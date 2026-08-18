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Jovatos Rugby: el proyecto que une a jugadores veteranos de Rosario y la región

Con más de 60 años de historia, Jovatos superó los 80 jugadores-socios activos y fueron pioneros del rugby de veteranos en Argentina. Ya tienen personería.

Leandro Garbossa

Por Leandro Garbossa

18 de agosto 2026 · 06:10hs
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Viejos son los trapos. Jovatos Rugby se despachó con una gran organización para seguir jugando. Los veteranos deportistas no son solo los del fútbol.

Viejos son los trapos. Jovatos Rugby se despachó con una gran organización para seguir jugando. Los veteranos deportistas no son solo los del fútbol.

El rugby tiene el tercer tiempo después de cada partido, donde los jugadores de los dos equipos comparten un momento que no tiene que ver con lo deportivo sino con resaltar los valores de la amistad, la camaradería y el respeto entre pares. Podría decirse que para los veteranos es un tercer tiempo extendido: jugar, abrazarse y disfrutar en grupo. Jovatos Rugby es una agrupación de Rosario que tiene más de 60 años de historia, con más de 90 integrantes unidos por el deporte de la ovalada para seguir transitando el mismo camino que los emocionó de pibes y ahora los hace volver al primer amor. Ese que nunca se olvida (como se suele decir).

Jovatos Rugby ya tiene más de 80 socios

Jovatos es más que rugby. “Es trabajo colectivo, viajes, entrenamientos, partidos y abrazos. No hay figuras individuales. Hay familia, compañerismo, entrega y pertenencia”, cuentan desde la agrupación rosarina, que es la pionera del rugby de veteranos en Argentina ya que fue pieza fundamental en la creación de la Agrupación Nacional de Veteranos de Rugby (Auvar).

El grupo de veteranos entrena lunes y miércoles "en la moderna cancha del Hipódromo, la cual fue el escenario del Mundial de Rugby Juvenil en 2019 y es casa de la franquicia Capibaras. Cuenta con más de 80 jugadores activos en las categorías +35 y +45 años que surgieron en 17 clubes de Rosario y la región. Pero también están aquellos que nunca jugaron en una institución y llegaron íntegramente por la pasión por la ovalada".

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¿Por qué el nombre Jovatos? Las siglas se tomaron de un periódico llamado “Journal Of Veteranos Activos Totalmente Obsoletos”, editado en 1973. “Jovatos surge como una especie de seleccionado de todos los clubes, a través de la Unión de Rugby de Rosario (URR). Había un capitán designado que armaba una lista y convocaba jugadores. Esto fue mutando y Jovatos se independizó de la URR y de los clubes. Hoy tiene sus propios socios, que actualmente son más de 80, todos participan y hay una cuota mensual para cubrir gastos varios”, le cuenta a Ovación Agustín Rodríguez, quien llegó a Jovatos en 2022 y hoy es uno de los dos capitanes.

Todos juegan, todos participan

La participación en Jovatos está asegurada, ya sea para jugar competitivamente como para hacerlo sólo de manera lúdica. “Dentro de la agrupación hay dos formatos de competencias. Una es estrictamente competitiva, para mayores de 36 años y hasta 45. Después está la parte recreativa que es para +45, incluso tenemos jugadores de 60 años y otros de 65, 70 años que ya no juegan pero participan de otras maneras en la agrupación”, señala Tato Rodríguez.

En Argentina hay otras agrupaciones que buscan el mismo objetivo que Jovatos, que es mantener el vínculo de exjugadores -o nuevos- con el rugby. “A nivel nacional hay unas 27 agrupaciones activas como Jovatos, con algunas provincias teniendo más de una. En esta provincia está Jovatos en Rosario y hay una en Santa Fe capital. La nuestra nuclea jugadores de Rosario y alrededores, con muchos que vinieron de San Nicolás, Rufino y otras tantas ciudades que han jugado o han llegado a estudiar o trabajar acá. Jovatos es una agrupación abierta para todos, para los que quieran volver a disfrutar del rugby o para los que nunca jugaron y quieran hacerlo de manera recreativa para darse el gusto de vivir este deporte”.

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Torneos importantes a la vista y el logro de la personería jurídica

El camino de Jovatos no se detiene. De ser pioneros en el rugby de veteranos, desde hace un tiempo también organizan torneos para hacer crecer la escena. Así lo cuenta Agustín Rodríguez: “A nivel local ya organizamos el 6° Torneo Bandera, que se hace entre julio y agosto. Este año por primera vez lo dividimos en dos. En julio hubo una edición con agrupaciones de Córdoba, Santiago del Estero y Buenos Aires; y ahora el 22 de agosto haremos el Torneo Bandera del Litoral con la agrupación de Santa Fe y las dos de Entre Ríos (de Paraná y Concordia). Estamos con muchas expectativas y con todas las ganas de seguir creciendo”.

Pero no es todo, porque Jovatos también sale a la fauna nacional para pisar fuerte. “Ahora ya nos estamos preparando para el torneo nacional que se hace entre octubre y noviembre donde participan las 27 agrupaciones del país más alguna invitada, juntando unos 1200 jugadores durante todo un fin de semana”, comentaron.

A esto se le suma el logro de haber conseguido la personería jurídica en 2025, un paso fundamental para darle un marco oficial a la actividad. “El año pasado logramos la personería jurídica, lo que nos permite tener dirección, CUIT y tantos otros beneficios muy importantes”.

Invitación abierta para sumarse a Jovatos

Quienes quieran participar de Jovatos, pueden pedir más información: en Instagram (@jovatos_rugbyok), en la web (www. jovatos.com.ar), al WhatsApp 3416-215527 (Agustín Rodríguez) o acercarse directamente a las prácticas en el Hipódromo, lunes y miércoles a las 20.30 horas.

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