Ahora preocupa Salinas

Las lesiones juegan en contra de Newell's. Primero se quedó afuera Mauro Formica. Y ahora es Rodrigo Salinas el que está en duda para el clásico. El atacante tuvo una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo y le realizarán estudios el lunes para conocer la gravedad de la dolencia. El parte médico de Salinas se brindó ayer en horas del mediodía. El centrodelantero había quedado al margen del entrenamiento por esa lesión. La intención de Kudelka era que participe en el amistoso ante Tiro Federal. Por la dolencia lo reemplazó Cristian Insaurralde.

El pronóstico sobre la salud de Salinas es incierto y recién se conocerá el lunes después de los exámenes de rigor. Existe la posibilidad de que se pierda el clásico. Sin dudas sería un problema. Es que siempre estuvo a disposición de Kudelka. Salinas se perdió el partido del debut, frente a Central Córdoba, porque llegó después al club del Parque. A partir de que se incorporó a Newell's, siempre fue al banco de suplentes y entró en los segundos tiempos.

El domingo, contra Huracán, no tuvo mucha influencia en los minutos que entró, aunque con un cambio largo rasante le dio un pase de gol a Albertengo, que fue sujetado dentro del área. La jugada terminó con el tanto de penal convertido por Cristian Lema.

Salinas se mueve en espacios reducidos y trata de sacar provecho de toda pelota dentro del área. Si se considera que entró en todos los partidos, es indudable que hay preocupación de que no llegue. En el caso de que no se encuentre en condiciones, no jugará precisamente contra su ex club.