Aguerre entrenó, sin certezas

La atención de Newell's está puesta en el estado de salud de Alan Aguerre. El arquero se venía movilizando con una bota en el pie, consecuencia del esguince de tobillo que sufrió durante una práctica, pero ayer entrenó en Bella Vista. Sólo resta aguardar para saber si jugará el sábado frente a Unión en el Coloso. Desde el club se repitió ayer que será probado más cerca del día del partido para determinar si juega. Si no llega, atajará Nelson Ibáñez. Pero no sólo se evaluará el número uno. También a Maxi Rodríguez, que arrastraba una fatiga muscular. Más allá de la prudencia, se descuenta que la Fiera jugará. La práctica de ayer tuvo la novedad de la presencia de los juveniles Aníbal Moreno, campeón con el seleccionado argentino Sub 23 en los Juegos Panamericanos de Lima, y Francisco "Panchito" González, que compitió con el representativo nacional Sub 18 en el torneo L'Alcudia de España.