Aguerre y Maxi no se rinden y esperan la decisión de Kudelka

Alan Aguerre y Maxi Rodríguez siguen siendo dos jugadores en “observación permanente” por parte de los cuerpos técnico y médico rojinegros mientras evolucionan satisfactoriamente de sus respectivas lesiones, de cara a lo que será el compromiso del sábado, ante Unión en el Coloso Marcelo Bielsa, por la tercera fecha de la Superliga. Ambos ayer entrenaron y harán lo posible para estar a las órdenes de Frank Kudelka, pero la decisión final se tomará en la antesala del fin de semana.

Ayer las novedades que surgieron en el entrenamiento de Bella Vista sobre las evoluciones de Aguerre y Maxi fueron positivas y esperanzadoras de cara al partido ante el tatengue, aunque hay mesura para terminar de definir los pasos a seguir en referencia a dos de los jugadores más importantes que hoy tiene el plantel leproso.

Por supuesto que aún siguen en carrera para afrontar el partido ante Unión, siendo la situación real de ambos que a esta altura de la semana no están ni descartados ni confirmados para el trascendental duelo ante el tatengue, en el que Newell’s buscará volver a sumar los tres puntos en su casa como lo hizo en el estreno frente a Central Córdoba de Santiago del Estero (2 a 0).

El arquero rojinegro, con un fuerte esguince de tobillo, es el que más preocupa, pero ayer pudo entrenar y hay optimismo en que pueda estar disponible para el sábado, aunque si no llega a recuperarse la idea es no arriesgarlo en pos de evitar que se resienta. Lo que está claro es que si no llega el candidato a reemplazarlo es el experimentado Nelson Ibáñez.

Mientras que la Fiera se está recuperando de una fatiga muscular y ya aceleró la puesta a punto con miras a poder jugar frente a Unión. Tampoco se correrán riesgos, pero ayer hubo buenas señales en el entrenamiento en cuanto a su rehabilitación. En caso de no llegar la Fiera, una variante de recambio es Denis Rodríguez y que se adelante Mauro Formica, tal como lo hizo Kudelka en el ensayo del pasado fin de semana ante Central Córdoba. Otras opciones son Lucas Albertengo (en este caso Rodrigo Salinas sería el nueve), Luis Leal o una menos probable con Cristian Insaurralde.

El resto del equipo sería la base que viene de vencer 2 a 0 Central Córdoba de Santiago del Estero en el debut, ya que luego se postergó el compromiso de la segunda fecha ante Independiente. La única duda estaría en el mediocampo entre Jerónimo Cacciabue y el refuerzo Lucas Villarruel.

Entonces una probable formación leprosa sería con Aguerre o Ibáñez; Nadalín, Gentiletti, Lema y Bíttolo; Cacciabue o Vilarruel, Julián Fernández y Formica; Alexis Rodríguez, Albertengo y Maxi o Denis Rodríguez.

Entre hoy y mañana habrá ejercicios tácticos y seguramente Kudelka empezará a despejar los interrogantes. Para Newell’s sostener la supremacía de local es clave en una temporada en la que la misión excluyente es recomponer el promedio.

Gestiona la visa para emigrar

El juvenil Enzo Barrenechea (18 años) está cada vez más cerca del Lugano de Suiza. Ahora el pibe de la cantera leprosa está terminando de gestionar la visa de trabajo y con ese trámite cumplido se realizaría la transferencia. Por el momento no se conocen las cifras finales de la probable venta, pero sería cercana a los 3 millones de dólares por un porcentaje del pase que se está definiendo. Si se hace realidad lo que se está plasmando en los papeles será un ingreso de dinero muy importante para la tesorería rojinegra. Se trata de un jugador que aún no debutó en primera división. Jugó 18 partidos en reserva.