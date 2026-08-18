Agustín Módica, el nueve goleador del Clausura como el que necesita Central

El delantero surgido de las inferiores canallas marcó un doblete en la victoria de Gimnasia de Mendoza y es el máximo artillero del campeonato

Agustín Módica anotó un doblete en la victoria 3 a 1 de Gimnasia de Mendoza sobre Talleres y escaló a lo más alto de la tabla de goleadores del torneo Clausura . El ex- Central está brillando en este comienzo del campeonato y resuena en Arroyito, donde la sequía de los delanteros plantea un problema para Jorge Almirón .

El delantero surgido de las inferiores canallas ya le había anotado a Central Córdoba en la primera fecha y también a Unión por duplicado en la tercera , por lo que llegó a cinco tantos en lo que va del torneo con la camiseta del Lobo mendocino.

Todos los tantos del Pichi en este Clausura fueron anotados en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, donde pasó a convertirse en una pesadilla para las defensas rivales .

Por su parte, Central anotó cinco goles en lo que va del torneo, la misma cantidad que Módica , pero ninguno fue de sus centrodelanteros . Los tantos del Canalla fueron anotados por Julián Fernández (ante Belgrano), Nicolás Otamendi en contra (River), Nicolás Zalazar en contra (Aldosivi), Jaminton Campaz (Aldosivi) y Alan Rodríguez (Barracas).

Agustín Módica celebra su gol contra Central Córdoba en el debut en el Clausura.

El doblete de Módica

En apenas 20 minutos del encuentro ante la T, Módica facturó un doblete y marcó el rumbo del partido. A los 9 minutos, cambió un polémico penal por gol con un remate cruzado que engañó la resistencia de Ezequiel Unsain.

Unos minutos más tarde, tras una recuperación de otro ex-Central, Tomás O’Connor, jugó una gran pared con el mediocampista y recibió dentro del área de Talleres, donde definió al primer palo para estirar la diferencia.

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Los pibes de las inferiores de Central se combinaron de gran manera para que el Lobo tome distancia y maneje el partido con tranquilidad. En el segundo tiempo, Luciano Cingolani, ex-Newell's, se encargó de poner el 3 a 0 que sentenció la victoria de los mendocinos, a pesar del descuento de Santiago Fernández para la T.

Sin lugar en Central

Antes de ser el goleador del Clausura con Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Módica dejó Central a principios de este 2026, cuando el Canalla vendió la mitad de su pase al Lobo, que venía de lograr el ascenso desde la Primera Nacional.

Durante 2025 bajo la dirección de Ariel Holan, el Pichi no tuvo el lugar suficiente en Arroyito debido a que se recuperó de una lesión en la primera mitad del año y quedó relegado en el segundo semestre por la llegada de Alejo Veliz. A pesar del arribo de Jorge Almirón como DT, se marchó a Mendoza en busca de más minutos de juego.

La apuesta de Gimnasia salió perfecta. Módica no solamente pasó a ser su carta principal de ataque con 9 goles en 19 partidos, sino que también se convirtió en una de las figuras del equipo y uno de los jugadores más queridos por los hinchas, que sueñan con quedarse en primera división por varios años.