La Capital | Ovación | argentino

El mejor gol del año es argentino: Santiago Montiel ganó el Premio Puskás en la gala The Best

El delantero del "Rojo" de Avellaneda fue reconocido por su golazo de chilena en el partido contra Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura

16 de diciembre 2025 · 15:26hs
Santiago Montiel ganó el Premio Puskás 2025

Santiago Montiel ganó el Premio Puskás 2025

En el marco de la gala The Best, Santiago Montiel se quedó con el Premio Puskás al mejor gol del año. El delantero argentino fue distinguido por el espectacular gol que metió en los octavos de final del Torneo Apertura frente a Independiente Rivadavia. Este tanto lo hizo el 11 de mayo en el estadio Libertadores de América.

El jugador de Independiente capturó un rebote desde afuera del área e improvisó una chilena que pasó por arriba de toda la defensa rival, dejando sin respuesta al arquero del conjunto mendocino. Con esa anotación, el "Rojo" ganó el partido, lo que le dio un condimento adicional al golazo que dio la vuelta al mundo.

Gianni Infantino, presidente de la Fifa, felicitó al atacante argentino por el galardón: "Felicitaciones a Santiago Montiel por ganar el Premio Puskás de la FIFA 2025. Tu asombrosa chilena con el Club Atlético Independiente demostró una técnica, agilidad y habilidad extraordinarias, y es un gol verdaderamente digno de este honor".

Es el tercer jugador de Argentina que obtiene este reconocimiento, luego de que Erik Lamela (por su gol con el Tottenham ante Arsenal) y Alejandro Garnacho (por su gol de chilena contra el Everton defendiendo la camiseta del Manchester United) lo ganaran en 2021 y 2023 respectivamente.

Embed

>> Leer más: Cuándo y dónde ver los premios The Best que entrega la Fifa, con nominados argentinos

Todos los ganadores de los Premios The Best

La lista de las figuras más destacadas de la temporada premiadas hasta el momento en la ceremonia que se celebra en Doha, Qatar:

Premio The Best al Arquero de la FIFA

Gianluigi Donnarumma (Italia y París Saint-Germain/Manchester City)

Premio Puskás

Santiago Montiel (Independiente)

Premio Marta

Lizbeth Ovalle (Tigres)

Premio a la Afición de la FIFA

Aficionados del Zakho (IRQ)

Premio The Best a la Arquera de la FIFA

Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)

Premio The Best al Jugador de la FIFA

  • Ousmane Dembélé, Francia y París Saint-Germain
  • Achraf Hakimi, Marruecos y París Saint-Germain
  • Harry Kane, Inglaterra y Bayern de Múnich
  • Kylian Mbappé, Francia y Real Madrid
  • Nuno Mendes, Portugal y París Saint-Germain
  • Cole Palmer, Inglaterra y Chelsea
  • Pedri, España y Barcelona
  • Raphinha, Brasil y Barcelona
  • Mohamed Salah, Egipto y Liverpool
  • Vitinha, Portugal y París Saint-Germain
  • Lamine Yamal, España y Barcelona

Premio The Best a la Jugadora de la FIFA

  • Sandy Baltimore, Francia y Chelsea
  • Nathalie Björn, Suecia y Chelsea
  • Aitana Bonmatí, España y Barcelona
  • Lucy Bronze, Inglaterra y Chelsea
  • Mariona Caldentey, España y Arsenal
  • Temwa Chawinga, Malaui y Kansas City Current
  • Kadidiatou Diani, Francia y Olympique de Lyon
  • Melchie Dumornay, Haití y Olympique de Lyon
  • Patri Guijarro, España y Barcelona
  • Lindsey Heaps, Estados Unidos y Olympique de Lyon
  • Lauren James, Inglaterra y Chelsea
  • Chloe Kelly, Inglaterra y Manchester City/Arsenal
  • Ewa Pajor, Polonia y Barcelona
  • Clàudia Pina, España y Barcelona
  • Alexia Putellas, España y Barcelona
  • Alessia Russo, Inglaterra y Arsenal
  • Leah Williamson, Inglaterra y Arsenal

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino

  • Javier Aguirre, México
  • Mikel Arteta, Arsenal
  • Luis Enrique, París Saint-Germain
  • Hansi Flick, Barcelona
  • Enzo Maresca, Chelsea
  • Roberto Martínez, Portugal
  • Arne Slot, Liverpool

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino

  • Sonia Bompastor, Chelsea
  • Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Olympique de Lyon
  • Seb Hines, Orlando Pride
  • Renée Slegers, Arsenal
  • Sarina Wiegman, Inglaterra
Noticias relacionadas
El oficialismo tuvo una charla con los opositores en su segundo día al frente de la entidad del Parque.

El oficialismo y la oposición de Newell's se juntaron por primera vez tras las elecciones

Argentina buscará retener la Copa del Mundo obtenida en el Mundial de Qatar 2022.

Cada vez falta menos para el Mundial 2026: cuándo será la inauguración y toda la fase de grupos

Todos los nominados, a qué hora es y cómo ver los premios The Best 2025

Cuándo y dónde ver los premios The Best que entrega la Fifa, con nominados argentinos

Enzo Copetti habló y se expresó sin pudores. Me gustaría volver a Racing, uno le tiene mucho cariño al club, declaró.

Enzo Copetti y la salida del extécnico de Central: "Nadie sabe lo que pasó con Holan"

Ver comentarios

Las más leídas

Ángel Di María hizo una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer como futbolista

Ángel Di María hizo una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer como futbolista

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía

Lo último

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado

Optimismo en Alpine por el nuevo auto: Estoy muy ilusionado, dijo Pierre Gasly

Optimismo en Alpine por el nuevo auto: "Estoy muy ilusionado", dijo Pierre Gasly

Imputan a un joven preso como instigador de un femicidio ocurrido en la zona sur

Darío V. fue acusado de encargar el femicidio de Lucía Carpanetto por 120 mil pesos a un gatillero ya detenido. Un celular con contenido sexual, el móvil
Imputan a un joven preso como instigador de un femicidio ocurrido en la zona sur
Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo
La Ciudad

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Fecha confirmada: cuándo cobran el aguinaldo los empleados públicos de Santa Fe
Información General

Fecha confirmada: cuándo cobran el aguinaldo los empleados públicos de Santa Fe

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado
Política

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado

Imputan a un alto jefe policial de Las Rosas por fraude en la carga de combustible
POLICIALES

Imputan a un alto jefe policial de Las Rosas por fraude en la carga de combustible

Pullaro: No puedo dialogar con Nación hasta que no reconozca lo que le debe a Santa Fe
Política

Pullaro: "No puedo dialogar con Nación hasta que no reconozca lo que le debe a Santa Fe"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ángel Di María hizo una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer como futbolista

Ángel Di María hizo una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer como futbolista

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Ovación
Optimismo en Alpine por el nuevo auto: Estoy muy ilusionado, dijo Pierre Gasly
Ovación

Optimismo en Alpine por el nuevo auto: "Estoy muy ilusionado", dijo Pierre Gasly

Optimismo en Alpine por el nuevo auto: Estoy muy ilusionado, dijo Pierre Gasly

Optimismo en Alpine por el nuevo auto: "Estoy muy ilusionado", dijo Pierre Gasly

El mejor gol del año es argentino: Santiago Montiel ganó el Premio Puskás

El mejor gol del año es argentino: Santiago Montiel ganó el Premio Puskás

El oficialismo y la oposición de Newells se juntaron por primera vez tras las elecciones

El oficialismo y la oposición de Newell's se juntaron por primera vez tras las elecciones

Policiales
Imputan al juez federal Gastón Salmain por abuso de autoridad
POLICIALES

Imputan al juez federal Gastón Salmain por abuso de autoridad

Imputan a un joven preso como instigador de un femicidio ocurrido en la zona sur

Imputan a un joven preso como instigador de un femicidio ocurrido en la zona sur

Dos perros antinarcóticos de la policía provincial encontraron cocaína en un allanamiento en la zona sur

Dos perros antinarcóticos de la policía provincial encontraron cocaína en un allanamiento en la zona sur

Imputan a un alto jefe policial de Las Rosas por fraude en la carga de combustible

Imputan a un alto jefe policial de Las Rosas por fraude en la carga de combustible

La Ciudad
La Capital regala este domingo un almanaque 2026 con todos los feriados
La Ciudad

La Capital regala este domingo un almanaque 2026 con todos los feriados

Schmuck, en contra de subir las tarifas de taxis: Hay que legalizar Uber

Schmuck, en contra de subir las tarifas de taxis: "Hay que legalizar Uber"

La UNR entregará el Honoris Causa a los jueces del Juicio a las Juntas Militares

La UNR entregará el Honoris Causa a los jueces del Juicio a las Juntas Militares

Cómo sigue el nene que cayó de un tercer piso en barrio Ludueña: el parte de salud

Cómo sigue el nene que cayó de un tercer piso en barrio Ludueña: el parte de salud

Cayó preso un hombre acusado por tentativa de homicidio en barrio Las Flores
POLICIALES

Cayó preso un hombre acusado por tentativa de homicidio en barrio Las Flores

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía
Economía

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía

Pullaro analizó sus dos años de gestión y fijó como eje la transformación digital del Estado
Política

Pullaro analizó sus dos años de gestión y fijó como eje la transformación digital del Estado

Taxistas solidarios: movida navideña para adultos mayores frente al Pami

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Taxistas solidarios: movida navideña para adultos mayores frente al Pami

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

Ángel Di María hizo una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer como futbolista
Ovación

Ángel Di María hizo una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer como futbolista

Viagra en el Río de la Plata: una investigación del Conicet revela un alto consumo que deja huellas en el agua
Información General

Viagra en el Río de la Plata: una investigación del Conicet revela un alto consumo que deja huellas en el agua

La avalancha de importaciones golpea a la industria santafesina y acelera la pérdida de empleo
Economía

La avalancha de importaciones golpea a la industria santafesina y acelera la pérdida de empleo

Desde Rosario a Retiro: robaron 300 kilos de carne de exportación y quedaron detenidos
Policiales

Desde Rosario a Retiro: robaron 300 kilos de carne de exportación y quedaron detenidos

Las ventas de los súper en Santa Fe están en el peor nivel de la década
Economía

Las ventas de los súper en Santa Fe están en el peor nivel de la década

Bullrich denunció a Tapia y Toviggino retrucó: Por qué no se concentra en la corrupción de su gobierno
Política

Bullrich denunció a Tapia y Toviggino retrucó: "Por qué no se concentra en la corrupción de su gobierno"

El 12 de enero comienza la campaña de vacunación contra un severo virus respiratorio
Salud

El 12 de enero comienza la campaña de vacunación contra un severo virus respiratorio

Más de 2 mil personas se graduaron de la Escuela de Oficios de la UNR
La Ciudad

Más de 2 mil personas se graduaron de la Escuela de Oficios de la UNR

El Banco Central modificará las bandas de flotación del dólar a partir de enero: ahora se actualizarán por inflación
Economía

El Banco Central modificará las bandas de flotación del dólar a partir de enero: ahora se actualizarán por inflación

Un muerto en un choque de auto con camión en la zona centro de la provincia
LA REGION

Un muerto en un choque de auto con camión en la zona centro de la provincia

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos
La Ciudad

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos

Balearon a un nene de 6 años y a su abuela durante una fiesta de cumpleaños
Policiales

Balearon a un nene de 6 años y a su abuela durante una fiesta de cumpleaños

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad
Motores

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

Leonel Chiarella habló sobre la UCR y la reforma laboral: Apoyar no te hace libertario
Política

Leonel Chiarella habló sobre la UCR y la reforma laboral: "Apoyar no te hace libertario"

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo
POLICIALES

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo