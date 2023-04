Alivio para Lisandro Martínez: el ex Newell's no tendría una lesión en el tendón de Aquiles

No fue una noche tranquila para Manchester United y menos aún para Lisandro Martínez, quien sufrió una lesión que dejó mucha preocupación en la entidad inglesa. Además de ceder la ventaja de 2-0 de la que gozaba en el marcador ante Sevilla _terminó 2 a 2-, el DT Ten Hag perdió por lesión a sus dos centrales: al ex Newell's y a Varane. La forma en que se retiró el central de la selección nacional presagiaba lo peor, aunque las últimas noticias generan alivio y son alentadoras.

El propio entrenador Erik ten Hag adelantaba el jueves a última hora que "hemos visto que Lisandro Martínez abandona después de un momento en el que no había ningún oponente involucrado, así que no se ve bien. Vamos a tener esperar. No puedo decir qué es, pero no parece el área del Aquiles".