Newell's: equipo definido y con tres variantes para medirse ante Argentinos en La Paternal

El entrenador Cristian Fabbiani decidió modificaciones para jugar este viernes, a las 21.15, tras cuatro partidos sin victorias en el Clausura

Cristian Fabbiani modificó la formación de Newell's. La Lepra acumula 4 partidos sin ganar en la liga.

Cristian Fabbiani dispuso modificar la formación de Newell's que la fecha anterior empató 1 a 1 con Tigre en el Coloso. Habrá tres cambios entre los once elegidos por el entrenador para jugar contra Argentinos Juniors en La Paternal este viernes, a las 21.15, por la 13ª fecha del Clausura.

Los que dejarán el equipo, que lleva cuatro partidos sin triunfos, son Williams Barlasina, Luciano Lollo y el capitán Éver Banega. En reemplazo de los tres, ingresarán Juan Espínola, Saúl Salcedo y Martín Fernández.

En los dos primeros casos, se debe a cuestiones tácticas. Mientras que en el caso de Banega, por una razón física.

Espínola, ausente la fecha pasada contra Tigre por encontrarse convocado al seleccionado paraguayo , retornó este jueves a la Argentina de la gira por el representativo de su país y reaparecerá en el arco en lugar de Barlasina.

La aparición de Salcedo entre los titulares se debe al flojo desempeño contra de Lollo contra Tigre. Ese día, directamente no salió a jugar el segundo tiempo. Quedó expuesto por una mala respuesta en el gol del conjunto de Victoria.

Salcedo tuvo poca participación en el torneo y apenas fue titular contra Defensa y Justicia (1-1) en Florencio Varela, cuando Fabbiani determinó cuidar a varios de los titulares porque a la fecha siguiente tenía el clásico.

La salida de Banega es por una molestia en la rodilla que le imposibilitó entrenar con normalidad en la semana. Disminuido físicamente, se decidió que el capitán vaya al banco y que el uruguayo Fernández sea el que juegue.

El mediocampista uruguayo fue titular por última ocasión en la caída de local contra Barracas (1-2). No juega desde que ingresó en el segundo tiempo de la derrota contra Belgrano (1-3) por la Copa Argentina.

Los titulares de la Lepra serán: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta y Martín Luciano; Luca Regiardo y Martín Fernández; Luciano Herrera, Gonzalo Maroni y Facundo Guch; Carlos González.

La delegación de Newell's concentró con 24 futbolistas y el que se quedó afuera del partido contra el Bicho fue Lucas Hoyos.