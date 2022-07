Al Central de las dos caras lo castigó la más fea

Para este Central no hay caso en esta búsqueda de recuperación urgente de la que está detrás, y más cuando juega de visitante. Porque esta vez estuvo cerca de al menos rasguñar un punto, pero el retorno a Rosario fue nuevamente con las manos vacías, ante un endeble Aldosivi , que con poquito le torció el brazo. De un primer tiempo para el olvido a un complemento en el que se encendió alguna luz de esperanza. Eso fue Central en el Minella, donde otra vez los errores propios le jugaron una mala pasada. Por eso el 1-2 que le dio un golpe de realidad cruel. Uno más.

Esa sensación de mayor orden que Central había entregado ante Gimnasia quedó en la nada en el arranque de un partido en el que las dos líneas de cuatro no fueron un verdadero resguardo, porque las mismas se veían rebasadas cada vez que Aldosivi pisaba un poquito en el acelerador. Claro que eso no fue el único problema que tuvo Central en el primer tiempo, donde varias veces jugó largo como si allá arriba estuviera Veliz y no Frías.