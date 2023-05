Alejo Véliz, el goleador bailarín que en el club de su pueblo también jugaba de central

Alejo Véliz va haciendo camino al anotar. Lo hace en Central y ahora en la selección Sub 20, donde su figura sigue creciendo para dejar de ser un proyecto y convertirse en un jugador de valía. La joya canalla y uno de los baluartes de Argentina la peleó desde chiquito para cumplir con el sueño de triunfar, algo que está logrando, con creces y a una velocidad llamativa para Rubén Ramírez, el primer técnico que tuvo en el Club Unión de Bernardo de Irigoyen. "No me sorprende lo que hace, sí como fue tan rápido avanzando en su carrera. Se fue a los 16 o 17 años a probarse, quedó en Central y ahora tiene este presente", sintetizó.

Hoy Véliz está en boca de todos. No sólo triunfa en Central si no que lo está haciendo en la Sub 20, algo de suma importancia de cara a su futuro. Es indudable que de continuar por esta senda en un tiempo no muy lejano partirá hacia Europa y, quizás, logre transformarse en un deportista de elite.