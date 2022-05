Adrián Dezotti: "El hincha puede estar tranquilo porque las inferiores están bien"

Las divisiones inferiores de Rosario Central están muy bien. Hay un muy nivel de jugadores y obviamente siempre hay algo que mejorar tanto desde lo individual como en lo colectivo. Pero el hincha de Central se puede quedar tranquilo. El ejemplo está dado en primera división con un montón de chicos que ya debutaron y otros que están a punto de hacerlo con un plantel bastante joven y con un muy buen rendimiento tanto en reserva como en primera.

En este corto tiempo desde que asumiste el 15 de marzo, ¿cuáles fueron las medidas que pudiste tomar para generar un cambio de cara al futuro?

No hace mucho que entramos. Primero apostamos a trabajar sobre la metodología y en cómo íbamos a hacer nuestras sesiones de entrenamientos, los microciclos y en qué nos íbamos a basar. Hicimos algunos cambios, pero es muy temprano para hacer una evaluación. Porque en los procesos de coordinación hay que hablar de años y no de meses. Aunque hubo algunas cosas que se pueden ver de manera más rápida. Lo importante es que de a poco nos vayamos alineando teniendo un modelo de juego de divisiones menores en cuanto a lo que es un juego elaborado con un equipo protagonista todos los partidos. El ejemplo de lo que fue la reserva el año pasado en cuanto a la metodología de trabajo.

¿Es posible que todas las divisiones jueguen de la misma forma?

Cuando hablamos de modelo de juego hay que hacer una aclaración. El común de la gente cree que es un sistema de juego. Los sistemas están dentro del modelo de juego. El modelo es la casa matriz de la forma de jugar que dependerá mucho de cómo esté conformado el plantel. Acá no hay un solo plantel sino varios, con diferentes jugadores, distintas edades y formas de aprendizaje. El modelo de juego es la idea general de cómo vamos a jugar. De juego elaborado y de presiones altas. A partir de allí cada división, de acuerdo a su plantel, podrá optar por un sistema de juego determinado. No vamos a jugar todos igual. Pero siempre intentaremos que el jugador de Central tenga muchas posibilidades para entender el juego. Que cada futbolista pueda tener una polivalencia individual, una versatilidad táctica y que además se forme en la parte emocional y humana. En la toma de decisiones, a través de ejercicios, intentamos crear un bagaje táctico importante. Cada cuerpo técnico seguramente tendrá un sistema diferente. Pero recomendamos que en el mismo equipo haya una versatilidad del sistema ya que el jugador tiene que entender cómo actuar ante cada decisión que se le presente en el partido. Esa es nuestra apuesta.

¿Pudiste hablar con Leandro Somoza?

Nos hemos cruzado un par de veces en la sede y en Arroyo Seco, pero aún no tuvimos ninguna reunión formal. Está pendiente. Todos creemos que es necesario. No lo conocía a él, pero sí a Diego Monarriz, con quien tengo una buena relación.

¿Cómo ves la captación actual en Central?

Estamos rearmando un poco el tema de captación. Hay gente muy formada para ocupar ese cargo como Hugo Galloni y Adrián Daniele, más Omar Casas y los que estaban antes. Vamos a apostar fuerte aquí porque creemos que es muy importante al igual que la presencialidad de Central en distintos torneos. Estamos intentando participar en las invitaciones que recibimos para jugar torneos tanto de baby como de juveniles.

¿Cuántos chicos hay actualmente en la pensión?

En la Casa Club hay 42 jugadores, pero tenemos casi el doble de plazas disponibles. La idea es tener futbolistas que sean destacados y que haya calidad de futbolistas porque creemos que es un privilegio que estén allí. Porque se les brinda todo. No solo vivienda y comida, sino también educación. Apuntamos a la calidad y no a la cantidad. Por eso los chicos que están allí saben que tienen que esforzarse para permanecer allí. Si vemos conveniente sumar algunos chicos más porque consideramos que tienen mucha proyección lo haremos.

La pandemia hizo que no se dejaran tantos jugadores libres. ¿Hay muchos futbolistas en algunas categorías que están en esa condición?

La pandemia le jugó una mala pasada a muchas categorías porque se sufrió un embotellamiento en cantidad de jugadores. Nosotros tenemos un número razonable ya que tenemos dos por puestos. Y hay divisiones, como la 5ª división, de AFA y Rosarina entrenan jun tos, tienen cerca de 36 jugadores. No es demasiado. Queremos que haya rotación y todos tengan la posibilidad de competir.

¿Qué importancia le das a la participación en infantiles de AFA?

Es buenísimo ya que no todos los equipos del interior pueden hacerlo y tener competencia de alto nivel en los más chiquitos. Jugar ahora de local en Arroyo Seco es un avance muy importante para el club.

¿A qué atribuís tu salida cuando eras el técnico de la reserva y si te sorprendió este nuevo llamado para que te desempeñes en esta nueva función?

A nada en especial. Tenía un contrato que vencía el 31 de diciembre de 2021 que caducó y no me renovaron. No pregunté por qué. Lo bueno fue que al mes uno de los dirigentes me llamó y me dio la posibilidad de volver lo cual estoy muy agradecido que hayan vuelto a confiar en mí.

¿Qué representa para vos el momento que están atravesando algunos futbolistas como Alejo Veliz que pasaron tus manos y hoy están muy bien considerados en primera?

Es una satisfacción personal como les pasa a todos los técnicos. Hay varios como Veliz, Facundo Buonanotte, Leandro Iglesias, Valentino Quintero, Pupi Ferreyra y Luques, entre todos. El presente de Veliz es un reflejo de la capacidad de las inferiores de Central. Tiene mucho para crecer.

¿Cuáles son los objetivos que tenés a corto plazo?

Que los jugadores se formen con muchas opciones y que interpreten bien el juego. Son objetivos que llevan su proceso que dependen de la permeabilidad de los futbolistas para poder adquirir los conceptos rápidos y de los cuerpos técnicos respectivos. Es un trabajo en conjunto. En cuanto a las elecciones que sea lo mejor para el club. Nosotros solo pensamos en la formación.