El mejor gol del año es argentino: Santiago Montiel ganó el Premio Puskás en la gala The Best El delantero del "Rojo" de Avellaneda fue reconocido por su golazo de chilena en el partido contra Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura 16 de diciembre 2025 · 15:26hs

Santiago Montiel ganó el Premio Puskás 2025

En el marco de la gala The Best, Santiago Montiel se quedó con el Premio Puskás al mejor gol del año. El delantero argentino fue distinguido por el espectacular gol que metió en los octavos de final del Torneo Apertura frente a Independiente Rivadavia. Este tanto lo hizo el 11 de mayo en el estadio Libertadores de América.

El jugador de Independiente capturó un rebote desde afuera del área e improvisó una chilena que pasó por arriba de toda la defensa rival, dejando sin respuesta al arquero del conjunto mendocino. Con esa anotación, el "Rojo" ganó el partido, lo que le dio un condimento adicional al golazo que dio la vuelta al mundo.

Gianni Infantino, presidente de la Fifa, felicitó al atacante argentino por el galardón: "Felicitaciones a Santiago Montiel por ganar el Premio Puskás de la FIFA 2025. Tu asombrosa chilena con el Club Atlético Independiente demostró una técnica, agilidad y habilidad extraordinarias, y es un gol verdaderamente digno de este honor".

Es el tercer jugador de Argentina que obtiene este reconocimiento, luego de que Erik Lamela (por su gol con el Tottenham ante Arsenal) y Alejandro Garnacho (por su gol de chilena contra el Everton defendiendo la camiseta del Manchester United) lo ganaran en 2021 y 2023 respectivamente.

