteo poco atrevido, abortando la gran chance de disputar la final del Apertura, que terminaría ganando Belgrano ante los millonarios.

Pero además, esa disputa de la Copa Argentina le cortó más días de vacaciones a los jugadores, que por cierto las necesitaban por tanta competencia. Y además se fueron al receso con el lastre de las caídas acumuladas.

Encima las lesiones inoportunas

Todo pareció mal barajado, porque obviamente al llegar a instancias superadoras en el Apertura y disputar Libertadores, jugó más partidos y, lo dicho, descansó menos. Fue entonces uno de los últimos en empezar la pretemporada y le aparecieron los otros imponderables: las lesiones.

Así, se quedó sin los dos 9 posibles para reemplazar a Alejo Veliz, como Enzo Copetti y Marco Ruben, lo mismo que Ignacio Ovando, que fue de todos el que menos descansó, ya que tras la eliminación de Copa Argentina pasó varios días con la selección nacional antes del Mundial.

La contracara: Jaminton Campaz, que disputó Mundial hasta octavos de final y tampoco se relajó mucho, volvió, se puso la camiseta y fue de lo mejor de Central en Córdoba.

Todo ese panorama se pondrá en juego ante un Racing que ganó con polémica a Gimnasia en su debut. Esto recién empieza y todo puede encaminarse, más con un plantel que probó que pueda estar para muy buenas cosas, más si se acopla rápido Franco Cervi y si Tomás Badaloni engrana, aunque la impresión es que se precisan más opciones. Porque además de Veliz, también Quintana, se fue un jugador habitual titular como Enzo Giménez.

Y no pareció inteligente, ni necesario, rescindirle el contrato a Jorge Broun, que sumaba mucho para la gente y era opción clara de recambio como mínimo. No había una mejor alternativa a Jeremías Ledesma en el arco que Fatura.

Nada mejor que despejar esa neblina con una sólida actuación que se traduzca en un resultado acorde. El Clausura empezó a full con tres partidos en diez días para Central, ya que el domingo visita otra vez a River. Empezar a cosechar ya parece la situación más pertinente.